كم تبلغ ثروة برنارد أرنو أغنى أغنياء العالم بعدما أزاح إيلون ماسك من طريقه؟!

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وطن – يعتبر الملياردير الفرنسي برنارد أرنو أغنى أغنياء العالم، إذ يبلغ صافي ثروته 190 مليار دولار.

كسب برنارد أرنو ثروته كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم LVMH.

في 13 ديسمبر 2022، تفوق برنارد على إيلون ماسك ليصبح أغنى شخص على هذا الكوكب.

تفاصيل ثروة برنارد أرنو

حصل “أرنو” على ثروته كرئيس تنفيذي لشركة LVMH، التي بلغت القيمة السوقية لها 384 مليار دولار.

في الثمانينيات، اشترى أرنو شركة ديور Dior من الإفلاس، ثم استخدم الأرباح وتقييم ديور المتزايد لتكوين تكتل من العلامات التجارية الفاخرة.

يواصل برنارد وعائلة Arnault الممتدة امتلاك 97٪ من Dior مباشرة ، وتمتلك Dior 41٪ من LVMH.

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تمتلك العائلة بشكل منفصل 7٪ إضافية من شركة LVMH مباشرة. ولديهم أكثر من 50٪ من إجمالي حقوق التصويت.

خارج شركة LVMH، يمتلك برنارد شخصيًا مصنعي نبيذ في فرنسا، و 5٪ من شركة كارفور Carrefour – أكبر سلسلة سوبر ماركت في فرنسا – ومجموعة فنية بمليارات الدولارات تتضمن قطعًا‏ للرسام والفنان تشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو والفنان الأمريكي آندي وارهول.

في يونيو من عام 2019، تجاوز صافي ثروة برنارد أرنو 100 مليار دولار لأول مرة.

في تلك المرحلة كان ثالث أغنى شخص على هذا الكوكب.

وفي يوليو 2019، تجاوز صافي ثروته 108 مليارات دولار، مما جعله ثاني أغنى شخص على هذا الكوكب، متقدماً بنحو 400 مليون دولار على بيل جيتس.

أصبح أغنى شخص على هذا الكوكب في ديسمبر 2022 عندما تجاوز صافي ثروته البالغة 171 مليار دولار صافي ثروة إيلون ماسك البالغة 168 مليار دولار.وفق موقع “celebritynetworth”

الحياة الشخصية للملياردير برنارد أرنو

في عام 1973، تزوج “أرنو” من آن ديوافرين. انفصلا في عام 1990. يشتركان معًا في طفلين.

في عام 1990، تزوج عازفة البيانو الكندية هيلين ميرسيه. لديهم ثلاثة أطفال معًا.

في عام 2019 ، بعد الحريق المدمر الذي دمر كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس تعهد أرنو وعائلته بمبلغ 200 مليون يورو للمساعدة في جهود الإصلاح والترميم.