الأربعاء, فبراير 22, 2023
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النشاط البدني ضروري في المراهقة لامتلاك عظام قوية للمستقبل

"ممارسة الرياضة، وخاصة في سن المراهقة، تحمي العظام لاحقًا في الحياة.."

كتب معالي بن عمر
الرياضة تحمي العظام watanserb.com
الرياضة تحمي العظام
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وطن– بحسب ما نشرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن ممارسة التمارين البدنية في أي عمر، وخاصة خلال فترة البلوغ، تعتبر عاملاً أساسياً في الوقاية من هشاشة العظام والكسور. فضلاً عن أن النشاط البدني يزيد من كثافة العظام وكتلة العضلات والقدرة على التوازن، ما يساعد على تقليل مخاطر السقوط والكسور.

وفي الحقيقة، ليست كل أنواع الرياضة يمكن أن تساهم في حماية العظام، فالأنشطة مثل تلك التي تجبر الجسم على الاتكاء على الأرض، لها آثار مفيدة بشكل أساسي. كما أن للتمارين البدنية، مثل: القفز أو الجري، تأثيرات إيجابية كبيرة. وبقدر ما تكون ممارسة هذه الأنشطة أكثر خطورة مع تقدمك في العمر، فمن الأفضل أن تمارس رياضة المشي من سن معينة، حتى لو كان التأثير على العظام سيكون أقل قوة.

علاوة على ذلك، يجب ممارسة رياضة المشي بانتظام عدة مرات في الأسبوع. ناهيك بأن ركوب الدراجات والسباحة ليستا مهمتين بقدر رياضة المشي. ولكن، وفقًا للبيانات الحديثة، يمكن أن تؤثر زيادة كتلة العظام على أذرع وأكتاف السباحين، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

الرياضة تحمي من هشاشة العظام
الرياضة تحمي من هشاشة العظام

فوائد طويلة الأجل

النشاط البدني في مرحلة المراهقة يحمي العظام في المستقبل، أي عند بلوغ مراحل عمرية أكبر. وفي هذا السياق، أجرت الدكتورة لورنس فيكو، مديرة Sainbiose، مختبر Inserm في سانت إتيان (لوار)، مجموعة من الأبحاث مع رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية، بيّنت من خلالها كثيراً من الحقائق العلمية حول كثافة العظام والنشاط البدني.

وختمت الصحيفة بالقول، إن التمرين البدني المكثف في فترة ما قبل البلوغ يوفّر فوائد دائمة للعظام. فضلاً عن أن دراسة قديمة عن لاعبي التنس الفنلنديين، بيّنت زيادة كثافة العظام بنسبة 17 إلى 24٪ في الذراع المهيمنة مقارنة بالذراع الأخرى، لا سيما إذا تمت ممارسة التنس قبل البلوغ، ومن 8 إلى 14٪ إذا بدأ الشخص ممارسة هذه الرياضة بعد البلوغ.

التمارين البدنية في المراهقة تحمي الشخص في المستقبل
التمارين البدنية في المراهقة تحمي الشخص في المستقبل
المصدرلوباريزيان-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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