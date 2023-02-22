الأربعاء, فبراير 22, 2023
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حياتنا

13 نوعًا.. تعرّف على قائمة أسوأ الأطعمة التي تجعل معدتك منتفخة

"تجنب هذه الأطعمة لأنها تتراكم في القولون وتنتج ثاني أكسيد الكربون والميثان..."

كتب معالي بن عمر
انتفاخ البطن watanserb.com
انتفاخ البطن
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وطن-قد تعاني من خروج الريح وانتفاخ البطن مع كل وجبة، بالإضافة إلى ارتباك الجهاز الهضمي، على الرغم من أنك تعرف جيّدًا أن اتباع نظام غذائي صحي، يخلّصك من كل هذه المشاكل الصحيّة، ويجعلك تشعر بالرضا عن نفسك بعد كل وجبة صحيّة. ولكن، غالبًا ما يكون من الصعب اختيار الوجبة المناسبة التي تتناسب مع معدتك.

لا شكّ في أنه بعد كل وجبة، لديك رغبة قوية في التخلص من الغازات المتراكمة في بطنك. إنها مشكلة يمكنك تجنبها من خلال مراجعة نظامك الغذائي. ومن خلال هذا المقال الذي نشرته مجلة “سامانتيريس” الفرنسية، يمكنكم التعرّف على الأطعمة التي تسبب هذه الانتفاخات المزعجة.

1. وجبات جاهزة بالفعل

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه يجب تجنب هذه الأطباق في نظامك الغذائي، لأنها تسبب لانتفاخ بعد الأكل. وفي الواقع ، فهي أطعمة غنية بالملح وتؤدي إلى احتباس الماء، كما يعسّر هذا عملية الهضم. وعلاوة على ذلك، فهي تحتوي على الجلوتامات؛ وهو محسّن النكهة الذي يجعلك ترغب في المزيد.

الانتفاخ.. إليك كيفية التخلص من الغازات بالأعشاب

2. اللحوم الباردة مسؤولة عن انتفاخ البطن

الدهون الموجودة في بعض اللحوم الباردة مثل لحم الخنزير ولحم البقر مشبعة جدًا. إن وجود نسبة عالية من الكوليسترول الموجود في Charcuterie، لا يسهل عملية الهضم ويقضي وقتًا أطول في الأمعاء. عندما تكون اللحوم الباردة مالحة جدًا، فإنها تزيد من احتباس الماء وتتسبب في انتفاخ معدتك. أما إذا كنت من مستهلكي منتجات الـCharcuterie، ولم تعد ترغب في المعاناة من تقلبات انتفاخ البطن، فيرجى تقليل نسبة السهولة إلى اللحوم بشكل كبير.

3. البطاطس المقلية تسبب الانتفاخ

كما ذكرنا سابقاً، الدهون مسؤولة عن مشاكل الجهاز الهضمي. عندما تضيف الدهون والملح والطعام الذي يولد نسبة عالية من الماء، فإنك تسبب الانتفاخ الفوري. إذ إن البطاطس المقلية هي المسؤولة عن الانتفاخ.

البطاطس المقلية watanserb.com
البطاطس المقلية

4. منتجات الألبان والحلويات الأخرى المسؤولة عن الانتفاخ

لتحقيق التوازن بين الجراثيم المعوية، يجب عليك اختيار الزبادي المصنوع من الحليب المخمر، فهي  تحتوي على بكتيريا قادرة على المساعدة في الهضم. وفي الواقع، عندما تستهلك الحليب، يتم ضمان الهضم عن طريق اللاكتاز. هذه هي الإنزيمات التي يفرزها الغشاء المخاطي في الأمعاء، وتعزز استيعاب المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز.

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ومع ذلك، فإن بعض البالغين يعانون من نقص خطير في اللاكتوز. يتجلى هذا النقص من خلال عدم تحمله، أي أن بطنك يفشل في هضم السكر الموجود في الحليب والمنتجات المرتبطة به. لذلك ستلاحظ هذه الأعراض:

  • الغازات المعوية الزائدة
  • البقبقة
  • انتفاخ البطن
  • تقلصات وآلام في البطن
  • إسهال

عندما تلاحظ هذه الأعراض، فتأكد أنك تعاني من نقص في اللاكتوز. هذا يجعل هضم أي منتج من منتجات الألبان أمرًا صعبًا، ما يؤدي إلى انتفاخ البطن بعد كل استهلاك. ننصحك بتقليل أو حتى التوقف تمامًا عن استهلاك منتجات الألبان.

خبز كامل
خبز كامل

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5. الخبز الأبيض عامل انتفاخ كبير

استهلاك الخبز الأبيض له فوائد. ومع ذلك، يمكن أن تصبح هذه الفوائد ضارة بسبب كثرة الاستهلاك. وفي الواقع، غناه بالكربوهيدرات المعقدة (57٪ نشاء) هو العنصر الذي يجعل عملية الهضم صعبة. فالنشا غني بالمياه وعندما يتم إطلاق هذا الماء، فإنه يبقى في المعدة لفترة طويلة. وهذا من شأنه أن يسبب الانتفاخ.

سيكون الحل هو استبدالها بخبز كامل، غني بالألياف غير القابلة للذوبان ويسهل العبور المعوي، حيث يدوم أقل في المعدة ولا يسبب الانتفاخ.

الموز مسؤول عن تكوين الغازات في البطن
الموز مسؤول عن تكوين الغازات في البطن

6. الموز مسؤول عن تكوين الغازات في البطن

يحتوي الموز على السوربيتول وهو كحول سكر طبيعي. السوربيتول مادة يصعب هضمها بمجرد استهلاكها، كما تخزّنها المعدة وتسبب الإمساك. وهذا يؤدي حتما إلى الانتفاخ.

إذا كنت مستهلكًا كبيرًا جدًا للموز وتعاني من الانتفاخ، قلل من نسبة الموز واستهلك الفواكه مثل التفاح التي يسهل هضمه.

7. الخضار النيئة مسؤولة أيضًا عن تورم البطن

على الرغم من كونها ممتازة للصحة بسبب محتواها العالي من الألياف والمعادن الأخرى، فإن الخضار النيئة، إذا تم تناولها بانتظام، تسبب الانتفاخ. وفي الواقع، تحتوي الخضار النيئة على معادن وألياف ومضادات أكسدة (كاروتين وبوليفينول) وكربوهيدرات. وبسبب احتواء الكربوهيدرات على النشا، فهي تسبب الانتفاخ. لذا، تناول الخضار النيئة، ولكن باعتدال.

5 أطعمة ضارة بالأمعاء

8. الأسبارتام والسكريات الاصطناعية

يجب أيضًا تجنب هذه الأطعمة لأنها تتراكم في القولون وتنتج ثاني أكسيد الكربون والميثان. والسبب هو أنها لا تمتصها الأمعاء الدقيقة. لذا تجنب تناول العلكة على سبيل المثال.

الكرنب
الكرنب

9. الكرنب

إذا كنت تعاني من الانتفاخ، فتجنب الإفراط في تناول الأطعمة من عائلة الكرنب، حيث يصعب هضمه وسوف يتخمر في الجهاز الهضمي. وبالتالي ينجرّ عنه انتفاخ البطن وعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

10. البقوليات

على الرغم من فوائد البقول، فغنها أيضًا قابلة للتخمر مثل العائلة الكرنبية. كما تحتوي عائلة الكرنبيات على الرافينوز، وهذه المادة هي التي تسبب انتفاخ البطن وارتباك الجهاز الهضمي.

11. المكسرات والبذور مسؤولة عن انتفاخ البطن

إذا كنت تستهلك أكثر من 40 غم في اليوم على سبيل المثال، وكان مستوى البوتاسيوم لديك مرتفعًا، فإن محتواها العالي من الألياف سيؤدي إلى انتفاخ البطن. وهذا ينطبق أيضًا على البذور.

12. عصائر الحمضيات

الثمار الأساسية غنية وتسهل عملية الهضم. ومع ذلك، عندما يتم تناول عصائر الفاكهة في أثناء الوجبة، فإنها تسبب الانتفاخ وارتباك في الجهاز الهضمي.

يعمل التوتر والقلق أيضًا على انتفاخ البطن
يعمل التوتر والقلق أيضًا على انتفاخ البطن

13. المشروبات الغازية

في الواقع، تسبب المشروبات الغازية غازات معوية، ناهيك بأن القضاء عليهما صعب للغاية. وعندما لا يتم التخلص منها بانتظام، فإنها تسبب الانتفاخ.

ولكي تحافظ على وظيفة الجهاز الهضمي، ينبغي اتباع هذه القواعد الذهبية. وأخيرًا، مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا للحفاظ على لياقتك.

انتفاخ البطن: 3 أسباب شائعة يجب تجنبها

المصدرسامانتيريس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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