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دوا ليبا تنافس ميا خليفة في التعري.. فستانها كشف ملابسها الداخلية بطريقة فاضحة! (شاهد)

كشفت ملابس دوا ليبا الجريئة جدا عن قوامها النحيف ووضعت أغراضها الأساسية في حقيبة حمراء على شكل قلب

كتب رفيف عبدالله
دوا ليبا تنافس ميا خليفة في التعري.. فستانها كشف ملابسها الداخلية بطريقة فاضحة! (شاهد) watanserb.com
دوا ليبا
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وطن– خطفت المغنية العالمية دوا ليبا الأنظار، بفستان أسود شفاف من الدانتيل أثناء حضورها عرض GCDS في أسبوع الموضة في ميلانو يوم الخميس.

قوام نحيف

كشف فستان دوا ليبا عن ملابسها الداخلية السوداء وقامت بتنسيق مظهرها بكعب كبير ، مما أضاف عدة بوصات إلى طولها.

دوا ليبا
كانت ملابس دوا الداخلية ظاهرة

كشفت ملابس دوا ليبا الجريئة جداً، عن قوامها النحيف، ووضعت أغراضها الأساسية في حقيبة حمراء على شكل قلب.

دوا ليبا
كشف الفستان عن قوامها النحيل
بيلا ثورن

كما حضر العرض نجوم آخرون من بينهم بيلا ثورن التي اختارت توب قصير أصفر وتنورة طويلة من العلامة التجارية.

عرض جريء

تميزت ملابسها بتمزق القماش ناحية الساقين، وحملت أيضًا حقيبة يد مرصعة باللون الوردي.

بدت بيلا متوهجة لأنها استمتعت بالعرض

في هذه الأثناء ، قدمت مغنية الراب الأمريكية كوي ليراي ، التي حضرت الحفل أيضًا ، عرضًا جريئاً للغاية بقميص قصير وردي اللون.

كوي ليراي
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تركت شوي خصلات شعرها منسدلة، واختارت ألوان محايدة من الماكياج.

بدت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة أنيقة بنفس القدر ، حيث كانت ترتدي فستاناً جذاباً على شكل سبونج بوب.

ميا خليفة

وكان فستان ميا شفافاً كشف فخذيها بشكل واضح، وارتدت معه كعباً عالياً.

أما شعرها الناعم، فقد تركته ميا منسدلاً يتدلى على ظهرها كما تظهر في الصورة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل“.

انفصال دوا ليبا عن إدارة أعمالها

تمتعت دوا ليبا بنجاح كبير على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

أضافت دوا مؤخرًا 4 ملايين جنيه إسترليني أخرى إلى ثروتها بعد أن تخلت عن فريق إدارتها السابق في بداية عام 2022.

دوا ليبا
حملت دوا حقيبة على شكل قلب
دوا ليبا
تركت دوا شعرها منسدلا
دوا ليبا
خطفت دوا الأنظار بفستانها

في فبراير ، تم الكشف عن انفصال دوا ليبا عن شركة الإدارة مما ساعدها على تحويلها إلى ضجة عالمية بعد خلاف حول الأرباح.

فاجأت المغنية ، التي وقعت مع شركة Tap Management ومقرها لندن في عام 2013، رؤساءها عندما قالت إنها لم تعد تريدهم أن يمثلوها.

أصدرت دوا اثنين من ألبومات الاستوديو خلال مسيرتها المهنية القصيرة نسبيًا في الموسيقى ، وكان آخرها هو Future Nostalgia (2020).

أنتج الألبوم ستة أغنيات فردية ، بما في ذلك Don’t Start Now ، والتي حققت نجاحًا نقديًا وتجاريًا ، وتصدرت المخططات في 15 دولة ووصلت إلى المراكز العشرة الأولى في 31 دولة.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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