كريم بنزيما.. عرض ضخم للانضمام لأحد الأندية السعودية وتمثيلها كسفير لمونديال 2030!

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وطن- كشف موقع “ريليفو” الإسباني بأن عرضا سعوديا مغريا تم تقديمه للاعب ريال مدريد، الفرنسي-الجزائري الأصل كريم بنزيما، على الرغم من وجود عام ونصف في عقده مع “الريال”.

وقال الموقع إنه ليس من قبيل المصادفة أن لا أحد في غرفة الملابس يدلي بتصريح فاضح حول مستقبل كريم بنزيما،، وأنه هو نفسه لم يغلق الجدل بعد نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض على الأسئلة المستمرة التي كانت تُطرح عليه حول الأمر.

وضع كريم بنزيما مشابه للوضع السابق لكريستيانو رونالدو

وبحسب الموقع، فإن أولئك الذين يعرفون كريم بنزيما جيدًا يؤكدون أنه ودود كما كان دائمًا ، لكنهم يعترفون بأنه أكثر انطوائية من المعتاد وأنه يتجرع جهوده أكثر بكثير من ذي قبل، موضحين أنه “لديه شيء في رأسه “، ويشبهون وضعه وموقفه الحالي مع المرحلة التي عاشها لكريستيانو رونالدو سابقا مع النادي.

عقد بـ 60 مليون يورو لموسمين فقط

ولفت الموقع إلى أن السعودية عرضت على كريم بنزيما مبلغا صافيا بـ 60 مليون يورو لموسمين، ليكون أحد سفراء ترشحها المشترك مع مصر واليونان من أجل استضافة كأس العالم 2030.

ولفت الموقع إلى أن سيرجيو راموس من ضمن العرض، مشيرا إلى ان كريم بنزيما غير متأكد من حدوث الامر حتى الآن، وأنه يجري حاليًا نقاشًا داخليًا كبيرًا حوله.

وأوضح الموقع أنه مع سن الخامسة والثلاثين ، ومع المزيد والمزيد من الإصابات الجسدية ، يفكر اللاعب الدولي الفرنسي في الاقتراح المغري أكثر من أي وقت مضى.

إعفاء من الضرائب

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بالإضافة إلى ذلك -بحسب الموقع- هناك مفتاح آخر مهم للغاية، وهو أن المملكة العربية السعودية ، على عكس إسبانيا ، تقدم التعاقدات الجديدة للاعبين الذين يوافقون على اللعب مع أحد الفرق الـ16 في دوريها ، حافزًا لعدم الاضطرار إلى دفع ضرائب على الدخل الذي يدره .