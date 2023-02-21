الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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كريم بنزيما.. عرض ضخم للانضمام لأحد الأندية السعودية وتمثيلها كسفير لمونديال 2030!

السعودية قدمت عرضا بمبلغ 60 مليون يورو معفية من الضرائب

كتب سالم حنفي
لاعب ريال مدريد كريم بنزيما watanserb.com
لاعب ريال مدريد كريم بنزيما
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وطن- كشف موقع “ريليفو” الإسباني بأن عرضا سعوديا مغريا تم تقديمه للاعب ريال مدريد، الفرنسي-الجزائري الأصل كريم بنزيما، على الرغم من وجود عام ونصف في عقده مع “الريال”.

وقال الموقع إنه ليس من قبيل المصادفة أن لا أحد في غرفة الملابس يدلي بتصريح فاضح حول مستقبل كريم بنزيما،، وأنه هو نفسه لم يغلق الجدل بعد نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض على الأسئلة المستمرة التي كانت تُطرح عليه حول الأمر.

وضع كريم بنزيما مشابه للوضع السابق لكريستيانو رونالدو

وبحسب الموقع، فإن أولئك الذين يعرفون كريم بنزيما جيدًا يؤكدون أنه ودود كما كان دائمًا ، لكنهم يعترفون بأنه أكثر انطوائية من المعتاد وأنه يتجرع جهوده أكثر بكثير من ذي قبل، موضحين أنه “لديه شيء في رأسه “، ويشبهون وضعه وموقفه الحالي مع المرحلة التي عاشها لكريستيانو رونالدو سابقا مع النادي.

وضع كريم بنزيما مشابه للوضع السابق لكريستيانو رونالدو
وضع كريم بنزيما مشابه للوضع السابق لكريستيانو رونالدو

عقد بـ 60 مليون يورو لموسمين فقط

ولفت الموقع إلى أن السعودية عرضت على كريم بنزيما مبلغا صافيا بـ 60 مليون يورو لموسمين، ليكون أحد سفراء ترشحها المشترك مع مصر واليونان من أجل استضافة كأس العالم 2030.

ولفت الموقع إلى أن سيرجيو راموس من ضمن العرض، مشيرا إلى ان كريم بنزيما غير متأكد من حدوث الامر حتى الآن، وأنه يجري حاليًا نقاشًا داخليًا كبيرًا حوله.

وأوضح الموقع أنه مع سن الخامسة والثلاثين ، ومع المزيد والمزيد من الإصابات الجسدية ، يفكر اللاعب الدولي الفرنسي في الاقتراح المغري أكثر من أي وقت مضى.

إعفاء من الضرائب

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بالإضافة إلى ذلك -بحسب الموقع- هناك مفتاح آخر مهم للغاية، وهو أن المملكة العربية السعودية ، على عكس إسبانيا ، تقدم التعاقدات الجديدة للاعبين الذين يوافقون على اللعب مع أحد الفرق الـ16 في دوريها ، حافزًا لعدم الاضطرار إلى دفع ضرائب على الدخل الذي يدره .

المصدرموقع "ريليفو" الإسباني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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2 تعليقات

  1. الله ينتقم من دول الخليج وخصوصا المتخلف محمد بن زايد. هذا حال اغلب المسلمين اليوم فساد وفسق وفجور الحمدلله الذي أخرجنا من دولة الإطارات

  2. شوف مصلحتك ومستقبلك ومستقبل الاسرة..فالعمر فرصة..فلا تتخلى عنها او عليها……..غاية الانسان الثروة…وهاهي جاءتك الى حد بيتك…فلا تضيعها

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