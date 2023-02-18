عروس تحترق في حفل زفافها ورد فعل غريب للعريس! (فيديو)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديواً يوثق لحظة اشتعال فستان عروس، عمداً، خلال حفل زفافها.

العريس لم يهتم

ويظهر بالفيديو، شخص يقوم بإشعال النار عبر “ولاعة”، في طرحة العروس.

وكانت العروس في تلك اللحظة ترقص أمام عريسها، وتُمسك الهاتف وتصوره.

الغريب أن العريس لم يحرّك ساكناً، بينما هُرع المتواجدون إلى إطفاء طرحة العروس التي اشتعلت بالكامل، باستخدام قطع من القماش.

موضة جديدة

ولم يتبيّن ملابسات الفيديو أو وقت تصويره حتى، ومَن هو الشخص الذي أشعل النار بالطرحة، وسبب لامبالاة العريس.

وجاء في التعليقات: “دي الموضه الجديده في الافراح”.

وكتب آخر: “شكلها هتبقى موضة”.

وخمنت متابعة: “بس شكلها عارفة ولابسه لبس تقيل”.

وعقب ناشط: “شكلهم كانو مصدقو خلصو منها”.

وكثيراً ما تشهد حفلات الزفاف حول العالم مواقف غريبة.

الأصدقاء السابقون

أحدها حين حضر عشاق عروس صينية حفل زفافها، وجلسوا معاً على نفس الطاولة. حتّى أنها وضعت على طاولتهم لافتة كتب عليها: “Table Of Ex-Boyfriends”، بما يعني “طاولة الأصدقاء السابقين”.

وانتشرت اللقطات من حفل الزفاف الذي أقيم في مقاطعة هوبي الصينية، على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل الاجتماعي. وأثارت جدلاً كبيراً تجاه تصرف العروس الذي لم يُعرف إنّ كان مجرد مزحة في حفل الزفاف أم كان الأمر حقيقية. وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وفي الفيديو المتداول، يمكن رؤية 5 رجال جالسين على طاولة مكتوب عليها بالصينية: “طاولة للأصدقاء السابقين”.

كما يظهر هؤلاء الرجال وهم يمررون زجاجة نبيذ بين بعضهم.

بينما لم يظهر هؤلاء الرجال وهم يتفاعلون مع بعضهم في المقطع، ويمكن رؤية أحدهم وهو يصوّر الحدث بهاتفه.

تصرف جريء

فيما ألقى بعضهم الآخر نظرة على العروس السعيدة وهم ينظرون بحرج لمن حولهم.

وسرق تصرف العروس الجريء انتباه العديد من الضيوف الآخرين، الذين كانوا موجودين في الحفل، بينما أثار ضجةً تحديداً بعدما تمت مشاركة مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد مشاهدات وصلت لأكثر من 2.9 مليون مشاهدة على موقع Weibo، أحد أكبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن عشاق العروس القدامى كانوا يتمتعون بحسن التصرف وكانوا محترمين ويستمتعون بالحفل بهدوء، بينما تساءل الضيوف عن سبب قيامها بإشراك العروس عشاقها السابقين في مثل هذا اليوم.