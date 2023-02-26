كاتب عماني مُرحباً بالسماح للطيران الإسرائيلي عبور أجواء السلطنة: “اقترب أبناء العم”!

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وطن – أثيرت حالة من الغضب، من موقف الكاتب العماني سالم الخلاسي، الذي أبدى ترحيبا بخطوة السماح للطيران الإسرائيلي بالعبور من خلال أجواء السلطنة، من خطوة فتحت الباب للحديث عن مزيد من التقارب بين مسقط وتل أبيب.

ونشر الخلاسي عبر حسابه بموقع “تويتر“، صورة لطائرة إسرائيلية، وعلق عليها: “واقترب أبناء العم خطوة”.

و اقترب أبناء العم خطوة! pic.twitter.com/vQ94IH6dbP — Salim سالم الخلاسي 'ود شنان' (@SKhalasi) February 24, 2023

تناقض الكاتب العماني

اللافت أن هذا الكاتب نفسه، له موقف سابق مناقض لذلك، يعود إلى عام 2018، عندما كتب قائلا: “يوم تاريخي للكيان الصهيوني الغاصب، المملكة العربية تسمح للطائرات المتجه الى فلسطين المحتلة بالتحليق في أجوائها”.

يوم تاريخي للكيان الصهيوني الغاصب، المملكة العربية تسمح للطائرات المتجه الى فلسطين المحتلة بالتحليق في أجوائها. https://t.co/krPeTpNQHT — Salim سالم الخلاسي 'ود شنان' (@SKhalasi) February 7, 2018

وكان الكاتب العماني يشير إلى تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، تتحدث فيه عما وصفتها بـ”خطوة تاريخية”، بقولها إن المملكة العربية السعودية سمحت برحلات جوية إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي.

In Historic First, Saudi Arabia Allows Flights to Israel Over Its Airspacehttps://t.co/AvygqW1qK6 — Haaretz.com (@haaretzcom) February 7, 2018

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غضب واسع بعد احتفاء الكاتب العماني بفتح الأجواء

احتفاء الكاتب العماني بفتح الأجواء العمانية أمام طائرات دولة الاحتلال، أثارت حالة من التفاعل بين النشطاء على موقع تويتر.

فكتب أدهم: “قرّبهم لعذابه وجمع الله الصهاينة ومن أحبهم في نار جهنم.. يقول ربي (لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) صدق الله العظيم. آمين”.

قرّبهم لعذابه وجمع الله الصهاينة ومن أحبهم في نار جهنم.

يقول ربي؛

(لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) صدق الله العظيم.

آمين. — أدهم الغزالي (@AdhamAlghazali) February 25, 2023

ورد أبو عبدالله مستشهدا بآية قرانية: “(فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)”.

(فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون). — AbuAbdullah (@AbuAbdullahan2) February 26, 2023

وكتب ناشط: “معقولة هذا النباح كله لأن سماحة الشيخ العلامه أحمد بن حمد الخليلي جالد الصهاينة.. الله يحفظك ويبارك فيك صوت يصدح بالحق”.

معقوله ذا النباح كله لان سماحة الشيخ العلامه احمد بن حم الخليلي جالد الصهاينه 😂😂🔥 @AhmedHAlKhalili الله يحفظك ويبارك فيك صوت يصدح بالحق — من الطراز القديم (@shant3399) February 26, 2023

وغرد عبدالله: “تراه ابناء عمك انته بالنسبالهم مجرد نعال لا أكثر حط فبالك هذا الشي”.

تراه ابناء عمك انته بالنسبالهم مجرد نعال لا أكثر حط فبالك هذا الشي — 🇴🇲A. B. D. U. L. L. A. H🇴🇲 (@abdulla50254459) February 24, 2023

وتفاعل مصطفى: “أبناء عمك لحالك”.

ابناء عمك لحالك ده انت لو جواري اطلع ميتين اهلك فالحين في التويته بس — Mustafa Memo (@Mustafa20736122) February 26, 2023

وكتب ناشط: “مثلك مثل النسويات ف عمان ما عندهم سالفه و ماعندهم عقل اذا تحس عمرك واجد ملان شوفلك شي تسويه صدقني نته و ذا الراس حتى الصهاينه تفسهم م بيتقبلوك ركز ياخي حاول تشوف زين”.

مثلك مثل النسويات ف عمان ما عندهم سالفه و ماعندهم عقل اذا تحس عمرك واجد ملان شوفلك شي تسويه صدقني نته و ذا الراس حتى الصهاينه تفسهم م بيتقبلوك ركز ياخي حاول تشوف زين — من الطراز القديم (@shant3399) February 26, 2023

وغرد آخر: “ابناء العم لا يسرقون الارض ولا يقتلون ويهجرون ويعاملون الناس باقصى انواع العنصريه اللي يبيع ارضه ملعون الى يوم الدين وانت من الملعونين لا محاله واشك في انك من نطفه عاديه انما من نطفة نجسة”.

ابناء العم لا يسرقون الارض ولا يقتلون ويهجرون ويعاملون الناس باقصى انواع العنصريه اللي يبيع ارضه ملعون الى يوم الدين وانت من الملعونين لا محاله واشك في انك من نطفه عاديه انما من نطفة نجسه — jalalayad (@jalalayad2) February 25, 2023

سلطنة عمان تفتح أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي

وقبل أيام، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم.

وقالت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي”.

وأضافت: “نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية”.

التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية. pic.twitter.com/3z8BsYjvHg — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) February 23, 2023

تعليق مفتي سلطنة عمان

وفي أعقاب ذلك، أصدر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا قال فيه: “فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية”.

وأضاف: “كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى فإن من تقهقهر خطوة لم يلبث أن يتقهقهر خطوات، لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا وهو مطلب وطني يتمسك به جميع الشعب العماني الأبي”.

فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية.

كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى.

لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا.. pic.twitter.com/Pygx5nggi5 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 24, 2023

قبل هذا البيان، أصدر مفتي سلطنة عمان بيانا آخر شدد فيه على ضرورة دعم الشعوب المسلمة للمقاومة الفلسطينية الشريفة، ردا على الممارسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة.

وقال مفتي عمان في بيانه: “الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة، مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان”.

وأضاف: “على الشعوب المسلمة جميعا أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني المسلم جميع حقوقه المسلوبة، وتعود إليه أرضه كلها ويتمكن من تطهير جميع مقدساته وصونها، والله ناصر من ينصره”.