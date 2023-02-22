الأربعاء, فبراير 22, 2023
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ابن الجيران.. من هو الزوج الثالث للكويتية غدير السبتي؟

غدير السبتي تتراجع عن موقفها من الارتباط وتتزوح للمرة الثالثة، وبعد "والد بناتها" و"زميل الجامعة" سيكون "ابن الجيران" خليلها الجديد

كتب فهمي الورغمي
زوج غدير السبتي الثالث watanserb.com
الفنانة الكويتية غدير السبتي
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وطن – تبقى أحلام الطفولة راسخة في عقول الكثيرين حتى تتحقق ولو بعد حين، و”غدير السبتي” على مايبدو قررت تحقيق بعضها، ففي تصريح غير متوقع أعلنت الفنانة الكويتية زواجها مجددا للمرة الثالثة، وأكدت دخولها القفص الذهبي بعد سنوات من الطلاق ومواقف رافضة للارتباط مع “ابن الجيران”.

من هو الزوج الثالث لـ غدير السبتي؟

كشفت غدير السبتي عن زواجها مؤخراً، وقالت في حديث لـ”MBC Trending” مع دانة الأشقر خلال مهرجان الفجيرة: “تزوجت عن جديد والحمدالله.. تزوجت الانسان اللي أنا كنت أتمناه طول عمري”.

أما مُواصفات العريس فكانت المفاجأة، إذ كشفت غدير حصرياً لـ”تريندينغ” بأنها تعرفه منذ أن كانت في سن الـ13 وقالت: “احنا جيران من عمرنا 13 سنة مع بعض، وشاءت الأقدار ان كل واحد فينا راح بخط وسكة وحياة، هو تزوج وأنا تزوجت وصار عندي عيال وهو صار عنده عيال”.

وأكدت غدير السبتي على هامش مشاركتها في “مهرجان الفجيرة” للمونودراما، أنها “لم تكن ترغب في الزواج بعد تجربة زواجها الثاني” . “لكن قلبي طق مرة ثانية” على حد تعبيرها.

وأوضحت الفنانة والممثلة الكويتية أنها لن تعتزل التمثيل، فقد كان شرطها قبل الزواج هو عدم تركها لمهنتها، الأمر الذي تفهمه زوجها.

زيجات غدير السبتي

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وكانت الفنانة غدير السبتي قد أثارت جدلا بزواجها من المخرج البحريني أحمد الفردان، بعد أن قالت إنه كان زميل دراستها في الجامعة والتقته مجددا بعد عشرين عاما خلال تصويرهما مسلسل “أماني العمر”.

وأعلنت السبتي عن زواجها من الفردان في عام 2018، ورغم ذلك وقع الانفصال بينهما بعد عام واحد فقط في 2019. فيما كان زواجها الأول من والد ابنيها، أسماء وعبدالوهاب.

طلاق من أحمد الفردان “زميل الجامعة”.. زواج من “ابن الجيران”

خلال إعلان طلاقها من الفردان، نشرت السبتي منشورا عبر حسابها على انستغرام قالت خلاله ” القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه .. لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده”.

وأضافت: “أنا و أحمد أنفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه و احترام.. الله يوفقنا بحياتنا والاختلاف لا يصنع العداوة لأن احنا ناس مثقفة وواعية للحياة”.

شكل زواج غدير السبتي وأحمد الفردان في مارس آذار 2018، مفاجأة للوسط الفني الخليجي، بسبب تراجع السبتي عن موقفها الرافض للزواج، حيث تم زواجها من الفردان بعد 20 عاما على اللقاء الأول بينهما.

تزوج أحمد الفردان من غدير السبتي في مارس آذار 2018

كان الثنائي زميلين فى الجامعة نفسها في الكويت قبل عشرين عاما، إلا أن أحمد سافر إلى الخارج لكى يكمل تعليمه، ثم قرر العودة إلى بلده فى البحرين، لمتابعة دراسته فيها. والتقيا في العام السابق لزواجهما خلال تصوير مسلسل “أماني العمر”، حيث كان أحمد أحد مخرجي العمل، وغدير إحدى ممثلاته، وبعد أيام من التصوير تطورت العلاقة بينهما.

وفي تصريحات متفرقة لاحقا، ذكر الثنائي أنه وخلال حديث مشترك بينهما حول الزواج، قال الفردان لها إن الزواج مؤسسة فاشلة، وفوجئ بأنها تشاركه الرأي.

وبعد فترة صارحها بحبّه لها، وتكلل هذا الحب بالزواج، ليتم الانفصال بينهما في هدوء قبل أن ينقضي عامين على زواجهما وقبل أن يثمر هذا الزواج عن أطفال.

واليوم بعد أكثر من 3 سنوات على طلاقها من الفردان “زميل الجامعة”، عادت السبتي لتُعلن عن زواجها من حبيبها الجديد “ابن الجيران” .

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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