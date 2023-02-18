زلزال جديد بقوة 5.2 درجات يهز وسط وجنوب تركيا ويثير رعب الأتراك (فيديو)

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وطن- أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن هزة أرضية جديدة بشدة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت مساء، السبت، ولاية كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا.

زلزال جديد في تركيا بقوة 5.2 ريختر

مركز لرصد الزلازل أوضح أن الهزة الجديدة وقعت على بعد 54 كيلومترا شمال غرب مدينة كهرمان مرعش على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

من جهته، قدر معهد أبحاث الزلازل بجامعة البوسفور التركية قوة الهزة الأرضية الجديدة بـ5.3 درجات على مقياس ريختر.

وبعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا فجر يوم 6 فبراير/شباط الماضي، وكان مركزه في كهرمان مرعش أيضا، سجلت أكثر من 4 آلاف هزة ارتدادية.

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وحتى الآن أوقع هذا الزلزال أكثر من 40 ألف قتيل في تركيا ونحو 6 آلاف قتيل في سوريا، ويعد أكبر كارثة من نوعها في تاريخ تركيا خلال 100 عام.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.

واليوم السبت، أعلنت فرق الإنقاذ إنقاذ شخصين من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي جنوب تركيا بعد 13 يوما على وقوع الزلزال.

ويوم الخميس الماضي أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار، لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص من متضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا أخيرا.

وقالت المنظمة الدولية -في بيان- إن النداء الجديد هدفه توفير الموارد لمنظمات الإغاثة لتكثيف عملياتها ودعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة التركية في مجالات تشمل الأمن الغذائي والحماية والتعليم والمياه والمأوى.

وبينما تتواصل جهود الإغاثة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال المزدوج جنوب تركيا، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أن 255 من المقاولين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في تلك المناطق، مؤكدا أن المخالفين سيحالون إلى المحاسبة.

وفجر السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.