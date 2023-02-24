الجمعة, فبراير 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدقناة "BFM" الفرنسية تطرد المذيع المغربي رشيد مباركي بعد ثبوت ارتباطه بخلية...
الهدهد

قناة “BFM” الفرنسية تطرد المذيع المغربي رشيد مباركي بعد ثبوت ارتباطه بخلية إسرائيلية!

رشيد مباركي حاول التحايل واستخدم مصطلح "الصحراء المغربية" بدلا من "الصحراء الغربية" في إحدى النشرات الإخبارية

كتب سالم حنفي
قناة فرنسية تطرد رشيد مباركي watanserb.com
المذيع المغربي رشيد مباركي
- Advertisement -

وطن– طرد الصحفي المغربي والمذيع في قناة “BFMTV” رشيد مباركي من قبل مدير القناة الفرنسية، بسبب خطأ مهني خطير تمثل في نشر أنباء كاذبة تميل إلى الموافقة على احتلال المغرب للصحراء الغربية.

وقال مدير BFMTV إن التحقيق الداخلي الذي أجرته الإدارة أظهر أنه بين عامي 2021 و 2022 ، شارك مباركي في بث عدة تقارير لا تتوافق مع الخط التحريري. وأشار إلى أن عقد مباركي مع القناة انتهى في 21 فبراير 2023.

معلومات مضللة من إسرائيل

وفي منتصف فبراير/ شباط الحالي ، كشف تحقيق أجرته مجموعة دولية من 100 صحفي عن قضية تتعلق بمقدم قناة BFMTV رشيد مباركي ، المتهم بارتكاب جريمة الخضوع لتأثير خارجي وربطه بمشروع تضليل إعلامي ضخم تنفذه شركة إسرائيلية.

وفتح مكتب التحقيقات في قناة (BFM) تحقيقا داخليا في يناير الماضي بسبب هذه الشكوك، حيث حدد مديرها أن مباركي “تمكن من طلب مادة توضيحية” في اللحظة الأخيرة “،” عندما كان المحرر مشغولاً بأشياء أخرى “.

واستخدم مباركي مصطلح “الصحراء المغربية” بدلا من “الصحراء الغربية” كما أوردته عدة وسائل إعلام فرنسية.

اعتراف رشيد مباركي

ورداً على سؤال من صحيفة “بوليتيكو” ، اعترف مباركي بأنه “استخدم المعلومات التي جاءت إليه من المخبرين” دون أن يتبع بالضرورة “طريق النشر المعتاد”.

- Advertisement -

واعترف مباركي ، 54 عامًا ، الذي انضم إلى القناة كمقدم رئيسي منذ إنشائها في 2005 ، بوجود “تدخل” واحتمال حدوث خطأ مهني في الحكم كان من شأنه أن يدفعه إلى “تقديم خدمة لصديق”.

الصحفي المغربي رشيد مباركي
الصحفي المغربي رشيد مباركي

وتم إيقاف الصحفي في 11 يناير 2023 من قبل مدير القناة مارك أوليفير فوجل ، الذي أوضح للمتعاونين أنه كان عليه اتخاذ هذا القرار بعد أن تم تنبيهه إلى معلومات منحازة تم بثها على الهواء.

قناة BFM ضحية

وقال المدير العام للقناة الإخبارية مارك أوليفييه فوجل لراديو فرانس إنتر بعد فتح تحقيق داخلي ووقف الصحفي البالغ من العمر 54 عامًا: “لا شك في أن قناة بي إف إم ضحية في هذه القصة”.

وأثبت التحقيق ، الذي أجرته مجموعة من الصحفيين، والذي ساهمت فيه وحدة التحقيق في Le Monde وراديو فرنسا نيابة عن فرنسا ، أن هذه القضية مرتبطة بمشروع تضليل ضخم نفذته شركة إسرائيلية تبيع خدماتها حول العالم.

فريق خروخي تدخل في 30 انتخابات حول العالم

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الشركة تدخلت في 30 انتخابات حول العالم ، وأنها بدأت هذا النشاط منذ أكثر من عقدين ، وأعلنت أنه “يهدد الديمقراطية”.

وتمكن الصحفيون الاستقصائيون من مقابلة مدير هذه الخلية في إسرائيل ، حيث يوجد فريق خورخي.

وأكد لهم ، دعمًا لعرض تقديمي أمامهم ، أنه يمكنه تلقائيًا إنشاء حسابات مزيفة على الإنترنت ، أو كتابة محتوى على الشبكات الاجتماعية ، أو اختراق رسائل البريد الإلكتروني أو الحسابات على التطبيق. Telegram ، من أجل التأثير على الحملات الانتخابية.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

موقع “أفريك”: محمد السادس “مريض بشكل خطير” وهذا ما دفعه لتأجيل زيارة السنغال!

الهدهد

المخابرات الإسبانية تكشف فضيحة تجسس يرتكبها محمد السادس ضد هؤلاء: احذروا هواتفكم

الهدهد

بالوثائق.. مسؤولة مغربية مقربة من محمد السادس تفجر غضب الجزائريين

تقارير

“دبلوماسية المرض”..السبب الحقيقي لإلغاء محمد السادس زيارته للسنغال!

الهدهد

غرز سكينا في صدرها ولم ينطق.. تلميذ فرنسي قتل معلمته ببرود وماكرون غاضب

الهدهد

اليوتيوبر المغربي الشهير إلياس المالكي يحرف القرآن الكريم ويسخر منه! (شاهد)

تقارير

صفعة قوية لم يستوعبها الملك.. مجلة فرنسية تؤكد انتهاء شهر العسل بين ماكرون ومحمد السادس

الهدهد

“BBC”: إعلامي مغربي روج تقارير كاذبة عن النائب العام القطري السابق بتكليف إسرائيلي!

الهدهد

مدير بي إن سبورت يسخر من ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. تغريدة أثارت الجدل وتطلبت الرد

الهدهد

بعد عملية ختان فاشلة لابنه.. تعويض مالي ضخم لأب مغربي ودعوة للقصاص من الجاني … ما القصة؟

الهدهد

مخابرات الجزائر ومخطط إسقاط محمد السادس.. اعترافات خطيرة لأبو الفضل بعجي (فيديو)

الهدهد

“أسمدة” ملك المغرب محمد السادس للغابونيين تفجر الجدل.. لماذا؟ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كلب يفدي صاحبه بعد هجوم تمساح ضخم عليه..عثروا على بقاياه في معدته بعد قتله (شاهد)

السجن 6 سنوات ضد سعد المجرد في باريس.. هل يبيت النجم المغربي وراء القضبان؟

الرياح ترفع فستان زوجة بايدن وتضعها في موقف محرج! (شاهد)

باريس هيلتون تنشر صور مولودها الجديد وتطلق عليه اسما غريبا بوصية من جدها (شاهد)

دنيا بطمة تتضامن مع “المغتصب” سعد لمجرد بكلمات مؤثرة! (شاهد)

جلد أعضاء تناسلية وإجبار على النباح كالكلب.. وزير سعودي أشرف على تعذيب 3 رجال أعمال!

بعد تصريحات “بهيجة السيمو” المستفزة.. حفيظ دراجي على الخط.. ماذا قال؟

ميا خليفة تجبر مغني راب مشهور على تقديم “اعتذار مذل” بسبب تعليق! (شاهد)

“عمر بن الخطاب مُجرم ..” تصريحات مستفزة من إعلامي تونسي .. ما علاقة قيس سعيد؟

ردّا على “معاوية”.. إيران تنتج “شجاعة أبو لؤلؤة” قاتل عمر بن الخطاب .. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC