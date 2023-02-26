الأحد, فبراير 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدأستاذة السيسي تكشف أسرارا خطيرة عنه ومفاجأة عن احتمال إطاحة الجيش به...
الهدهد

أستاذة السيسي تكشف أسرارا خطيرة عنه ومفاجأة عن احتمال إطاحة الجيش به (فيديو)

النظام المصري حاول منع د.شريفة زهور، أستاذة السيسي بالكلية الحربية الأمريكية، من الظهور مع الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر عبر برنامجه "مصر النهاردة"

كتب باسل النجار
أستاذة السيسي تكشف أسرارا خطيرة watanserb.com
أستاذة السيسي تكشف أسرارا خطيرة
- Advertisement -

وطن- كشفت الدكتورة شريفة زهور، الأستاذة بالكلية الحربية الأمريكية، التي درست لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قبل سنوات عندما كان يدرس الماجستير بالجامعة، أسرارًا لم تُكشف من قبل عنه، وتناولت في حوار مع الإعلامي محمد ناصر، الجانب غير المعروف عن السيسي.

مداخلة أستاذة السيسي مع محمد ناصر

وفي بداية مداخلتها مع محمد ناصر، قالت أستاذة السيسي في الكلية الحربية الأمريكية، إنها تلقت اتصالاً من الحكومة المصرية يعرض عليها زيارة القاهرة وإجراء لقاء مع السيسي -سبقت أن طلبته وتم رفض طلبها- مقابل عدم الظهور مع محمد ناصر.

وتحدثت الدكتورة شريفة زهور، عن السبب الحقيقي وراء عدم حصول “السيسي” على الماجستير، ورفضه للحوار والديمقراطية وقمع المعارضين في مصر.

وقالت إن السيسي كان فقيراً في اللغة الإنجليزية ولا يستطيع كتابة مقال، ولذلك لم يحصل على الماجستير في الكلية الحربية الأمريكية.

وعن رفض النظام المصري طلباً سابقاً لها للقاء السيسي، قالت أستاذته: “لا أعرف لماذا رفض السيسي طلبي بالحوار معه وحاولت أن أكون عادلة وأسمع منه”.

- Advertisement -

وتابعت: “أردت زيارة مصر عدة مرات، ولكن تم تجاهل طلبي، والآن عرض علي زيارة القاهرة بشروط”.

وأوضحت: “تلقيت اتصالاً من الحكومة المصرية يطلبون مني عدم الظهور مع محمد ناصر، مقابل الموافقة على زيارتي للقاهرة”.

الدكتورة شريفة زهور قالت أيضاً: “السيسي رفض طلبي بزيارته في مصر والحوار معه بصفتي معلمة سابقة له ومختصة بالشأن المصري”.

وأوضحت أنها “غيرت رأي في السيسي بعدما رأيت ما فعله في مصر، فيبدو أن الكلية الحربية الأمريكية أخفقت في شرح مواد الديمقراطية لعبدالفتاح السيسي”.

واستطردت: “مشكلة مصر دائما كانت ولا زالت في الصوت الواحد وهي ما تعيشه الآن”.

الدكتورة شريفة زهور
الدكتورة شريفة زهور

الجيش قد يطيح بالسيسي

وفي مقابلة أخرى للدكتورة شريفة مع موقع “عربي 21“، أكدت أنّ “الجيش المصري من المحتمل أن يطيح بعبدالفتاح السيسي مستقبلا، على غرار إطاحته السابقة بالرئيس الراحل محمد مرسي والانقلاب عليه”.

وأكدت، أن “السيسي مهم للولايات المتحدة بقدر ما يبدو أنه لا يُشكّل أي تهديد لإسرائيل”.

وأضافت، أن “الجيش يشبه جماعة قيادية في مصر تتخذ جميع القرارات المهمة، بما في ذلك اختيار كل الرؤساء السابقين، باستثناء مرسي”.

مضيفة: “لكني لا أعرف إذا ما كانت قيادة الجيش الحالية ستتحرك حقا ضد السيسي ومتى وكيف ذلك؟ لكنهم سيفعلون هذا فقط إذا ما رأوا أن ذلك يصب بالأساس في مصلحتهم”.

وطالبت شريفة زهور، السيسي بضرورة التوقف عن “اضطهاد وقمع الشعب المصري، وإجراء تغييرات جوهرية وليست شكلية في سياساته الحالية، حتى يتفادى المخاطر الحالية، والتي من بينها كارثة اقتصادية وشيكة”.

مستدركةً بالقول: “لكن لكوني واقعية سياسيا؛ فأنا أشك كثيرا في أن هذه الأوهام الجميلة ستحدث، وأخشى استمرار حالات الطوارئ والفساد والقمع والاعتقالات المستمرة للمعارضين السياسيين”.

وخرج السيسي على المصريين بخطاب جديد، اليوم الأحد، في أثناء زيارته لسيناء خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

حيث طالب رئيس النظام المصريين بالتحمل والصبر مجدداً، بعدما تسبّب في انهيار الاقتصاد المصري وضياع الدولة.

المصدريوتيوب، تويتر، موقع عربي 21، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حواجب منى زكي وملامح منفرة.. هل تعمد “تحت الوصاية” الإساءة للحجاب؟

الهدهد

من هو سليمان وهدان؟.. أول تعليق لرئيس نادي الزمالك الجديد ومفاجأة

الهدهد

حشرات غريبة تغزو مصر.. تهاجم السيارات وتتسبب بحوادث كارثية مميتة

الهدهد

الخطيب ينتصر.. فيديو يوثق لحظة ترحيل مرتضى منصور للسجن (شاهد)

اقتصاد

“أخرجوا الجيش من الاقتصاد”.. دول الخليج تنتظر الخطوة المستحيلة لإنقاذ حكم السيسي

الهدهد

مفاجآت مدوية في اعترافات لص مصري أراد غسل ذنوبه بسرقة أموال لشراء لحوم وتوزيعها على الفقراء

اقتصاد

بلومبيرغ: خفض جديد لـ الجنيه المصري الشهر المقبل ليسجل هذا الرقم مقابل الدولار!

الهدهد

صور بيض الدجاج الإندونيسي التي أثارت جدلا.. ما حقيقة لونها الأسود؟

الهدهد

“عدالة السماء” تُنجي مصرية اتُهمت بقتل زوجها بالسم من الإعدام في آخر لحظة (شاهد)

تقارير

موقع استخباري: جمال مبارك يعتزم منافسة “السيسي” وهذه تفاصيل اجتماع سري بالسفير الأمريكي!

الهدهد

“أقاطع عائلتي وأصدقائي بسبب العنصرية ضد المصريين”.. مقال كويتي يفتح الجرح الغائر

تقارير

الكويت تقرر ترك “السيسي” لمصيره وترفض الامتثال لصندوق النقد لمساعدة مصر.. تفاصيل مثيرة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو عملية حوارة.. فلسطيني فجر رأس إسرائيليين من المسافة صفر

وول ستريت جورنال:تقرير استخباراتي سري يفجر مفاجأة بشأن نشأة كورونا

حواجب منى زكي وملامح منفرة.. هل تعمد “تحت الوصاية” الإساءة للحجاب؟

سلطنة عمان.. منخفض جوي خلال الأسبوع المقبل والأرصاد تحذر

منها تحسين صحة القلب..تعرف على الفوائد الصحية التي يقدمها ماء جوز الهند

أخصائية تغذية تكشف عن 3 أطعمة يجب ألا تعطيها لطفلك!

هل يمكن أن يتغير مزاج طفلك وكيف يمكن أن تتفطّن لذلك وتعالج الضرر؟

هالاند يُحطم رقم تاريخي فريد من نوعه مع مانشستر سيتي

التوقف عن التنفس في أثناء النوم: 4 أعراض رئيسية يجب أن تنبّهك

غضب كويتي عارم بعد فيديو صادم لشخص يجمع الفقع داخل مقبرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC