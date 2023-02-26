الأحد, فبراير 26, 2023
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كاتب عماني مُرحباً بالسماح للطيران الإسرائيلي عبور أجواء السلطنة: “اقترب أبناء العم”!

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم بما في ذلك الإسرائيلية

كتب خالد السعدي
فتح الأجواء العمانية أمام الطيران الإسرائيلي watanserb.com
سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي بالمرور فوق أجوائها
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وطن – أثيرت حالة من الغضب، من موقف الكاتب العماني سالم الخلاسي، الذي أبدى ترحيبا بخطوة السماح للطيران الإسرائيلي بالعبور من خلال أجواء السلطنة، من خطوة فتحت الباب للحديث عن مزيد من التقارب بين مسقط وتل أبيب.

ونشر الخلاسي عبر حسابه بموقع “تويتر“، صورة لطائرة إسرائيلية، وعلق عليها: “واقترب أبناء العم خطوة”.

تناقض الكاتب العماني

اللافت أن هذا الكاتب نفسه، له موقف سابق مناقض لذلك، يعود إلى عام 2018، عندما كتب قائلا: “يوم تاريخي للكيان الصهيوني الغاصب، المملكة العربية تسمح للطائرات المتجه الى فلسطين المحتلة بالتحليق في أجوائها”.

وكان الكاتب العماني يشير إلى تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، تتحدث فيه عما وصفتها بـ”خطوة تاريخية”، بقولها إن المملكة العربية السعودية سمحت برحلات جوية إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي.

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غضب واسع بعد احتفاء الكاتب العماني بفتح الأجواء

احتفاء الكاتب العماني بفتح الأجواء العمانية أمام طائرات دولة الاحتلال، أثارت حالة من التفاعل بين النشطاء على موقع تويتر.

فكتب أدهم: “قرّبهم لعذابه وجمع الله الصهاينة ومن أحبهم في نار جهنم.. يقول ربي (لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) صدق الله العظيم. آمين”.

ورد أبو عبدالله مستشهدا بآية قرانية: “(فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)”.

وكتب ناشط: “معقولة هذا النباح كله لأن سماحة الشيخ العلامه أحمد بن حمد الخليلي جالد الصهاينة.. الله يحفظك ويبارك فيك صوت يصدح بالحق”.

وغرد عبدالله: “تراه ابناء عمك انته بالنسبالهم مجرد نعال لا أكثر حط فبالك هذا الشي”.

وتفاعل مصطفى: “أبناء عمك لحالك”.

وكتب ناشط: “مثلك مثل النسويات ف عمان ما عندهم سالفه و ماعندهم عقل اذا تحس عمرك واجد ملان شوفلك شي تسويه صدقني نته و ذا الراس حتى الصهاينه تفسهم م بيتقبلوك ركز ياخي حاول تشوف زين”.

وغرد آخر: “ابناء العم لا يسرقون الارض ولا يقتلون ويهجرون ويعاملون الناس باقصى انواع العنصريه اللي يبيع ارضه ملعون الى يوم الدين وانت من الملعونين لا محاله واشك في انك من نطفه عاديه انما من نطفة نجسة”.

سلطنة عمان تفتح أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي

وقبل أيام، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم.

وقالت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي”.

وأضافت: “نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية”.

تعليق مفتي سلطنة عمان

وفي أعقاب ذلك، أصدر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا قال فيه: “فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية”.

وأضاف: “كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى فإن من تقهقهر خطوة لم يلبث أن يتقهقهر خطوات، لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا وهو مطلب وطني يتمسك به جميع الشعب العماني الأبي”.

قبل هذا البيان، أصدر مفتي سلطنة عمان بيانا آخر شدد فيه على ضرورة دعم الشعوب المسلمة للمقاومة الفلسطينية الشريفة، ردا على الممارسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة.

وقال مفتي عمان في بيانه: “الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة، مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان”.

وأضاف: “على الشعوب المسلمة جميعا أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني المسلم جميع حقوقه المسلوبة، وتعود إليه أرضه كلها ويتمكن من تطهير جميع مقدساته وصونها، والله ناصر من ينصره”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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