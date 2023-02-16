الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنالن ترميها بعد الآن..فوائد مذهلة لقشر الليمون والبرتقال
حياتنا

لن ترميها بعد الآن..فوائد مذهلة لقشر الليمون والبرتقال

قشور البرتقال والليمون غنية بالمواد الكيميائية النباتية التي تساعد على مقاومة الالتهابات البكتيرية والفطرية

كتب ايمان الباجي
لن ترميها بعد الآن..فوائد مذهلة لقشر الليمون والبرتقال watanserb.com
قشر الليمون والبرتقال
- Advertisement -

وطن– يقوم العديد من الأشخاص بالتخلص من قشور الليمون والبرتقال دون التفكير في إمكانية الاستفادة منها لاحقََا، وفقاً للخبراء.

قشر الليمون والبرتقال

نقلت صحيفة indianexpress، عن أخصائية التغذية الدكتورة Smriti Jhunjhunwala قولها: “قشور البرتقال والليمون غنية بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة”.

وأضافت: “قشور هذه الفواكه غنية بالمواد الكيميائية النباتية (المركبات التي تساعد على مقاومة الالتهابات البكتيرية والفطرية) ومضادات الأكسدة (تمنع الضرر الخلوي). كما تحتوي هذه القشور على مركب يسمى الليمونين، والذي يُقال إنه يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب”.

وتابعت بالقول: “إنها تعمل كمعززات للمناعة عند تناولها بكميات مناسبة لفترة أطول”.

قشر الليمون

وشاطرتها الرأي الدكتورة جينال باتيل، أخصائية التغذية في مستشفى أبولو سبكترا في مومباي، قائلة: “قشور البرتقال غنية بمركبات الفلافونويد، مثل بولي ميثوكسي فلافون (PMFs) وهيسبيريدين، بالإضافة إلى مواد كيميائية نباتية أخرى مفيدة لصحتك”.

مركبات الفلافونويد هي مواد كيميائية مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل: السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد قشر البرتقال

- Advertisement -

قالت الدكتورة باتيل إن قشور البرتقال غنية بالألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات. وهذه العناصر الغذائية تساعد في صحة الرئتين والقلب والعينين والأمعاء. كما تفيد أيضًا صحة الجلد بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.

قشر البرتقال

فوائد قشر الليمون

تحتوي قشور الليمون على كمية كبيرة من فيتامين ج، وكذلك العناصر الحيوية الأخرى.

وتقول الدكتورة باتيل في هذا السياق: “ملعقة واحدة من قشر الليمون توفر 9 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، كما أنها غنية بالألياف الغذائية”.

وأضافت: “على الرغم من أننا عادة ما نتخلص منها، فقد أظهرت الأبحاث أن قشور الليمون لها فوائد صحية مختلفة. قد يفيد محتواها من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة صحة الأسنان والمناعة والقلب والأوعية الدموية. قد يكون لها أيضًا خصائص مضادة للأورام”.

كيف يمكنك استخدام قشر الليمون والبرتقال؟

من السهل جدًا استخدام قشور الليمون والبرتقال.

شاركت كارلي بودروج، أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، طريقة مثالية لاستخدام قشور الليمون والبرتقال، قائلة: “بعد أن تقشر الليمون، احفظ تلك القشور في الفريزر. ثم بعد مدة جففها إما في الشمس أو على أدنى درجة في الفرن. ثم قم بوضعها في الخلاط لتحصل على مسحوق قشر الليمون”.

مسحوق قشر الليمون

وأضافت بودروج: “تنطبق نفس الوصفة لتحضير مسحوق قشر البرتقال. وأحب رش هذا المسحوق فوق الآيس كريم النباتي، أو العصائر، أو حتى لإضافة نكهة إلى البطاطس المقلية”.

المصدرصحيفة indianexpress، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

منها إنقاص الوزن… فوائد صحية مذهلة للبطيخ

أرشيف - المجلة

بعد سن الخمسين .. هكذا تصبح حياة الرجل الجنسية!

حياتنا

ليست للجنس فقط .. لن تصدق الفوائد الثمانية لعقار الفياغرا

حياتنا

لهذه الفوائد الصحيّة المُذهلة يجب أن تتناولوا الفلفل الحارّ

أرشيف - المجلة

بالصور| رُغم رائحته المُزعجة .. 7 عوارض صحيّة يعالجها البصل بشكلٍ مذهل

حياتنا

بعد هذه المعلومات .. لن تفوّت صلاة التراويح

حياتنا

9 فوائد صحيّة عظيمة ستجبركم على تناول ‘التوت‘ وعدم إهماله نهائياً

أرشيف - حياتنا

فوائد الموز الغذائيّة تختلف حسب لونه

أرشيف - حياتنا

5 استخدامات غير معروفة ومفيدة لقشر الموز

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC