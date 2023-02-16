لن ترميها بعد الآن..فوائد مذهلة لقشر الليمون والبرتقال

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وطن– يقوم العديد من الأشخاص بالتخلص من قشور الليمون والبرتقال دون التفكير في إمكانية الاستفادة منها لاحقََا، وفقاً للخبراء.



قشر الليمون والبرتقال

نقلت صحيفة indianexpress، عن أخصائية التغذية الدكتورة Smriti Jhunjhunwala قولها: “قشور البرتقال والليمون غنية بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة”.

وأضافت: “قشور هذه الفواكه غنية بالمواد الكيميائية النباتية (المركبات التي تساعد على مقاومة الالتهابات البكتيرية والفطرية) ومضادات الأكسدة (تمنع الضرر الخلوي). كما تحتوي هذه القشور على مركب يسمى الليمونين، والذي يُقال إنه يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب”.

وتابعت بالقول: “إنها تعمل كمعززات للمناعة عند تناولها بكميات مناسبة لفترة أطول”.

وشاطرتها الرأي الدكتورة جينال باتيل، أخصائية التغذية في مستشفى أبولو سبكترا في مومباي، قائلة: “قشور البرتقال غنية بمركبات الفلافونويد، مثل بولي ميثوكسي فلافون (PMFs) وهيسبيريدين، بالإضافة إلى مواد كيميائية نباتية أخرى مفيدة لصحتك”.



مركبات الفلافونويد هي مواد كيميائية مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل: السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



فوائد قشر البرتقال

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قالت الدكتورة باتيل إن قشور البرتقال غنية بالألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات. وهذه العناصر الغذائية تساعد في صحة الرئتين والقلب والعينين والأمعاء. كما تفيد أيضًا صحة الجلد بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.



فوائد قشر الليمون

تحتوي قشور الليمون على كمية كبيرة من فيتامين ج، وكذلك العناصر الحيوية الأخرى.

وتقول الدكتورة باتيل في هذا السياق: “ملعقة واحدة من قشر الليمون توفر 9 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، كما أنها غنية بالألياف الغذائية”.

وأضافت: “على الرغم من أننا عادة ما نتخلص منها، فقد أظهرت الأبحاث أن قشور الليمون لها فوائد صحية مختلفة. قد يفيد محتواها من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة صحة الأسنان والمناعة والقلب والأوعية الدموية. قد يكون لها أيضًا خصائص مضادة للأورام”.

كيف يمكنك استخدام قشر الليمون والبرتقال؟

من السهل جدًا استخدام قشور الليمون والبرتقال.

شاركت كارلي بودروج، أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، طريقة مثالية لاستخدام قشور الليمون والبرتقال، قائلة: “بعد أن تقشر الليمون، احفظ تلك القشور في الفريزر. ثم بعد مدة جففها إما في الشمس أو على أدنى درجة في الفرن. ثم قم بوضعها في الخلاط لتحصل على مسحوق قشر الليمون”.

وأضافت بودروج: “تنطبق نفس الوصفة لتحضير مسحوق قشر البرتقال. وأحب رش هذا المسحوق فوق الآيس كريم النباتي، أو العصائر، أو حتى لإضافة نكهة إلى البطاطس المقلية”.