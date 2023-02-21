الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم تثير الغضب ومغردون: ما خفي أعظم! (شاهد)

استنكار واسع من قب المغردين لرؤية هذه المشاهد في بلاد الحرمين

كتب سالم حنفي
ناصر القصبي watanserb.com
ناصر القصبي
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وطن- أعاد الكابتن طيار السعودي المعروف، عبدالله بن صالح الغامدي نشر مقاطع فيديو للفنان السعودي ناصر القصبي وهو يقوم باحتضان الفنانتين اللبنانيتين هيفاء وهبي ونجوى كرم خلال حضورهن إحدى الفعاليات في المملكة.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد قام الفنان ناصر القصبي باحتضان هيفاء وهبي ونجوى كرم بشكل مبالغ فيه جدا، حيث ارتمى في أحضانهما بكل قوة وربت على ظهريهما لفترة طويلة، دون مراعاة لا لدين أو عرف أو عادات وتقاليد بلاده المحافظة.

وتعليقا على الفيديو، وجه الكاتن طيار عبدالله الغامدي، رسالة لـ”القصبي” مشيرا إليها بحسابه على “تويتر” قائلا:” دائما حينما توصفون الفن يأهل الفن تقولون بأنه رساله ساميه ونبيله نريد ان نوصلها لمجتمعاتنا كثقافه”.

وتساءل قائلا: ” هل ما نشاهده من عناق وأحضان بين اهل الفن وتفسخ وعريي فيه نبل وسمو واخلاق !!!”.

المقطع االذي نشره “الغامدي” لقي تفاعلا واسعا من قبل المغردين السعوديين، حيث شاهده ما يقرب من 3 ملايين شخص، ولقي ردودا زادت عن 2600 رد، وأكثر من 5000 إعادة تغريد وإعجاب، حتى كتابة هذا الخبر.

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وخلال الردود، عبرت الغالبية العظمى من المشاركين عن رفضهم لما وصل به الحال في السعودية، معلنين براءتهم أمام الله مما جرى ويجري.

وفي هذا السياق، قالت المغردة السعودية سارة العساف مستنكرة ما شاهدته:” اتفق معك كابتن عبدالله الفن يفترض يكون رسالة سامية ولها اسلوب خاص تحيديدا في مجتمعنا .. اللي يناسب دينا اولا وعاداتنا وتقاليدنا .. نتمنى نتطور ونرتقي لكن نكون محافظين على قيمنا”

أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم
أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم

ئأما المغرد عبدالله مبروك آل عثمان، فغرد معبرا عن استيائه بالقول:” والله كتبت ومسحت وكتبت ومسحت وكتبت ولم أجد تعليق لبق أستطيع أن أوصف به هذا العمل المشين”.

أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم
أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم

من جانبه، عبر المغرد عبدالله المحمادي عن استيائه بالقول:” لا ديننا ولا عرفنا ولا عاداتنا تقبل هذه التجاوزات الاخلاقية ، وقد يكون ما خفي اعظم”.

وأنكر الكاتب رشيد محمد آل جلي ما شاهده قائلا:” من يراقب المشهد يرى رموز العفن الفني ومشاهير الفلس يخرجون علينا كل يوم بطامّة جديدة تسيء إلى الدين وأخلاق المجتمع بأسرة ومن ينكر عليهم المنكر يوضع في خانة التطرف والجمود، كلنا في سفينة واحدة ونخشى الغرق. في حديث أم المؤمنين زينب قالت انهلك وفينا الصالحون قال:نعم إذا كثر الخبث.”

من جانبه، رد الكاتب محمد المطيري مستنكرا:” والله يابو صالح اذا كان الفن بهذه المشاهد مصيبه وأنا أخوك برضوا حنا مسلمين ونتقي الله عز وجل ولا نرضى بهذا التفسخ والعري وإذا كان الفن هكذا لا نريده بل هذا خطر على أولادنا يجعلهم يفسدون أخلاقياً”

هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ

جدير بالذكر أنه بعد وصول محمد بن سلمان وتقلده مناصبه في المملكة، توقفت أغلب نشاطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، التي كانت تمنع ما تسميه “التبرج في الطرقات”، وتحظر الموسيقى والغناء والاختلاط في المطاعم والمقاهي والمولات -وبطبيعة الحال الرقص- في شوارع المملكة ومرافقها العامة.

لتحل مكانها “هيئة الترفيه” التي أنشئت في 7 مايو 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب، الذي أُعفي من منصبه في 18 يونيو 2018، ليخلفه في المنصب تركي آل الشيخ.

ويحرص “آل الشيخ” ـ مستشار ابن سلمان المقرب ـ حالياً على استقدام نجوم الفن والغناء للمملكة، وتدشين المهرجانات السينمائية والفنية، وتقديم العديد من العروض الترفيهية، والتي تشمل الرقص والمصارعة في موسم الرياض.

وباتت المظاهر المخلة بالآداب العامة متفشية في كل مكان بالمملكة، بسبب الحفلات والمهرجانات التي تشرف عليها القيادة السعودية بنفسها، في إطار سياسة انفتاح مزعومة يقودها ولي العهد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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