“اتضح زيف جمالها”.. هند القحطاني بدون فلتر والتجاعيد تُحرجها (فيديو)

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وطن- أثار ظهور مشهورة السوشيال ميديا السعودية “هند القحطاني” دون فلتر، في أحد البثوث المباشرة ردود فعل واسعة بين النشطاء، قابلتها المشهورة السعودية المقيمة بأمريكا بسخرية وعدم اهتمام.

هند القحطاني تسخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

عبرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية “هند القحطاني” (44 عاما)، عن عمق سخريتها من تعليقات وتفاعلات المتابعين بعد ظهورها في بث مباشر عبر إنستغرام لأول مرة بدون فلتر، في خطوة أحدثت ردود فعل متباينة.

#بدون_فلتر #هند_القحطاني تقول انا اخبل واطيح الطير من السماء

وهي صادقة يمكن من الروعة ،، بس عجبني تعزيز كتاكيتها لها. وخصوصا ً في الحياة الواقعية بدون فلتر انتي اجمل قديماً قالوا

القرد في عين امه غزال

الحين الغراب في عين عياله طاوؤس الحمدلله الذي خلقني واحسن خلقي pic.twitter.com/psBVyspmXm — ﮼المصدر‌‌الاول ⚖️ (@Alm9dralAlawl) February 26, 2023

وشاركت هند القحطاني عبر السناب مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تقرأ تعليقات المتابعين بطريقة ساخرة وتهكمية، من الذين انتقدوا مظهرها بدون فلتر.

هند القحطاني تتحدث عن أهلها. pic.twitter.com/XwMgrkdDwd — Golden Dose (@GoldenDose) February 25, 2023

بدورها، دافعت رؤى، ابنة هند القحطاني عن والدتها. حيث أكدت أنها “ترى والدتها جميلة”.

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حتى أنها قالت لها أثناء تصوير الفيديو: “ياما شكلك حلو وتجننين”، لتقاطعها المشهورة السعودية قائلة: “أدري أني أخبل وأطير الطير من السماء”.

في حين، نوهت ابنتها الصغرى إلى أن “شكل والدتها بدون فلتر أجمل بالنسبة لها وعلقت بقولها: “انتي أحلى من الفلتر وفي الحياة الواقعية انتي أجمل”.

أما معاذ، وهو الابن الأكبر لهند القحطاني، فحاول تصوير والدته خلال عرضها لمقطع الفيديو الساخر، إلا أنها رفضت ذلك وبررت موقفها بقولها إنها غير مستعدة كما طلبت منه تأجيل الأمر، ليحاول الابن إقناعها بأنها جميلة في كل حالاتها.

جدير بالذكر، أن ظهور هند القحطاني دون فلتر لم يكن المرة الأولى، إلا أن اللافت في هذه المرة، الضجة الكبيرة التي أحدثها في أوساط متابعيها.

وهو ما ظهر في تعليقات كثيرة أكدت أن ملامح هند القحطاني دون فلتر مختلفة، حيث بدت أكبر في العمر من الفيديوهات التي تنشرها ليعتبر البعض أن مشهورة منصات التواصل الاجتماعي كانت تخدعهم.

وترفض هند القحطاني عادة الظهور بدون فلتر، ووصل الأمر سابقاً إلى وقوع مناوشة بينها وبين ابنها معاذ بعد إصرار الأخير على تصويرها رغم رفضها للأمر.

هند القحطاني تتحدث عن أهلها

وفي وقت سابق تحدثت هند القحطاني عن معاناتها مع أهلها، مشيرة إلى أكثر الصدمات والايذاء النفسي والجسدي تعرضت له من أقرب الأقربين.

وقالت في بث عبر التيك توك، إنه عندما سافرت وأقامت في أمريكا تم التبرؤ منها، مضيفة: “والمفروض يكون الأهل داعمين وسند لك في الحياة”.

وذكرت أن حب الأهل للأبناء مشروط ونظريتهم حسب وصفها أنه يجب على الإنسان إطاعتها بدون نقاش بدعوى أنهم سبب وجودك في الحياة ودخولك الجنة.

كما عبرت القحطاني عن اشتياقها للعودة إلى بلادها المملكة العربية السعودية هي وأولادها، رغم طول مدة غيابها وإقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن عودتها إلى بلادها هو حلم أي شخص وهي أولهم، قائلك:” أتمنى أني أقدر أروح أنا وعيالي أدخل السعودي واطلع”.