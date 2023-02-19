الأحد, فبراير 19, 2023
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بدون مجهود..خبيرة تكشف طريقة فعالة لإزالة البقع من الملابس البيضاء

للتخلص من البقع، تنصح الخبيرة بغسل الملابس بماء شديد السخونة

كتب ايمان الباجي
بدون مجهود..خبيرة تكشف طريقة فعالة لإزالة البقع من الملابس البيضاء watanserb.com
طريقة فعالة لإزالة البقع من الملابس البيضاء
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وطن- يستعمل كثير من الناس الموادّ الكيميائية القوية لإزالة البقع من الملابس. لكن وفقًا لأحد خبراء التنظيف، فإن استخدامها غالبًا ما يزيد الأمر سوءًا.

إزالة البقع عن الملابس

لا يوجد شيء أسوأ من العثور على بقعة على الملابس البيضاء. وقد يبدو أنه لا يوجد خيار آخر سوى استخدام منتجات قوية مثل المبيض.

ومع ذلك، وفقًا لمارثا ستيوارت، سيدة الأعمال الأمريكية وخبيرة الأعمال اليدوية، يمكنك بسهولة إزالة هذه البقع العنيدة دون استخدام أي شيء على الإطلاق.

وأوضحت الخبيرة أن سرّ الحصول على بياض لامع هو الحصول على درجة حرارة الماء بشكل صحيح عند غسل ملابسك، بدلاً من اختيار مواد تنظيف قاسية.

غسل الملابس

في حين أن صودا الخبز والخل الأبيض عادة ما تكون من المكونات الأساسية لإزالة البقع، إلا أنها ليست فعالة دائمًا حسب خبيرة التنظيف.

عند القيام بغسل ملابسها، تقول مارثا إنها تغسلها في درجات حرارة عالية بدلاً من استعمال المواد الكيميائية القوية.

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وأوضحت أنه طالما أنك تستخدم ماءً شديد السخونة، يمكنك تخطي المكونات الأخرى تمامًا.

كيف تزيل البقع عن الملابس؟

قبل وضع كل ملابسك البيضاء في دورة غسيل 60 درجة مئوية، من المهم فصل الغسيل إلى عدة أكوام مختلفة.

وفقًا لمارثا، يجب أن يتم ذلك بناءً على تعليمات الغسيل الموجودة على كل ثوب، قائلة: “في حين أنه من المهم مراعاة الملصق بقطعة الملابس، يمكنك بالتأكيد غسل بعض الملابس البيضاء. طالما أن الأقمشة مصنوعة من القطن”.

بمجرد فصل ملابسك إلى أكوام غسيل آلي وغسل يدوي، يجب عليك فصل الملابس البيضاء عن جميع الملابس الملونة.

كما أوضحت مارثا أنه من أجل إطالة عمر ملابسك البيضاء وإبقائها بحالة جيدة، يجب “عدم غسلها مع الملابس ملونة”.

يجب عدم غسل الملابس ملونة مع الملابس البيضاء

بالنسبة للأقمشة التي يمكن غسلها في الغسالة، أوصت مارثا باستخدام الماء الساخن. ومع ذلك، أشارت إلى أنه إذا كنت بحاجة ماسة إلى استخدام مواد التبييض، فعليك فقط استخدام مواد التبييض القائمة على الأوكسجين.

بالنسبة للبقع المستعصية، مثل تلك التي تسببها الصلصات والخل، قد يكون من الأفضل استخدام منتجات تحتوي على أكسجين.

وأشارت خبيرة التنظيف إلى أن بقع الدم وبقع التوت والصلصات تستجيب بشكل أفضل للمياه الباردة، والتي تعتبر نحو 30 درجة مئوية، وفقاً لما أوردته صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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