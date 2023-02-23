الكشف عن أجسام طائرة مجهولة حلقت فوق قاعدة أمريكية وعطلت تشغيل 10 رؤوس نووية!

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وطن- كشف اثنين من قدامى المحاربين الامريكيين أنهما سبق وأخبرا المحققين أن جسمًا طائرًا كان يحلق فوق قاعدة عسكرية أدى إلى إيقاف تشغيل 10 رؤوس حربية نووية، وفي حادثة أخرى منفصلة أطلقت مركبة مجهولة الهوية صاروخا تجريبيا من السماء.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد تم تقديم روايات عن المواجهات القريبة المذهلة من قبل اثنين من قدامى المحاربين في القوات الجوية الأمريكية إلى مكتب حل الشذوذ في جميع المجالات التابع للحكومة الأمريكية – أو AARO – الذي يحقق في مشاهدات مزعومة للأطباق الطائرة بالقرب من القواعد العسكرية .

جسم غامض برتقالي على شكل قرص

وشهد الضابط السابق في إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في القوات الجوية الأمريكية روبرت سالاس بأنه كان في الخدمة في قاعدة مالمستروم الجوية في مونتانا في 24 مارس 1967 عندما حلق لفترة وجيزة فوق البوابة الأمامية لجسم غامض برتقالي على شكل قرص.

وبعد ثوانٍ من إبلاغ الأمن عن رؤية سالاس ، سقطت جميع الصواريخ العشرة في القاعدة دون اتصال واحدة تلو الأخرى، وقال المحققون إن الأسلحة النووية كانت “غير قابلة للمطالبة بها واستغرق الأمر عدة ساعات لإصلاحها وإعادة توجيهها”.

وعلى الرغم من بدء التحقيق من قبل الجيش والتقارير المجمعة ، لم يتم العثور على أي تفسير لإغلاق الصواريخ.

وبحسب الصحيفة، تمت مقابلة سالاس وزملائه في ذلك الوقت من قبل عملاء من مكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية وأجبروا على توقيع اتفاقيات عدم إفشاء.

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ولكن مؤخرا، لجأ المحققون إلى سالاس للإدلاء بشهادته كجزء من التحقيق الجاري الذي تجريه حكومة الولايات المتحدة في 510 مشاهدات للأجسام الطائرة من قبل أفراد عسكريين يعود تاريخها إلى الأربعينيات.

الحكومة الأمريكية تجاهلت سابقا شهادة الضابط السابق روبرت سالاس

وقال سالاس ، البالغ من العمر الآن 82 عامًا ، إنه أعجب بالتحقيق بعد عقود من تجاهل الحكومة الامريكية لما تحدث به سابقا وإنكاره.

وقال: “كنت أرغب في إخبار وكالة حكومية بقصتي لأكثر من 50 عامًا. لقد كان ذلك مصدر ارتياح كبير. كانوا رحماء جدا. استمعوا باهتمام”.

واضاف:”لقد قدمت لهم تقريرًا كاملاً عن حوادث مالمستروم. أنا واثق الآن أكثر مما كنت أذهب إليه في أنهم يحاولون بذل جهد صادق. ”

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني وجهوا فيها الشكر له على الأدلة التي قدمها ، قال المحققون لسالاس إنهم يأملون في أنه “ستوفر المساهمات الجماعية للوطنيين مثلك والمستوى الحالي للمصالح الحكومية والاستثمار إجابات على الأسئلة التي طالب بها مواطنو بلدنا لفترة طويلة”.

من جانبه، أدلى ضابط سابق آخر في سلاح الجو الأمريكي ، الدكتور روبرت جاكوبس ، بشهادته حول فيلم 35 ملم صوره عام 1964 لصحن طائر يسقط صاروخًا.

وكان جاكوبس مسؤولاً عن فريق الكاميرا التلسكوبية الذي يصور تجارب إطلاق الصواريخ في قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في الستينيات.

سقوط رأس حربي وهمي من السماء

وفي 15 سبتمبر 1964 ، طار قرص إلى صاروخ متحرك ، وأطلق سلسلة من الحزم عليه وانطلق بسرعة – مما تسبب في سقوط الرأس الحربي الوهمي من السماء.

وقال الملازم السابق البالغ من العمر الآن 84 عاما: “شاهدنا المرحلة الثالثة وهي تحترق وداخل الإطار جاء شيء آخر. طار في الإطار وأطلق شعاعا من الضوء على الرأس الحربي”.

وأضف: “نذكر الآن أن كل هذه الأشياء تطير بسرعة تصل إلى عدة آلاف من الأميال في الساعة. لذا فإن هذا الشيء يطلق شعاعًا من الضوء على الرأس الحربي ، ويضربه ، ثم يتحرك لأعلى ، ويطلق شعاعًا آخر من الضوء ، وينخفض ويطلق شعاعًا آخر من الضوء ثم يطير خارجًا بالطريقة التي جاء بها”.

ولفت إلى انهم “كانوا يتجهون إلى مكان ما في الحي الذي يتراوح مساحته بين 11000 و 14000 ميل في الساعة عندما اصطدم بهم هذا الجسم الغريب ، وحلّق حولهم وعاد للخارج”.

وأكد قئلا: “أنا لا أعطي ما يقوله أي شخص آخر عن ذلك. لقد شاهدت ذلك في الفيلم. كنت هناك.”

جسم على شكل صحن

وقال جاكوبس إن رئيسه الميجور فلورنزي ج مانسمان أمر بالتزام الصمت بشأن اللقطات التي شاهدها معه في اجتماع مع ضابطي وكالة المخابرات المركزية في الأيام التي أعقبت الحادث.

وقبل وفاته عام 2000 أكد مانسمان الرواية قائلاً إنه شاهد مقطع فيديو لجسم على شكل صحن أربع مرات قبل أن تشحنه وكالة المخابرات المركزية إلى مكان غير معروف.

وقال جاكوبس عن شهادته قبل أسبوعين: “لقد وجدت أنها الأكثر حساسية ، والأكثر صدقًا ، والأكثر ترحيبًا التي أجريتها بشأن هذا الموضوع”.

أما بوب الذي أمضى ثلاث سنوات في التحقيق في ما تردد عن مشاهدته لوزارة الدفاع البريطانية ، قال إن معظم المواجهات عن قرب بين أفراد الجيش الأمريكي كانت ذات صلة بالأسلحة النووية.

وقال: “لقد حدثت بالقرب من القواعد النووية أو مواقع الاختبار أو حاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة الذرية.”

تحطم جسم غامض في نيو مكسيكو

ولفت إلى ان إحداها كانت تحطم جسم غامض واضح في ميدان وايت ساندز العسكري في نيو مكسيكو في عام 1945 حيث اختبرت الولايات المتحدة قبل شهر من ذلك أول قنبلة ذرية في العالم.

وادعى الشهود – بما في ذلك طيار قاذفة B-52 و شرطي المرور و مشاة البحرية الأمريكية – أنهم شاهدوا حطام جسم كبير على شكل بيضة “ يحرسه مخلوقات رفيعة بطول 4 أقدام و عيون كبيرة منتفخة ” والتي بدت مثل فرس النبي.

وقال الطيار المتقاعد في البحرية الأمريكية ، ديفيد فرافور ، إنه وفريق رحلته واجهوا مواجهة لا يمكن تفسيرها مع جسم غامض على شكل تيك تاك فوق المحيط الهادئ في عام 2004.

وقال بوب إنه يبدو أن هناك صلة نووية بالأطباق الطائرة. قال: “يبدو أن هذا هو الحال. يجب أن نصل إلى الجزء السفلي من هذا الجسم الغريب والاتصال النووي.”

وأضاف: “استمعت الحكومة أخيرًا. لست متأكدًا من الذي سيتبعونه بعد ذلك. لكن لدي ثقة كبيرة في هذه المنظمة بقدر إيماني في أي حكومة. ”