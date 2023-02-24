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كم تبلغ ثروة برنارد أرنو أغنى أغنياء العالم بعدما أزاح إيلون ماسك من طريقه؟!

في 13 ديسمبر 2022، تفوق برنارد أرنو على إيلون ماسك ليصبح أغنى شخص على هذا الكوكب

كتب أنس السالم
ثروة برنارد أرنو watanserb.com
ثروة برنارد أرنو 190 مليار دولار
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وطن – يعتبر الملياردير الفرنسي برنارد أرنو أغنى أغنياء العالم، إذ يبلغ صافي ثروته 190 مليار دولار.

كسب برنارد أرنو ثروته كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم LVMH.

في 13 ديسمبر 2022، تفوق برنارد على إيلون ماسك ليصبح أغنى شخص على هذا الكوكب.

برنارد أرنو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم LVMH
الملياردير برنـارد أرنـو تفوق على إيلون ماسك ليصبح أغنى شخص في العالم

تفاصيل ثروة برنارد أرنو

حصل “أرنو” على ثروته كرئيس تنفيذي لشركة LVMH، التي بلغت القيمة السوقية لها 384 مليار دولار.

في الثمانينيات، اشترى أرنو شركة ديور Dior من الإفلاس، ثم استخدم الأرباح وتقييم ديور المتزايد لتكوين تكتل من العلامات التجارية الفاخرة.

يواصل برنارد وعائلة Arnault الممتدة امتلاك 97٪ من Dior مباشرة ، وتمتلك Dior 41٪ من LVMH.

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تمتلك العائلة بشكل منفصل 7٪ إضافية من شركة LVMH مباشرة. ولديهم أكثر من 50٪ من إجمالي حقوق التصويت.

خارج شركة LVMH، يمتلك برنارد شخصيًا مصنعي نبيذ في فرنسا، و 5٪ من شركة كارفور Carrefour – أكبر سلسلة سوبر ماركت في فرنسا – ومجموعة فنية بمليارات الدولارات تتضمن قطعًا‏ للرسام والفنان تشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو والفنان الأمريكي آندي وارهول.

الملياردير برنارد أرنو
اشترى برنارد أرنو شركة ديور واستخدم الأرباح لتكوين تكتل من العلامات التجارية الفاخرة

في يونيو من عام 2019، تجاوز صافي ثروة برنارد أرنو 100 مليار دولار لأول مرة.

في تلك المرحلة كان ثالث أغنى شخص على هذا الكوكب.

وفي يوليو 2019، تجاوز صافي ثروته 108 مليارات دولار، مما جعله ثاني أغنى شخص على هذا الكوكب، متقدماً بنحو 400 مليون دولار على بيل جيتس.

أصبح أغنى شخص على هذا الكوكب في ديسمبر 2022 عندما تجاوز صافي ثروته البالغة 171 مليار دولار صافي ثروة إيلون ماسك البالغة 168 مليار دولار.وفق موقع “celebritynetworth

الحياة الشخصية للملياردير برنارد أرنو

في عام 1973، تزوج “أرنو” من آن ديوافرين. انفصلا في عام 1990. يشتركان معًا في طفلين.

في عام 1973 تزوج برنارد أرنو من آن ديوافرين
في عام 1973 تزوج برنارد أرنو من آن ديوافرين

في عام 1990، تزوج عازفة البيانو الكندية هيلين ميرسيه. لديهم ثلاثة أطفال معًا.

عازفة البيانو الكندية هيلين ميرسيه
عازفة البيانو الكندية هيلين ميرسيه زوجة برنارد أرنو

في عام 2019 ، بعد الحريق المدمر الذي دمر كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس تعهد أرنو وعائلته بمبلغ 200 مليون يورو للمساعدة في جهود الإصلاح والترميم.

المصدرcelebritynetworth - ترجمة وتحرير وطن + مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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