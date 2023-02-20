الإثنين, فبراير 20, 2023
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الشيخ أبو القطع صاحب واقعة لعب الكرة في المسجد يفجر مفاجآت مدوية في ظهوره الأول

الواقعة أثارت جدلاً كبيراً في مصر بعد ترديد مزاعم عن حدوثها في البلاد

كتب خالد السعدي
الشيخ أبو القطع و لعب الكرة watanserb.com
الشيخ أبو القطع و لعب الكرة
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وطن- تحدث الشيخ محمد أبو القطع، أحد أئمة جمعية الدعاة الإسلامية في لبنان، عن مقطع الفيديو الذي انتشر له مؤخراً، وشوهد فيه وهو يلعب كرة القدم مع أطفال داخل أحد المساجد

وقال أبو القطع في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن ما فعله لا يحمل أي مخالفة شرعية، موضحاً أنه كان هناك مجلس علم وتعليم للقرآن الكريم في المسجد، وكان لدى الصبية الذين ظهروا في المقطع تدريب على كرة القدم بعد الجلسة.

وأضاف أنه كان من الصعب إقامة التدريب بسبب الأمطار، ما دفعه لتدريب الأطفال داخل المسجد، مشدّداً على أن المسجد كان خالياً من المصلين، ولم يتمّ العبث بمحتوياته.

وأشار الداعية إلى أنّ القاعدة الشرعية تقول إنّ الأصل في الأشياء الإباحة، مطالبًا المعترضين بتقديم الدليل الشرعي على تحريم ما حدث.

ونوّه بأن دور المسجد يشمل كل جوانب حياة الإنسان، سواء تلك التي تتعلق بالجوانب الإيمانية للمرء أو البدنية، واصفاً مَن يعتقد أن دور المسجد يقتصر على العبادات فقط بأنه مخطئ.

شيخ لبناني يلعب مع الفتيان كرة القدم داخل المسجد
شيخ لبناني يلعب مع الفتيان كرة القدم داخل المسجد

انتشار مقطع فيديو للشيخ يلعب الكرة في المسجد

يُشار إلى أن المقطع الذي تحدث عنه أبو القطع، كان قد تم تصويره في 2020، لكن تم تدواله بكثرة في الأيام الماضية.

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وانتشرت مزاعم بأن المقطع تم تصويره في أحد المساجد المصرية، لكن ثبت أن المسجد في لبنان.

تعليق مصري على الفيديو المتداول

وصرّح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف هشام عبد العزيز، تعليقاً على الفيديو، بأنّ الوزارة فحصته، وتبيّن من خلال هذا الفحص أنه لم يحدث داخل مصر.

وأضاف أن الشيخ الذي ظهر في الفيديو هو محمد أبو القطع، وهو من مشايخ السنة في مدينة صيدا، وتم تصوير الفيديو في مسجد بلبنان وليس مصر.

المصدرتويتر، قناة الجزيرة مباشر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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