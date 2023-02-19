شاهد اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي طال حيا سكنيا في سوريا.. ما علاقة روسيا؟

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وطن – أسفر قصف إسرائيلي عنيف على حي سكني في العاصمة السورية دمشق، عن سقوط خمسة قتلى و15 جريحاً، بينهم سيدتان على الأقل.

وتعرض مبنًى في حي كفر سوسة بوسط العاصمة السورية دمشق للقصف.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر في شرطة دمشق، قوله: “سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق من دون أن تحدد عددهم”، متحدّثاً عن أضرار مادية كبيرة في الأبنية السكنية.

وأظهرت اللقطات الأولى للهجوم، إحداثه أضراراً بعدة مبانٍ في المنطقة كثيفة السكان بالقرب من ميدان الأمويين في قلب العاصمة.

نفذ العدو الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، أدى إلى استشهاد 5 سوريين بينهم عسكري وأصيب 15 مدنياً بجروح #سوريا #الكيان_المؤقت #دمشق pic.twitter.com/yBehO79zUp — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) February 19, 2023

وكان التلفزيون السوري، قد تحدث عن تصدي الدفاعات الجوية لـ”عدوان إسرائيلي” في سماء دمشق.

فيديو يُظهر حجم الدمار الذي خلفه سقوط أحد صواريخ العدوان على بناء سكني في حي كفرسوسة بدمشق.#دمشق pic.twitter.com/zbj7ZpvYhI — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) February 18, 2023

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وسُمع في دمشق دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية.

إسرائيل شنّت مئات الهجمات على سوريا

وتشنّ إسرائيل منذ بداية الحرب في سوريا مئات الهجمات الجوية والصاروخية، وتقصف مناطق سورية بزعم وجود عمليات نقل أسلحة، ونشر أفراد برعاية إيران في سوريا.

وزادت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من وتيرة هجماتها على المطارات والقواعد الجوية السورية.

🛑المبنى المستهدف بالكامل في كفر سوسة بعد غارات إسرائيلية عنيفة على مقار عصابات الحرس الثوري الإرهابي يبدو أن الروس مجددا سربوا معلومات مهمة لإسرائيل #دمشق pic.twitter.com/YvxgzRUc1O — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) February 18, 2023

يعدّ الاستهداف الإسرائيلي الثاني خلال العام الجديد 2023، ففي 2 يناير، قتل 7 عناصر جراء ضربات إسرائيلية استهدفت فيها مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وشنّت تل أبيب خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوية، طالت مواقع لجيش النظام السوري بمزاعم قصف أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله.

ورغم وجود أحدث أنظمة الدفاع الجوي من روسيا في سوريا، فإنه يعتقد أن روسيا تقوم بالتنسيق مع إسرائيل لشنّ هذه الضربات دون رد من الأنظمة التي يشغل العديد منها خبراء روس.

وكانت السفارة الروسية في إسرائيل، قد أعلنت أنّ التنسيق العسكري مع إسرائيل في سوريا سيستمر، حتى مع وجود خلاف بين البلدين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحرص إسرائيل على عدم إثارة غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحفاظ على مصالحها وعدم المساس بالتفاهمات الأمنية مع موسكو التي توفر لسلاح الجو الإسرائيلي حرية العدوان العسكري وشن الهجمات على سوريا.