ابن الجيران.. من هو الزوج الثالث للكويتية غدير السبتي؟

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وطن – تبقى أحلام الطفولة راسخة في عقول الكثيرين حتى تتحقق ولو بعد حين، و”غدير السبتي” على مايبدو قررت تحقيق بعضها، ففي تصريح غير متوقع أعلنت الفنانة الكويتية زواجها مجددا للمرة الثالثة، وأكدت دخولها القفص الذهبي بعد سنوات من الطلاق ومواقف رافضة للارتباط مع “ابن الجيران”.

من هو الزوج الثالث لـ غدير السبتي؟

كشفت غدير السبتي عن زواجها مؤخراً، وقالت في حديث لـ”MBC Trending” مع دانة الأشقر خلال مهرجان الفجيرة: “تزوجت عن جديد والحمدالله.. تزوجت الانسان اللي أنا كنت أتمناه طول عمري”.

📷 الفنانة غدير السبتي ( 49 ) سنة تعلنها لأول مره وذلك أثناء حضورها لمهرجان الفجيرة للمونو دراما 👇🏻: " تزوجت عن جديد إنسان كنت أتمناه طول عمري فالحمدلله " 💍 ألف مبروك 💍 pic.twitter.com/Jg4qiA5ApQ — عـطـر الـقـلـم 🇸🇦🕊️🤍 (@coMQHLlMvWIa4wI) February 20, 2023

أما مُواصفات العريس فكانت المفاجأة، إذ كشفت غدير حصرياً لـ”تريندينغ” بأنها تعرفه منذ أن كانت في سن الـ13 وقالت: “احنا جيران من عمرنا 13 سنة مع بعض، وشاءت الأقدار ان كل واحد فينا راح بخط وسكة وحياة، هو تزوج وأنا تزوجت وصار عندي عيال وهو صار عنده عيال”.

وأكدت غدير السبتي على هامش مشاركتها في “مهرجان الفجيرة” للمونودراما، أنها “لم تكن ترغب في الزواج بعد تجربة زواجها الثاني” . “لكن قلبي طق مرة ثانية” على حد تعبيرها.

وأوضحت الفنانة والممثلة الكويتية أنها لن تعتزل التمثيل، فقد كان شرطها قبل الزواج هو عدم تركها لمهنتها، الأمر الذي تفهمه زوجها.

زيجات غدير السبتي

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وكانت الفنانة غدير السبتي قد أثارت جدلا بزواجها من المخرج البحريني أحمد الفردان، بعد أن قالت إنه كان زميل دراستها في الجامعة والتقته مجددا بعد عشرين عاما خلال تصويرهما مسلسل “أماني العمر”.

وأعلنت السبتي عن زواجها من الفردان في عام 2018، ورغم ذلك وقع الانفصال بينهما بعد عام واحد فقط في 2019. فيما كان زواجها الأول من والد ابنيها، أسماء وعبدالوهاب.

طلاق من أحمد الفردان “زميل الجامعة”.. زواج من “ابن الجيران”

خلال إعلان طلاقها من الفردان، نشرت السبتي منشورا عبر حسابها على انستغرام قالت خلاله ” القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه .. لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده”.

وأضافت: “أنا و أحمد أنفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه و احترام.. الله يوفقنا بحياتنا والاختلاف لا يصنع العداوة لأن احنا ناس مثقفة وواعية للحياة”.

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شكل زواج غدير السبتي وأحمد الفردان في مارس آذار 2018، مفاجأة للوسط الفني الخليجي، بسبب تراجع السبتي عن موقفها الرافض للزواج، حيث تم زواجها من الفردان بعد 20 عاما على اللقاء الأول بينهما.

كان الثنائي زميلين فى الجامعة نفسها في الكويت قبل عشرين عاما، إلا أن أحمد سافر إلى الخارج لكى يكمل تعليمه، ثم قرر العودة إلى بلده فى البحرين، لمتابعة دراسته فيها. والتقيا في العام السابق لزواجهما خلال تصوير مسلسل “أماني العمر”، حيث كان أحمد أحد مخرجي العمل، وغدير إحدى ممثلاته، وبعد أيام من التصوير تطورت العلاقة بينهما.

وفي تصريحات متفرقة لاحقا، ذكر الثنائي أنه وخلال حديث مشترك بينهما حول الزواج، قال الفردان لها إن الزواج مؤسسة فاشلة، وفوجئ بأنها تشاركه الرأي.

وبعد فترة صارحها بحبّه لها، وتكلل هذا الحب بالزواج، ليتم الانفصال بينهما في هدوء قبل أن ينقضي عامين على زواجهما وقبل أن يثمر هذا الزواج عن أطفال.

واليوم بعد أكثر من 3 سنوات على طلاقها من الفردان “زميل الجامعة”، عادت السبتي لتُعلن عن زواجها من حبيبها الجديد “ابن الجيران” .