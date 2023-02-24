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ردّا على “معاوية”.. إيران تنتج “شجاعة أبو لؤلؤة” قاتل عمر بن الخطاب .. ما القصة؟

مسلسل "شجاعة أبو لؤلؤة" الذي يروي حياة قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ستبثه قناة الشعائر الفضائية الشيعية المدعومة إيرانيا

كتب شيراز ماضي
إيران تنتج شجاعة أبو لؤلؤة watanserb.com
فيلم شجاعة أبو لؤلؤة
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وطن– بعد أيام قليلة على إعلان قناة “إم بي سي” السعودية عن البدء بتصوير مسلسل “معاوية بن أبي سفيان”، في إطار البرمجة الرمضانية، أعلنت قناة “الشعائر” العراقية بوستر فيلم جديد ستبثه في رمضان كذلك سيروي “شجاعة أبو لؤلؤة” وهو الشخص الذي قتل الصحابي وأمير المؤمنين “عمر بن الخطاب”.

“أبو لؤلوة” ردا على “معاوية بن أبي سفيان”

كانت بعض الساعات كافية ليتصدر وسم “أبو لؤلؤة” قوائم الأكثر تفاعلا عبر منصة تويتر في السعودية وعدد من دول الخليح، بعدما أعلنت قناة “الشعائر” العراقية- المدعومة إيرانيا- عن البوستر الترويجي لفيلم ستعرضه خلال شهر رمضان بعنوان “شجاعة أبو لؤلؤة”.

القناة العراقية التي تُعرف نفسها بأنها “إسلامية حُسينية”، أكدت أن الفيلم الجديد سيكون “أكبر إنتاج درامي إسلامي تاريخي لهذا العام”.

وأبو لؤلؤة ويقال له: فيروز النهاوندي، وله ألقاب أخرى مثل “بابا شجاع الدين” و”المجوسي” هو قاتل الصحابي وثاني الخلفاء الراشدين وأمير المؤمين “عمر بن الخطاب” في العام 23 للهجرة.

جدير بالذكر، أن القناة العراقية اكتفت بنشر اسم العمل وتاريخ عرضه، دون الكشف إلى حد الآن من سيكتب سيناريو الفيلم، ولا مَن سيُخرجه، ولا مَن سيكون على قائمة أبطاله.

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كما لم تذكر قناة “الشعائر” في إعلانها سوى أن الفيلم سيشارك فيه عدد كبير من الممثلين والفنانين من العراق وسوريا ولبنان وإيران، من دون أي معلومات أخرى.

موعد عرض مسلسل معاوية على قناة إم بي سي

يأتي الإعلان عن فيلم شجاعة أبو لؤلؤة، كما يرى مراقبون، بوصفه رد فعل من الشيعة والعراق على مسلسلمعاوية بن أبي سفيان” الذي أعلنت عنه قناة MBC السعودية قبل أيام.

يشار هنا أن شخصية الخليفة الأموي المؤسس “معاوية بن أبي سفيان” محل جدل متواصل منذ قرون بين الشعية والسنة في الإسلام. فبينما يراه الأولون الشخص الذي سلب مقاليد الحكم من الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب “بالدهاء والسياسة”، يراه السنة (والعرب خاصة) الشخص الذي ساهم بشكل كبير في نشر الدين الإسلامي في 3 قارات على عهده ومن خلفه من عائلته.

يندرج مسلسل معاوية بن سفيان ضمن البرمجة الرمضانية لقناة MBC، هو من تأليف الصحفي خالد صلاح، والمخرج طارق العريان في أول تجاربه الدرامية. تمثيل لجين إسماعيل بشخصية معاوية، وكل من الفنانات أسماء جلال، وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحة في شخصيات زوجات معاوية، في حين يجسد الفنان الأردني إياد نصار شخصية علي بن أبي طالب، وتجسد الفنانة سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة والدة معاوية.

بدأ تصوير العمل مؤخرا في أستديوهات “كارتاغو فيلم” بمدينة الحمامات في تونس، إلى جانب بعض المشاهد في شمال تونس وجنوبها.

غضب عبر مواقع التواصل

استنكر كثيرون إعلان قناة الشعائر الفضاية بالإعلان عن فيلم يُصور “شجاعة” قاتل ثاني خليفة للمسلمين “عمر بن الخطاب” واعتبروا أن هذا العمل يتجاوز الخلافات السياسية المعروفة للجميع بين السعودية وإيران، لكنه يمس أحد أكثر الشخصيات “توافقية” و”تقديرا” في المخيال الجمعي لمسلمي العالم بغض الطرف عن اختلافاتهم ومذاهبهم.

حيث استهجن الناشط السعودي “تركي الشلهوب” خطوة القناة العراقية قائلا “تخيلوا أنهم سينتجون فيلمًا عن ابو لؤلؤة المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين وأحب العمرين إلى الله، وسيسمّونه شجاعة ابو لؤلؤة!
إلى أي حضيض وصل هؤلاء؟؟!”.

المحامي اليمني “محمد المسوري” عبر عن رفضه هو الآخر لإعلان فيلم أبو لؤلؤة وقال “ما لي لا أسمع أصواتكم؟! هذا فيلم إيراني يمجد قاتل خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب”.

وتابع ” انزعج أبواق الفرس من مسلسل معاوية_بن_ابي_سفيان بينما فيلم أبو لؤلؤة المجوسي الذي يفتخر به الفرس. لم نشاهد لأدوات الفرس ممن ينسبون أنفسهم للعرب أي كلمة.
لأنهم يتبعون فارس”.

وعلى صعيد آخر، تطرق الناشط اليمني “عباس الضالعي” إلى الشرخ الكبير الذي تُواصل السعودية وإيران إحداثه في صفوف ملايين المسلمين حول العالم عبر تغذية صراعات تاريخية مضى عليها عشرات القرون.

وقال عبر تويتر “السعودية انتجت مسلسل معاوية وايران تنتج مسلسل ابو لؤلؤة. السعودية وإيران دمرا المنطقة بتغذيتهما للصراع الطائفي واستحضار صراعات الماضي”.

وهو موقف، شاركه أيضا الإعلامي المصري “عمرو ناصف” الذي علق بقوله “لا فرق بين منتجي مسلسل (معاوية)، ومن ينوون الرد عليهم بإنتاج فيلم (شجاعة أبو لؤلؤة).. الطرفان يسعيان لتأجيج الفتن.. وكل من الفريقين يخدم وينفذ أجندة أسياده، واحنا نولع بجاز العصبية المذهبية”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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