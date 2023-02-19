الأحد, فبراير 19, 2023
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تحرش جماعي بفتاة سعودية واتهام مباشر لمحمد بن سلمان

تشهد السعودية انحلالاً وانفتاحاً غير مسبوق بفعل سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، مما أدى إلى كسر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها

كتب خالد السعدي
التحرش في السعودية watanserb.com
مجموعة كبيرة من الشبان يطاردون فتاة سعودية ويتحرشون بها في أحد الشوارع
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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة سعودية للتحرش وسط الشارع، وذلك ضمن الجرائم التي زادت كثيراً في الآونة الأخيرة.

وأظهر الفيديو، فتاة سعودية تتجول في أحد الشوارع، بينما طاردها عشرات الشباب وتجمعوا حولها وتحرشوا بها من دون تدخل من أحد لحمايتها.

ووُجِّه اتهام مباشر لولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بأن سبب انتشار هذه الجرائم كان بفعل مشروعاته التي أباحت الاختلاط بشكل كبير بين السعوديين والسعوديات.

تفشي جرائم التحرش في السعودية

يُضاف هذا المشهد إلى العديد من جرائم التحرش التي تفشت كثيراً في السعودية، كإحدى النتائج المباشرة لما تسميها السلطات رحلة الانفتاح التي تحولت إلى مشاهد انحلال واسعة النطاق، غزت المملكة.

ومؤخراً أيضاً، أثيرت ضجة في السعودية بعد انتشار مقطع فيديو صادم لفتاتين سعوديتين داخل سيارة مع سائق “أوبر”، في أثناء قيامهما بأفعال مخلة.

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وظهرت الفتاتان “شهد وروز”، وهما تجلسان في الكرسي الخلفي للسيارة، وقامتا بمدّ أرجلهما نحو الرجل (السائق)، ويطلبان منه تقبيل أرجلهما.

وبحسب الفيديو، طلب الرجل منهما خلع أحذيتهما ليتمكن من تقبيل أرجلهما.

وأظهر الفيديو الذي وثقته الفتاتان بأنفسهما، سؤالهما له: “من عمتك؟”، ليقول لهما: “شهد وروز”، وهو ما يمكن اعتباره أسلوباً سادياً في العلاقات الجنسية.

السعودية: تفشي أمراض جنسية ناتجة عن علاقات محرمة

وتعبيراً عن حجم الانحلال الذي ضرب السعودية، كانت الطبيبة بمستشفى الملك خالد التخصصي، مها النمر، قد كشفت مؤخراً، عن رصد تزايد ملحوظ في الأمراض الجنسية المعدية الناتجة عن تزايد العلاقات المحرمة بين الجنسين في المملكة في السنوات الأخيرة.

وقالت الطبيبة، إنهم رصدوا ارتفاع انتشار الأمراض الجنسية بين الجنسين بشكل واضح مؤخراً.

وكشفت أن مرض الزهري، هو الأكثر انتشاراً بين الحالات، موضحةً أنه ينجم عن الممارسات الجنسية المحرمة، بالإضافة إلى السيلان.

كما تحدثت عن انتشار واسع للفيروس الحليمي الذي ينتقل بالعلاقة الجنسية غير الشرعية، موضحة أن مشكلة هذا الفيروس يحمله الإنسان داخل جسده ويدخل في تركيبة الحمض النووي الخاص به، ولا يمكن علاجه.

ولفتت إلى أن هذا الفيروس له أنواع خبيثة، تتمثل بسرطان عنق الرحم للسيدات، وسرطان القضيب للرجال.

الانحلال يضرب المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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