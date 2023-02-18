أصابه في عمر الـ 19 .. صيني يفاجأ بإصابته بالزهايمر

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وطن– تم تشخيص إصابة رجل بالكاد في سن المراهقة بمرض الزهايمر في الصين، وفي الحقيقة، نادرًا ما يصيب هذا المرض صغار السن، لا سيما إذا لم يكن هناك تاريخ عائلي طبي أو طفرات جينية.

غالبًا ما يظهر مرض الزهايمر في سن الـ65، ولكن أكثر من 65000 شخص دون هذا العمر يتأثرون به في فرنسا، وفقًا لجمعية الزهايمر الفرنسية. وفي السنوات الأخيرة، واجه الأطباء حالات نادرة لأشخاص صغار في السن أصيبوا بهذا المرض، وتتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا، بحسب تقرير لمجلة “سامانتيريس” الفرنسية.

وعلى سبيل المثال، أفاد علماء من الصين في 31 يناير من خلال مجلة The Journal of Alzheimer’s Disease، عن حالة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، مُصاب بهذا المرض التنكسي العصبي.

لا توجد طفرات جينية معترف بها

تظهر على المراهق من بكين أعراض منذ عامين على غرار: صعوبة في التركيز وتأخر ردود الفعل، وصعوبة القراءة، وفقدان الذاكرة. تم التحقق من هذه العلامة الأخيرة من خلال اختبارات التعلم، كما يقول المؤلفون في الدراسة.

لم يتمكن الأطباء من إجراء الخزعة لأنها كانت محفوفة بالمخاطر. من ناحية أخرى، أكد تحليل السائل النخاعي (CSF) الذي يتسرّب إلى الدماغ، “زيادة تركيز” بروتينات تاو، وهي إحدى السمات المميزة لمرض الزهايمر، كما كتب المؤلفون. ولقد أظهر مسحٌ للدماغ انخفاضًا في منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة من الدماغ تلعب دورًا في الإدراك. وبناءً على ما سبق، تم تشخيص المريض بمرض الزهايمر.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه خلال الفحوصات، تفاجأ الأطباء عندما اكتشفوا أنه ليس للشاب تاريخ عائلي طبي، والأهم أنه ليس لديه طفرات جينية، كما هو الحال في المرضى الصغار. وفي الواقع، يمكن أن يكون المرض وراثيًا إذا كان أحد الوالدين يحمل جينات معيبة مثل: (PSEN1 أو PSEN2 أو APP)، وفقًا لمؤسسة الأبحاث الطبية.

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ونقلت المجلة الفرنسية عن العلماء قولهم: “هذه هي أصغر حالة -يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق- تستوفي معايير التشخيص لمرض الزهايمر المحتمل دون حدوث طفرات جينية معترف بها”.

هذا وبالنسبة للمؤلفين، تقترح هذه الدراسة إيلاء المزيد من الاهتمام لمرض الزهايمر في مرحلة مبكرة. ووفقًا لهم، “يمكن أن يصبح استكشاف ألغاز الشباب المصابين بمرض الزهايمر أحد أصعب الأسئلة العلمية في المستقبل”.