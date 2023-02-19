تحرش جماعي بفتاة سعودية واتهام مباشر لمحمد بن سلمان

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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة سعودية للتحرش وسط الشارع، وذلك ضمن الجرائم التي زادت كثيراً في الآونة الأخيرة.

وأظهر الفيديو، فتاة سعودية تتجول في أحد الشوارع، بينما طاردها عشرات الشباب وتجمعوا حولها وتحرشوا بها من دون تدخل من أحد لحمايتها.

ووُجِّه اتهام مباشر لولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بأن سبب انتشار هذه الجرائم كان بفعل مشروعاته التي أباحت الاختلاط بشكل كبير بين السعوديين والسعوديات.

ازمة التحرش التي تشهدها بلاد الحرمين

التحرش هو من أسوأ الجرائم التي انتشرت في الآوِنة الأخيرة وذلك ناتجاً عن الجهل والفقر وسوء التعليم، وانعدام الأخلاق والتربية وغيرها من السلوكيات السلبية، نتيجة مشاريع بن سلمان المختلطة#رؤية_السعودية_2030#تم_الطرد_بنجاح pic.twitter.com/orMfAjsvVl — نورة الحربي (@n_alharbi112) February 19, 2023

تفشي جرائم التحرش في السعودية

يُضاف هذا المشهد إلى العديد من جرائم التحرش التي تفشت كثيراً في السعودية، كإحدى النتائج المباشرة لما تسميها السلطات رحلة الانفتاح التي تحولت إلى مشاهد انحلال واسعة النطاق، غزت المملكة.

ومؤخراً أيضاً، أثيرت ضجة في السعودية بعد انتشار مقطع فيديو صادم لفتاتين سعوديتين داخل سيارة مع سائق “أوبر”، في أثناء قيامهما بأفعال مخلة.

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وظهرت الفتاتان “شهد وروز”، وهما تجلسان في الكرسي الخلفي للسيارة، وقامتا بمدّ أرجلهما نحو الرجل (السائق)، ويطلبان منه تقبيل أرجلهما.

وبحسب الفيديو، طلب الرجل منهما خلع أحذيتهما ليتمكن من تقبيل أرجلهما.

وأظهر الفيديو الذي وثقته الفتاتان بأنفسهما، سؤالهما له: “من عمتك؟”، ليقول لهما: “شهد وروز”، وهو ما يمكن اعتباره أسلوباً سادياً في العلاقات الجنسية.

🔴هذه صورة واضحة ومقربة عن اتباع وتربية #ال_سعود

عندما جاء #محمد_بن_سلمان امير الانحطاط والشذوذ ظهر على السطح مخلوقات تشبه البشر ولكنها تحمل من الدياثة والجراره ما يؤهلم ان يكونوا اتباع المنحل #مبس المعادلة=حاكم تشرب الدياثه ويعمل من مؤخرته

واتباع منحطين في وكر الخساسه والنجاسه pic.twitter.com/ELDr3umSTw — رادار_حركة_الاصلاح☣ (@IslahRadar) January 25, 2023

السعودية: تفشي أمراض جنسية ناتجة عن علاقات محرمة

وتعبيراً عن حجم الانحلال الذي ضرب السعودية، كانت الطبيبة بمستشفى الملك خالد التخصصي، مها النمر، قد كشفت مؤخراً، عن رصد تزايد ملحوظ في الأمراض الجنسية المعدية الناتجة عن تزايد العلاقات المحرمة بين الجنسين في المملكة في السنوات الأخيرة.

وقالت الطبيبة، إنهم رصدوا ارتفاع انتشار الأمراض الجنسية بين الجنسين بشكل واضح مؤخراً.

وكشفت أن مرض الزهري، هو الأكثر انتشاراً بين الحالات، موضحةً أنه ينجم عن الممارسات الجنسية المحرمة، بالإضافة إلى السيلان.

كما تحدثت عن انتشار واسع للفيروس الحليمي الذي ينتقل بالعلاقة الجنسية غير الشرعية، موضحة أن مشكلة هذا الفيروس يحمله الإنسان داخل جسده ويدخل في تركيبة الحمض النووي الخاص به، ولا يمكن علاجه.

ولفتت إلى أن هذا الفيروس له أنواع خبيثة، تتمثل بسرطان عنق الرحم للسيدات، وسرطان القضيب للرجال.

الانحلال يضرب المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.