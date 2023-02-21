هذا ما سيحدث عند ترك البلوتوث قيد التشغيل على الهاتف

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وطن– تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى تسمح لأجهزة مختلفة بالتواصل مع بعضها البعض. وبينما تعد هذه التقنية مفيدة للعديد من التطبيقات، يُنصح دائمََا بالحذر عند استخدامها.

تقنية البلوتوث

نجد هذه التقنية في الهواتف والسيارات ومكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون وغيرها.

ويعمل الـ”بلوتوث” بشكل مشابه لشبكات “واي فاي” والشبكات الخلوية، ولكنه يؤدي مهمات أبسط في نطاقات أصغر، ولا يحتاج إلى إشارة خلوية أو اتصال بالإنترنت أو ببيانات الجوال.

نجد البلوتوث في الهواتف والسيارات ومكبرات الصوتوفي هذا السياق، قالت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية إنه في كثير من الأحيان، قد ننسى تركه مفتوحا عند مشاركة ملفات وصور مما يعرضنا بسهولة لخطر أكبر للاختراق.

طرق يمكن أن يستغلها القراصنة لتهديدك عبر الـ”بلوتوث”

هناك عدة طرق يمكن أن يستغلها القراصنة لتهديدك عبر الـ”بلوتوث” والتي يمكن أن نذكر منها:

إرسال رسائل غير مرغوب فيها وروابط تقودك إلى محتوى أو برامج ضارة بغرض الاحتيال.

الاتصال بهاتفك وتثبيت برامج ضارة عليه، وبعد ذلك سيكون بإمكان المتسللين الاستماع إلى محادثاتك وقراءة رسائلك والوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

إذا حصل المهاجمون على معلومات من هاتفك، مثل سجلات المكالمات أو الصور أو كلمات المرور أو البيانات البنكية، قد يستخدمونها لارتكاب جرائم وإلصاقها بك.

كيف تحمي نفسك؟

ينصح الخبراء بإيقاف تشغيل البلوتوث في حال عدم استخدامه. إن إبقائه مفتوحا طوال الوقت يجعل جهازك أكثر قابلية للاكتشاف من قبل القراصنة. علاوة على ذلك، سيؤدي إيقاف تشغيل البلوتوث إلى زيادة عمر بطارية هاتفك.



إلغاء اتصال هاتفك عبر الـ”بلوتوث” بالأجهزة التي لم تعد تستخدمها أو تلك التي تفقدها أو تبيعها.

لا ترسل معلومات حساسة عبر البلوتوث، حيث يمكن للآخرين اعتراضها بسهولة. يجب أن تتجنب إرسال أي شيء عبر البلوتوث في الأماكن العامة، حتى إلى صديقك الجالس بجانبك.

عدم توصيل الهاتف بأجهزة لا تعرفها عبر الـ”بلوتوث”

- Advertisement - الإبقاء على هاتفك محدثا.

كيفية إيقاف تشغيل Bluetooth على هاتف آيفون أو أندرويد؟



هناك طريقتان لإيقاف تشغيل البلوتوث على جهاز الآيفون الخاص بك. اذهب إلى الإعدادات> Bluetooth وقم بإيقاف تشغيله.

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من أعلى يمين الشاشة لفتح مركز التحكم والنقر على أيقونة Bluetooth.

وإذا كان لديك هاتف أندرويد قم بنفس الخطوات: انتقل إلى الإعدادات> الأجهزة المتصلة> تفضيلات الاتصال> Bluetooth وقم بإيقاف تشغيله.

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من أعلى الشاشة لعرض شريط الحالة ثم التمرير لأسفل والنقر فوق Bluetooth لإيقاف تشغيله.

كما يعمل وضع الطائرة أيضًا على تعطيل البلوتوث وشبكة Wi-Fi، من بين أشياء أخرى، لذا فهو يعمل بسهولة، لكنك لن تتلقى أي مكالمات أو رسائل نصية.