السبت, فبراير 25, 2023
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زلزال مصر والعراق وتركيا.. توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد

عالم الزلازل الهولندي "فرانك هوغربيتس" يعتمد في تنبؤاته على حركة الكواكب والنجوم وصادفت صحتها الواقع أكثر من مرة

كتب باسل النجار
توقعات العالم الهولندي watanserb.com
توقعات العالم الهولندي
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وطن- لا تزال توقعات عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” التي يعتمد فيها على حركة الكواكب والنجوم، تثير الجدل حول العالم بعد صدق توقعاته مجددا بحدوث زلازل جديدة خلال آخر أيام هذا الشهر وأول مارس أيضا.

توقعات العالم الهولندي تضرب من جديد

وكان العالم الهولندي قد نشر عبر حسابه الرسمي بتويتر، توقعات بحدوث زلازل في عدة دول بالفترة من 25 إلى 26 فبراير الجاري.

وهو ما حدث بالفعل حيث شهدت دولة مصر أمس، الجمعة، هزة شديدة ليلا، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من 3 هزات وقعت صباح نفس اليوم، وكان مركزها منطقة السويس.

وشهدت العراق أيضا وقوع زلزال فجر اليوم، السبت، حيث أعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في كل من محافظتي نينوى وأربيل شمال البلاد .

وقالت الوزارة بيان لها إن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر السبت في محافظة نينوى ومحافظة أربيل.

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فيما قالت وزارة النقل والمواصلات بإقليم كردستان العراق في بيان، إن زلزالا بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضرب الإقليم، وأن “مركزه كان يقع بين أربيل والموصل على عمق 5 كيلومترات، وشعر به السكان في أغلب مناطق الإقليم.

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

زلزال جديد في تركيا

ويأتي الزلزال الجديد الذي ضرب وسط تركيا، السبت، أيضا ضمن توقعات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، والذي توقع قبل أيام حدوث زلازل، اليوم 25 فبراير.

وضرب زلزال جديد بلغت شدته 5.5 درجة هز وسط تركيا، السبت، ووقع على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما أفاد مركز الزلازل.

وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” أن مركز الزلزال هو ولاية نيغدة.

ونقلت عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث أن ذلك الزلزال قد وقع على عمق سبعة كيلومترات، وأن شدته قد بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر.

ووصل عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الهزات الأرضية التي وقعت، يوم السادس من فبراير، إلى أكثر من 50 ألف قتيل.

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

وتثير توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الجدل والرعب حاليا بعد صدق الكثير من توقعاته.

وكان “هوغربيتس” قد حذر من زلزال في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، زاعمًا أنه لن يكون كارثيًا، لكن قد يصبح كذلك في بداية مارس المقبل.

وكانت توقعات العالم الهولندي قد صدقت مجددا، بعد وقوع زلزال في طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وهو الأقوى في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث نشر قبل أيام تنبؤ الهيئة التي يتبعها والذي جاء فيه قد يحدث نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22.

وزاد من الجدل حول “فرانك هوغربيتس” وتوقعاته، صدق تنبؤاته أيضا بحدوث زلازل اليوم، السبت 25 فبراير، حيث سجلت مراكز رصد الزلازل في مصر 3 هزات أرضية متتالية، كما ضرب زلزال العراق فجر اليوم، ومنذ قليل تعرض وسط تركيا لزلزال جديد أيضا.

فرانك هوغربيتس يطلق تحذيرا خطيرا بشأن أول مارس

وكان “هوغربيتس” قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر“ يوم، 23 فبراير الجاري، تعليقا على مقطع فيديو لحساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، إن هناك “احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير”.

لكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، “سيكون حرجاً” على حد قوله.

وكانت توقعات عالم الزلازل الهولندي، قد أثبتت في الفترة الأخيرة جانبا كبيرا من صحتها.

وآخرها تنبؤه بالزلزل الذي هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباح، الخميس، الماضي (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

المصدرتويتر، وكالة أنباء الأناضول، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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