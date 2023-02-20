على طريقة صلاح.. إمام عاشور يحتفل بأول أهدافه في الدوري الدنماركي (فيديو)

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وطن- احتفل النجم المصري إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، على طريقة فخر العرب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بأول أهدافه مع فريق ميتييلاند في منافسات الدوري الدنماركي الممتاز.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، احتفال المصري إمام عاشور. بهدفه الأول مع فريق ميتييلاند في الدوري الدنماركي الممتاز، منذ قدومه إلى الفريق في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

احتفال إمام عاشور على طريقة صلاح

واحتفل نجم المنتخب المصري عاشور المحترف في الدوري الدنماركي الممتاز، مع نادي ميتييلاند، على طريقة مواطنه محمد صلاح، لاعب ليفربول (الريدز) الإنجليزي، الشهيرة داخل الملاعب الأوروبية.

أمام عاشور يسجل أول أهدافه في الدوري الدنماركي مع ميتيلاند ضد فيبورجpic.twitter.com/if1hREqeCV — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) February 20, 2023

كما سجّل إمام عاشور الهدف الثاني له مع فريق ميتييلاند الدنماركي، حيث كان الأول خلال مشاركته في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، داخل شباك نظيره سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

إمام عاشور احتفل بهدفه الأول في الدوري الدنماركي على طريقة محمد صلاح 🇪🇬👑 pic.twitter.com/XAgkNIMFQe — جول مصر – GOAL (@goaleg) February 20, 2023

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وانتقل المصري عاشور إلى صفوف نادي ميتييلاند الدنماركي، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي، حتى صيف 2027، قادماً من نادي الزمالك المصري.

⚽️أول هدف للمصري إمام عاشور في الملاعب الأوروبية في أول مباراة له مع فريقه الجديد ميتلاند في جميع المسابقات#الدوري_الاوروبي #UEL pic.twitter.com/PDySNMokIP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2023

مباراة ميتييلاند في الدوري الدنماركي

وحقق فريق ميتييلاند الدنماركي الفوز النظيف على فيبورج أف أف، برباعية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري الدنماركي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح التسجيل النجم المصري إمام عاشور لصالح فريق ميتييلاند الدنماركي في الدقيقة الـ4، كما سجّل بعدها زميله غوستاف إيزاكسن الهاتريك في الدقائق الـ48 والـ67 والـ69.

امام عاشور🇪🇬 ضد فيبورج🇩🇰 1 هدف ⚽️

سجل اول هدف له في الدوري الدنماركي والثاني مع فريقه ميتييلاند في ثاني مشاركة له 🥈

4 تسديدات في مبارتين-> 3 على المرمى-> هدفين 🥅

50% نسبة ترجمة الأهداف 👌🏻

تحصل على 7 كتقييم سوفاسكور 📈 pic.twitter.com/1aGgtFz7H4 — SofascoreAR (@SofaScoreARB) February 20, 2023

كما سيلتقي فريق ميتييلاند أمام سبورتينغ لشبونة، الخميس، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ملعب (ساحة إم سي إتش) في دولة الدنمارك.

ويحتل فريق ميتييلاند المركز الرابع من ترتيب الدوري الدنماركي الممتاز، برصيد 26 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر نورشيلاند، برصيد 36 نقطة للموسم الجاري.