الشيخ أبو القطع صاحب واقعة لعب الكرة في المسجد يفجر مفاجآت مدوية في ظهوره الأول

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وطن- تحدث الشيخ محمد أبو القطع، أحد أئمة جمعية الدعاة الإسلامية في لبنان، عن مقطع الفيديو الذي انتشر له مؤخراً، وشوهد فيه وهو يلعب كرة القدم مع أطفال داخل أحد المساجد

وقال أبو القطع في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن ما فعله لا يحمل أي مخالفة شرعية، موضحاً أنه كان هناك مجلس علم وتعليم للقرآن الكريم في المسجد، وكان لدى الصبية الذين ظهروا في المقطع تدريب على كرة القدم بعد الجلسة.

وأضاف أنه كان من الصعب إقامة التدريب بسبب الأمطار، ما دفعه لتدريب الأطفال داخل المسجد، مشدّداً على أن المسجد كان خالياً من المصلين، ولم يتمّ العبث بمحتوياته.

وأشار الداعية إلى أنّ القاعدة الشرعية تقول إنّ الأصل في الأشياء الإباحة، مطالبًا المعترضين بتقديم الدليل الشرعي على تحريم ما حدث.

ونوّه بأن دور المسجد يشمل كل جوانب حياة الإنسان، سواء تلك التي تتعلق بالجوانب الإيمانية للمرء أو البدنية، واصفاً مَن يعتقد أن دور المسجد يقتصر على العبادات فقط بأنه مخطئ.

انتشار مقطع فيديو للشيخ يلعب الكرة في المسجد

يُشار إلى أن المقطع الذي تحدث عنه أبو القطع، كان قد تم تصويره في 2020، لكن تم تدواله بكثرة في الأيام الماضية.

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وانتشرت مزاعم بأن المقطع تم تصويره في أحد المساجد المصرية، لكن ثبت أن المسجد في لبنان.

تعليق مصري على الفيديو المتداول

وصرّح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف هشام عبد العزيز، تعليقاً على الفيديو، بأنّ الوزارة فحصته، وتبيّن من خلال هذا الفحص أنه لم يحدث داخل مصر.

وأضاف أن الشيخ الذي ظهر في الفيديو هو محمد أبو القطع، وهو من مشايخ السنة في مدينة صيدا، وتم تصوير الفيديو في مسجد بلبنان وليس مصر.