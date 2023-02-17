السبت, فبراير 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري السعودي روشن بعد فوز النصر على التعاون (فيديو)
رياضة

ترتيب الدوري السعودي روشن بعد فوز النصر على التعاون (فيديو)

النصر يواصل الحفاظ على صدارة الدوري السعودي بشكل مؤقت بعد فوزه على التعاون

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي
- Advertisement -

وطن- تصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، بعد فوزه الثمين على التعاون، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الـ17.

وافتتح فريق النصر السعودي (العالمي)، أول أهداف المباراة داخل شباك الفريق المنافس التعاون في الدقيقة الـ17، عن طريق اللاعب عبد الرحمن غريب، بعد تمريرة حاسمة من الدون كريستيانو رونالدو.

فوز النصر على التعاون في الدوري السعودي روشن

كما أدرك فريق التعاون هدف التعادل عند الدقيقة الـ47، عن طريق اللاعب ألفارو ميدران، كما سجل عبد الله مادو هدف الفوز الثاني عن طريق عبد الله مادو في الدقيقة الـ78.

ووصل عدد تسديدات النصر باتجاه شباك مرمى التعاون إلى 11 تسديدة في المباراة، مقابل تسديدتين للفريق الأخير في المباراة.

كما سيلتقي فريق النصر في المواجهة القوية القادمة أمام ضمك، السبت، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي الممتاز روشن.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

- Advertisement -

كما نرفق لكم جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، مع قرب ختام منافسات الجولة الـ16، على النحو الآتي:

(1) النصر 40 نقطة.

(2) الاتحاد 40 نقطة.

(3) الشباب 40 نقطة.

(4) الهلال 32 نقطة.

(5) التعاون 30 نقطة.

(6) الفتح 25 نقطة.

(7) ضمك 22 نقطة.

(8) الطائي 22 نقطة.

(9) أبها 22 نقطة.

(10) الرائد 20 نقطة.

النصر السعودي
النصر السعودي

ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي 2023

وجاء أبرز ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022-2023، فيما يلي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 13 هدفاً.

(2) كارلوس ابريليو (الشباب) 12 هدفاً.

(3) عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 11 هدفاً.

(4) فراس البريكان (الفتح) 8 أهداف.

(5) أوديون إيغالو (الهلال) 8 أهداف.

التعاون السعودي
التعاون السعودي

وستبدأ منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري السعودي روشن، بمواجهة التعاون والفيحاء، الخميس، كما ستختتم منافسات الجولة بمواجهة النصر وضمك، مطلع الأسبوع المقبل.

المصدروطن + نادي النصر + الدوري السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

رياضة

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

رياضة

تشكيلة النصر ضد التعاون والتوقيت في دوري روشن السعودي

رياضة

كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه مع النصر السعودي (صور)

رياضة

“سوبر هاتريك” بتوقيع الدون كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي (فيديو)

رياضة

3 غيابات مؤثرة في تشكيلة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

رياضة

النصر في الصدارة بشكل مؤقت.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

رياضة

غارسيا يثير الجدل حول مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

رياضة

فوز الشباب على الطائي.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

رياضة

تشكيلة النصر والاتحاد والتوقيت في كأس السوبر السعودي 2023

رياضة

كريستيانو رونالدو يتسبب في ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي

رياضة

النصر يستعيد الصدارة .. ترتيب دوري روشن السعودي 2023 مع نهاية الجولة ال14

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: يتعلم الأطفال الخوف من آبائهم وينشأ معهم ويؤثر عليهم عند الكبر

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

ذوو معدل الذكاء المرتفع سيعثرون على الباندا في 7 ثوانٍ فقط.. جرّب حظك!

ديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها تماما (فيديو)

أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

باحثون يحلون لغز “حورية البحر” المرعبة بعد ما يقرب من 300 عام! (شاهد)

باريس هيلتون تكشف مفاجأة عن “الجنس” في حياتها بعد سلسلة فضائحها!

تشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC