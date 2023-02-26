أستاذة السيسي تكشف أسرارا خطيرة عنه ومفاجأة عن احتمال إطاحة الجيش به (فيديو)

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وطن- كشفت الدكتورة شريفة زهور، الأستاذة بالكلية الحربية الأمريكية، التي درست لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قبل سنوات عندما كان يدرس الماجستير بالجامعة، أسرارًا لم تُكشف من قبل عنه، وتناولت في حوار مع الإعلامي محمد ناصر، الجانب غير المعروف عن السيسي.

مداخلة أستاذة السيسي مع محمد ناصر

وفي بداية مداخلتها مع محمد ناصر، قالت أستاذة السيسي في الكلية الحربية الأمريكية، إنها تلقت اتصالاً من الحكومة المصرية يعرض عليها زيارة القاهرة وإجراء لقاء مع السيسي -سبقت أن طلبته وتم رفض طلبها- مقابل عدم الظهور مع محمد ناصر.

وتحدثت الدكتورة شريفة زهور، عن السبب الحقيقي وراء عدم حصول “السيسي” على الماجستير، ورفضه للحوار والديمقراطية وقمع المعارضين في مصر.

وقالت إن السيسي كان فقيراً في اللغة الإنجليزية ولا يستطيع كتابة مقال، ولذلك لم يحصل على الماجستير في الكلية الحربية الأمريكية.

وعن رفض النظام المصري طلباً سابقاً لها للقاء السيسي، قالت أستاذته: “لا أعرف لماذا رفض السيسي طلبي بالحوار معه وحاولت أن أكون عادلة وأسمع منه”.

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وتابعت: “أردت زيارة مصر عدة مرات، ولكن تم تجاهل طلبي، والآن عرض علي زيارة القاهرة بشروط”.

وأوضحت: “تلقيت اتصالاً من الحكومة المصرية يطلبون مني عدم الظهور مع محمد ناصر، مقابل الموافقة على زيارتي للقاهرة”.

الدكتورة شريفة زهور قالت أيضاً: “السيسي رفض طلبي بزيارته في مصر والحوار معه بصفتي معلمة سابقة له ومختصة بالشأن المصري”.

وأوضحت أنها “غيرت رأي في السيسي بعدما رأيت ما فعله في مصر، فيبدو أن الكلية الحربية الأمريكية أخفقت في شرح مواد الديمقراطية لعبدالفتاح السيسي”.

واستطردت: “مشكلة مصر دائما كانت ولا زالت في الصوت الواحد وهي ما تعيشه الآن”.

الجيش قد يطيح بالسيسي

وفي مقابلة أخرى للدكتورة شريفة مع موقع “عربي 21“، أكدت أنّ “الجيش المصري من المحتمل أن يطيح بعبدالفتاح السيسي مستقبلا، على غرار إطاحته السابقة بالرئيس الراحل محمد مرسي والانقلاب عليه”.

وأكدت، أن “السيسي مهم للولايات المتحدة بقدر ما يبدو أنه لا يُشكّل أي تهديد لإسرائيل”.

وأضافت، أن “الجيش يشبه جماعة قيادية في مصر تتخذ جميع القرارات المهمة، بما في ذلك اختيار كل الرؤساء السابقين، باستثناء مرسي”.

مضيفة: “لكني لا أعرف إذا ما كانت قيادة الجيش الحالية ستتحرك حقا ضد السيسي ومتى وكيف ذلك؟ لكنهم سيفعلون هذا فقط إذا ما رأوا أن ذلك يصب بالأساس في مصلحتهم”.

وطالبت شريفة زهور، السيسي بضرورة التوقف عن “اضطهاد وقمع الشعب المصري، وإجراء تغييرات جوهرية وليست شكلية في سياساته الحالية، حتى يتفادى المخاطر الحالية، والتي من بينها كارثة اقتصادية وشيكة”.

مستدركةً بالقول: “لكن لكوني واقعية سياسيا؛ فأنا أشك كثيرا في أن هذه الأوهام الجميلة ستحدث، وأخشى استمرار حالات الطوارئ والفساد والقمع والاعتقالات المستمرة للمعارضين السياسيين”.

وخرج السيسي على المصريين بخطاب جديد، اليوم الأحد، في أثناء زيارته لسيناء خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

حيث طالب رئيس النظام المصريين بالتحمل والصبر مجدداً، بعدما تسبّب في انهيار الاقتصاد المصري وضياع الدولة.