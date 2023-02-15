الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

5 عادات سيئة نقوم بها ولكنها جيدة..تعرف عليها

منها تناول الشوكولاتة

كتب ايمان الباجي
5 عادات سيئة نقوم بها ولكنها جيدة..تعرف عليها watanserb.com
تخطي وجبات الطعام هي عادة جيدة في الواقع
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وطن– كشفت مجموعة من الخبراء لمجلة “bestlife” الأمريكية، عن 5 عادات قد نعتقد أنها سيئة وتضر بصحتنا، لكنها في الواقع عادات مفيدة للغاية.

تخطي وجبات الطعام

تخبرنا الحكمة التقليدية أننا بحاجة إلى ثلاث وجبات في اليوم لنكون بصحة جيدة. ومع ذلك، وفقًا لطبيب الأسرة ميتشل نافيسي، فإن تناول كميات أقل من الطعام يمكن أن يكون مفيدًا.

وقال الطبيب: “الصيام المتقطع، الذي يتضمن تناول الطعام فقط خلال ساعات معينة من اليوم، أصبح شائعًا بشكل متزايد”.

وأضاف: “بينما قد يبدو تخطي الوجبات فكرة سيئة، لكن تم بالفعل ربطها بالعديد من الفوائد الصحية، مثل فقدان الوزن، وتحسين حساسية الأنسولين، وتحسين مستويات الطاقة”.

تناول اللحوم الحمراء

على الرغم من أن العديد من الخبراء ينصحون بتناول نظام غذائي نباتي إلى حد كبير، فإن كيلي ميدلتون، أخصائية في جراحة العظام، تقول إن تناول اللحوم الحمراء في بعض الأحيان يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لصحتك.

على الرغم من أن اللحوم الحمراء غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، فإنها تحتوي أيضًا على عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة العامة. وتشمل هذه العناصر الحديد والزنك وفيتامين ب 12 والسيلينيوم، وكلها ضرورية لعمل أجسامنا بشكل سليم.

اللحوم الحمراء

شرب القهوة

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أشارت الطبيبة نافيسي، إلى أن القهوة وإذا كنت تشربها باعتدال، فقد يمكن أن تكون مفيدة على صحتك.

تحتوي القهوة على الكافيين الذي يمكن أن يمنعك من النوم ويرفع ضغط دمك. ومع ذلك، فإنها مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة التي يمكن أن يكون لها فوائد عديدة عند تناولها باعتدال، مثل: تحسين اليقظة وزيادة مستويات الطاقة وتحسين الحالة المزاجية.

تناول الأطعمة الغنية بالدهون

كان يُنظر إلى الأطعمة الغنية بالدهون في السابق على أنها غير صحية بشكل خطير، وقد استبدلناها بخيارات قليلة الدسم.

ونعلم أن الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو، والدهون المتعددة غير المشبعة مثل تلك الموجودة في المكسرات والبذور وبعض الزيوت، هي جزء مهم من نظام غذائي متوازن.

تناول الشوكولاتة

يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة (المصنوعة من 70 في المائة أو أكثر من الكاكاو) مفيدة لصحتك، لأنها تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تسمى الفلافونويد، والتي تم ربطها بتحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات، حسب ما أكدته خبيرة التغذية غابرييلا رودريغيز رويز.

تناول الشوكولاتة يساعد في تحسين صحة القلب

الشوكولاته الداكنة غنية بالمعادن مثل: المغنيسيوم والحديد والنحاس والزنك والبوتاسيوم، وكلها مهمة لعمل الخلايا السليم والصحة العامة. كما أنها تحتوي على منشطات مثل: الكافيين والثيوبرومين، والتي قد تساعد في تعزيز الحالة المزاجية والأداء العقلي.

المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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