ترتيب الدوري السعودي روشن بعد فوز النصر على التعاون (فيديو)

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وطن- تصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، بعد فوزه الثمين على التعاون، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الـ17.

وافتتح فريق النصر السعودي (العالمي)، أول أهداف المباراة داخل شباك الفريق المنافس التعاون في الدقيقة الـ17، عن طريق اللاعب عبد الرحمن غريب، بعد تمريرة حاسمة من الدون كريستيانو رونالدو.

فوز النصر على التعاون في الدوري السعودي روشن

كما أدرك فريق التعاون هدف التعادل عند الدقيقة الـ47، عن طريق اللاعب ألفارو ميدران، كما سجل عبد الله مادو هدف الفوز الثاني عن طريق عبد الله مادو في الدقيقة الـ78.

ووصل عدد تسديدات النصر باتجاه شباك مرمى التعاون إلى 11 تسديدة في المباراة، مقابل تسديدتين للفريق الأخير في المباراة.

كما سيلتقي فريق النصر في المواجهة القوية القادمة أمام ضمك، السبت، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي الممتاز روشن.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

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كما نرفق لكم جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، مع قرب ختام منافسات الجولة الـ16، على النحو الآتي:

(1) النصر 40 نقطة.

(2) الاتحاد 40 نقطة.

(3) الشباب 40 نقطة.

(4) الهلال 32 نقطة.

(5) التعاون 30 نقطة.

🟡 النصر 2 : 1 التعاون ⚪

🔴 الوحدة 2 : 2 الرائد ⚪ 🎥 أهداف مباريات اليوم 👇#الدوري_يحييك pic.twitter.com/jKYrkzrCJV — دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023

(6) الفتح 25 نقطة.

(7) ضمك 22 نقطة.

(8) الطائي 22 نقطة.

(9) أبها 22 نقطة.

(10) الرائد 20 نقطة.

ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي 2023

وجاء أبرز ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022-2023، فيما يلي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 13 هدفاً.

(2) كارلوس ابريليو (الشباب) 12 هدفاً.

من بين جميع فرق الدوري.. #النصر يتفرّد بالفوز في جميع المباريات التي يفتتح بها التسجيل هذا الموسم! 100% ☑️

11 مباراة ⚡️

33 نقطة 🔝#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/tQf2pnD8Ra — دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023

(3) عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 11 هدفاً.

(4) فراس البريكان (الفتح) 8 أهداف.

(5) أوديون إيغالو (الهلال) 8 أهداف.

وستبدأ منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري السعودي روشن، بمواجهة التعاون والفيحاء، الخميس، كما ستختتم منافسات الجولة بمواجهة النصر وضمك، مطلع الأسبوع المقبل.