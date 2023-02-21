كم تبلغ ثروة الأميرة شارلوت التي تعتبر أغنى طفل في العالم!؟

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طن – تعتبر الأميرة شارلوت عضواً في العائلة المالكة البريطانية. ولدت في 2 مايو 2015، وهي الطفلة الثانية والابنة الوحيدة للأمير وليام، دوق كامبريدج، وكيت ميدلتون، دوقة كامبريدج.

إن الأميرة شارلوت هي الرابعة في ترتيب ولاية العرش البريطاني، بعد جدها الملك تشارلز (حفل التتويج سيقام يوم السبت 6 مايو 2023) ، ووالدها الأمير ويليام، وشقيقها الأكبر الأمير جورج.

الأميرة شارلوت ليس لديها مال، لكنها أغنى طفل في العالم!

كقاصر، الأميرة شارلوت ليس لديها ثروة شخصية، ولكن وفقًا لمجلة “ريدرز دايجست أستراليا“، تقدر ثروة الأميرة شارلوت بخمسة مليارات دولار.

تُستمد ثروة العائلة المالكة البريطانية بشكل أساسي من أصول شركة Crown Estate، والتي تديرها منظمة مستقلة نيابة عن الملك.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانيّة

يتلقى أفراد العائلة المالكة راتبًا سنويًا من المنحة السيادية، والتي تستخدم لتغطية واجباتهم ونفقاتهم الرسمية.

من المهم ملاحظة أن ثروة العائلة المالكة ونفقاتها تخضع للتسجيل العام والتدقيق في المملكة المتحدة.

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تقدر ثروة العائلة المالكة الصافية بمليارات الدولارات، ولديهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد والامتيازات.

من هي الأميرة شارلوت؟

ولدت الأنثى الوحيدة للأمير وليام وزوجته كيت، دوقة كامبريدج، يوم 2 مايو/أيار عام 2015، وبعدها بيومين أعلن قصر كنزينغتون اسم الأميرة البريطانية الوليدة: شارلوت إليزابيث ديانا.

وأصبح يومها اللقب الرسمي للأميرة، التي أصبح ترتيبها اليوم، الثالثة للوصول إلى العرش، صاحبة السمو الملكي الأميرة شارلوت، أميرة كامبريدج.

مع وفاة جدة والدها، إليزابيث، أصبح والدها أمير ويلز وزوجته كيت أميرة ويلز كما حصل على هذا اللقب الأمراء الثلاثة: جورج وشارلوت ولويس.

كما أن اسم شارلوت هو الصيغة المؤنثة من اسم تشارلز، فيما يبدو أنه تحية لتشارلز، جد الأميرة الصغيرة وملك بريطانيا الجديد.وفق ما جاء في موقع “بي بي سي عربي”

أما الاسم الأوسط للأميرة فجاء على اسم جدتها الملكة إليزابيث. أما اسمها الأخير فهو على اسم الأميرة ديانا، والدة الأمير وليام الراحلة.