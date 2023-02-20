الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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رياضة

على طريقة صلاح.. إمام عاشور يحتفل بأول أهدافه في الدوري الدنماركي (فيديو)

المصري عاشور يُسجل الهدف الثاني مع فريق ميتييلاند الدنماركي

كتب فارس أبو شيحة
إمام عاشور لاعب ميتييلاند watanserb.com
إمام عاشور لاعب ميتييلاند
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وطن- احتفل النجم المصري إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، على طريقة فخر العرب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بأول أهدافه مع فريق ميتييلاند في منافسات الدوري الدنماركي الممتاز.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، احتفال المصري إمام عاشور. بهدفه الأول مع فريق ميتييلاند في الدوري الدنماركي الممتاز، منذ قدومه إلى الفريق في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

احتفال إمام عاشور على طريقة صلاح

واحتفل نجم المنتخب المصري عاشور المحترف في الدوري الدنماركي الممتاز، مع نادي ميتييلاند، على طريقة مواطنه محمد صلاح، لاعب ليفربول (الريدز) الإنجليزي، الشهيرة داخل الملاعب الأوروبية.

كما سجّل إمام عاشور الهدف الثاني له مع فريق ميتييلاند الدنماركي، حيث كان الأول خلال مشاركته في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، داخل شباك نظيره سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

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وانتقل المصري عاشور إلى صفوف نادي ميتييلاند الدنماركي، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي، حتى صيف 2027، قادماً من نادي الزمالك المصري.

مباراة ميتييلاند في الدوري الدنماركي

وحقق فريق ميتييلاند الدنماركي الفوز النظيف على فيبورج أف أف، برباعية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري الدنماركي الممتاز لكرة القدم.

إمام عاشور
إمام عاشور

وافتتح التسجيل النجم المصري إمام عاشور لصالح فريق ميتييلاند الدنماركي في الدقيقة الـ4، كما سجّل بعدها زميله غوستاف إيزاكسن الهاتريك في الدقائق الـ48 والـ67 والـ69.

كما سيلتقي فريق ميتييلاند أمام سبورتينغ لشبونة، الخميس، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ملعب (ساحة إم سي إتش) في دولة الدنمارك.

احتفال إمام عاشور بهدفه على محمد صلاح
احتفال إمام عاشور بهدفه على محمد صلاح

ويحتل فريق ميتييلاند المركز الرابع من ترتيب الدوري الدنماركي الممتاز، برصيد 26 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر نورشيلاند، برصيد 36 نقطة للموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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