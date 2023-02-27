الإثنين, فبراير 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا"اتضح زيف جمالها".. هند القحطاني بدون فلتر والتجاعيد تُحرجها (فيديو)
حياتنا

“اتضح زيف جمالها”.. هند القحطاني بدون فلتر والتجاعيد تُحرجها (فيديو)

هند القحطاني مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سخرت من متابعيها الذي انتقدوا ظهورها بدون فلتر في بث مباشر

كتب فهمي الورغمي
المشهورة السعودية هند القحطاني watanserb.com
المشهورة السعودية هند القحطاني
- Advertisement -

وطن- أثار ظهور مشهورة السوشيال ميديا السعودية “هند القحطاني” دون فلتر، في أحد البثوث المباشرة ردود فعل واسعة بين النشطاء، قابلتها المشهورة السعودية المقيمة بأمريكا بسخرية وعدم اهتمام.

هند القحطاني تسخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

عبرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية “هند القحطاني” (44 عاما)، عن عمق سخريتها من تعليقات وتفاعلات المتابعين بعد ظهورها في بث مباشر عبر إنستغرام لأول مرة بدون فلتر، في خطوة أحدثت ردود فعل متباينة.

أحدث ظهور لـ المشهورة السعودية "هند القحطاني" تكشف عن أكثر صدمة تعرضت لها
أحدث ظهور لـ المشهورة السعودية “هند القحطاني” تكشف عن أكثر صدمة تعرضت لها

وشاركت هند القحطاني عبر السناب مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تقرأ تعليقات المتابعين بطريقة ساخرة وتهكمية، من الذين انتقدوا مظهرها بدون فلتر.

بدورها، دافعت رؤى، ابنة هند القحطاني عن والدتها. حيث أكدت أنها “ترى والدتها جميلة”.

- Advertisement -

حتى أنها قالت لها أثناء تصوير الفيديو: “ياما شكلك حلو وتجننين”، لتقاطعها المشهورة السعودية قائلة: “أدري أني أخبل وأطير الطير من السماء”.

في حين، نوهت ابنتها الصغرى إلى أن “شكل والدتها بدون فلتر أجمل بالنسبة لها وعلقت بقولها: “انتي أحلى من الفلتر وفي الحياة الواقعية انتي أجمل”.

أما معاذ، وهو الابن الأكبر لهند القحطاني، فحاول تصوير والدته خلال عرضها لمقطع الفيديو الساخر، إلا أنها رفضت ذلك وبررت موقفها بقولها إنها غير مستعدة كما طلبت منه تأجيل الأمر، ليحاول الابن إقناعها بأنها جميلة في كل حالاتها.

جدير بالذكر، أن ظهور هند القحطاني دون فلتر لم يكن المرة الأولى، إلا أن اللافت في هذه المرة، الضجة الكبيرة التي أحدثها في أوساط متابعيها.

وهو ما ظهر في تعليقات كثيرة أكدت أن ملامح هند القحطاني دون فلتر مختلفة، حيث بدت أكبر في العمر من الفيديوهات التي تنشرها ليعتبر البعض أن مشهورة منصات التواصل الاجتماعي كانت تخدعهم.

وترفض هند القحطاني عادة الظهور بدون فلتر، ووصل الأمر سابقاً إلى وقوع مناوشة بينها وبين ابنها معاذ بعد إصرار الأخير على تصويرها رغم رفضها للأمر.

هند القحطاني تتحدث عن أهلها

وفي وقت سابق تحدثت هند القحطاني عن معاناتها مع أهلها، مشيرة إلى أكثر الصدمات والايذاء النفسي والجسدي تعرضت له من أقرب الأقربين.

وقالت في بث عبر التيك توك، إنه عندما سافرت وأقامت في أمريكا تم التبرؤ منها، مضيفة: “والمفروض يكون الأهل داعمين وسند لك في الحياة”.

وذكرت أن حب الأهل للأبناء مشروط ونظريتهم حسب وصفها أنه يجب على الإنسان إطاعتها بدون نقاش بدعوى أنهم سبب وجودك في الحياة ودخولك الجنة.

كما عبرت القحطاني عن اشتياقها للعودة إلى بلادها المملكة العربية السعودية هي وأولادها، رغم طول مدة غيابها وإقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن عودتها إلى بلادها هو حلم أي شخص وهي أولهم، قائلك:” أتمنى أني أقدر أروح أنا وعيالي أدخل السعودي واطلع”.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

كريم بنزيما قادم للدوري السعودي.. الصحفي خالد الشنيف يفجر المفاجأة! (شاهد)

حياتنا

لقاء ناري بين مايك تايسون وكريستيانو رونالدو عقب نزال الحقيقة بالدرعية (شاهد)

الهدهد

الأميرة نور بنت عاصم وإطلالة مميزة مع زوجها السعودي وحفيد الملكة إليزابيث

حياتنا

فستان مفتوح الصدر.. رهف الحربي وإطلالة جريئة بكأس السعوية للفروسية

الهدهد

مراسل قناة إسرائيلية يتسلل لقبر النبي وما فعله يفجر موجة غضب (فيديو)

الهدهد

عبور خاطئ لسيدة أو تهور السائق.. فيديو لحادث مروري بالسعودية يثير جدلا

تقارير

السعودية تتحدى قرار محكمة أمريكية بشأن استدعاء مسؤول سعودي!

حياتنا

ساعة رونالدو في يوم التأسيس السعودي تثير جدلًا .. مرصعة بالألماس وسعرها خيالي (صور)

حياتنا

مثليات سعوديات يحتفلن بيوم التأسيس ويبحثن لاصطياد أخريات لممارسة الشذوذ معهن! (شاهد)

حياتنا

بنات هند القحطاني ورقص مثير احتفالا بيوم التأسيس يثير جدلا (فيديو)

الهدهد

الشرطة السعودية تصادر سيارة مواطن كويتي لرفعه علم بلاده في احتفالات يوم التأسيس! (شاهد)

الهدهد

بعد فضيحة “كولومبس” وولي العهد.. سفير السعودية بالجزائر يُبرر ويستنكر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد أمين “بائع التيراميسو”.. دموع شاب تونسي تشعل المواقع وحملة تضامن

بنحو ملياري دولار..الإمارات تسدل الستار على فضيحتها بشأن الصندوق السيادي الماليزي

شكري في تركيا ومدبولي بقطر.. الزلزال كسر جبل الجليد وقمة السيسي وأردوغان وشيكة

على سرير هبة عبوك.. فرنسية اغتصبها أشرف حكيمي بوحشية تفضحه

“ملبس” للأطفال.. قطر تُفشل حيلة شيطانية لإغراق البلاد بالمخدرات (شاهد)

طلبة كويتيون بجامعات مصر يكشفون عن كارثة ولا رد رسمي حتى الآن

بعد حوارة.. مقتل مستوطن بعملية أريحا والمنفذان انسحبا بسلام (شاهد)

فيل يسحق إسرائيليا حتى الموت بينما كان يحاول أخذ سيلفي معه (شاهد)

تنبؤات العالم الهولندي مستمرة بعد ملاطية.. توقعات جديدة مرعبة وحدد موعد زلزال هائل

تحركات عاجلة داخل سفارة دولة إفريقية بتونس بعد تصريحات خطيرة لقيس سعيد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC