كاتب عماني مُرحباً بالسماح للطيران الإسرائيلي عبور أجواء السلطنة: “اقترب أبناء العم”!

وطن – أثيرت حالة من الغضب، من موقف الكاتب العماني سالم الخلاسي، الذي أبدى ترحيبا بخطوة السماح للطيران الإسرائيلي بالعبور من خلال أجواء السلطنة، من خطوة فتحت الباب للحديث عن مزيد من التقارب بين مسقط وتل أبيب.

ونشر الخلاسي عبر حسابه بموقع “تويتر“، صورة لطائرة إسرائيلية، وعلق عليها: “واقترب أبناء العم خطوة”.

اللافت أن هذا الكاتب نفسه، له موقف سابق مناقض لذلك، يعود إلى عام 2018، عندما كتب قائلا: “يوم تاريخي للكيان الصهيوني الغاصب، المملكة العربية تسمح للطائرات المتجه الى فلسطين المحتلة بالتحليق في أجوائها”.

وكان الكاتب العماني يشير إلى تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، تتحدث فيه عما وصفتها بـ”خطوة تاريخية”، بقولها إن المملكة العربية السعودية سمحت برحلات جوية إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي.

In Historic First, Saudi Arabia Allows Flights to Israel Over Its Airspacehttps://t.co/AvygqW1qK6

— Haaretz.com (@haaretzcom) February 7, 2018