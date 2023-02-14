الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بأجرأ فيديو على الإطلاق.. شبه عارية في “الجيم”! (شاهد)

نشرت ملكة جمال كرواتيا صوراً مثيرة من كولومبيا وهي ترتدي البكيني وتستعرض جسدها من فتحة سيارة وسط شارع عام

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا بأجرأ فيديو على الإطلاق.. شبه عارية في
ملكة جمال كرواتيا
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وطن– شاركت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، أحد أكثر فيديوهاتها إثارة، وهي تمارس التمارين الرياضية في الجيم.

جبمسوت شفاف

وبدت إيفانا نول وكأنها لا ترتدي شيئاً، وهي تمارس تمارين لكافة عضلات جسدها، قبل أن تسافر إلى وجهة لم تذكرها.

لكن نول كانت بالفعل ترتدي “جمبسوت” شفاف ضيق جداً، يجعل من يراها يعتقد أنها عارية.

ثم نشرت إيفانا فيديو آخر من المطار، وهي ترتدي ليجن أسود ضيق، وتوب نصف بطن، وأشارت إلى أنها مسافرة، قائلة: “احزروا إلى أين؟”.

إثارة وسط كالي

وتبين أن إيفانا توجهت إلى كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا.

حيث نشرت ملكة جمال كرواتيا، صوراً مثيرة من هناك، وهي ترتدي البكيني وتستعرض جسدها من فتحة سيارة وسط شارع عام.

 

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A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

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 وحسمت إيفانا في وقت سابق، طلب العديد من المعجبين لها لفتح حساب على موقع المحتوى للبالغين OnlyFans.

السمعة أهم شيء

وردا على سؤالها حول متى ستنضم لهذه لمنصة الإباحية. قالت إيفانا نول في مقابلة مع ميشيل بابوك ولوكاس ويدام على قناة ” تي. أم. زد” الأمريكية:”في معظم الأوقات لا آخذ كل ما يعرض علي. لأنني أحب العمل مع العلامات التجارية التي تعجبني ، وليس هناك الكثير ، لأنني أحب تقديم ما يعجبني حقًا ، وليس فقط ما يدفعونه”.

و استخدمت إيفانا نول المقابلة لشرح صعودها إلى الشهرة لوجودها في كأس العالم قطر 2022 قائلة: “أتلقى حوالي 10 مكالمات يوميًا و 20 رسالة بريد إلكتروني من وكالات لأنضم إلى منصة OnlyFans”.

لكن إيفانا نول واضحة بشأن قرارها بشأن هذه المسألة في الوقت الحال، حيث استبعدت فتح حساب OnlyFans ، لذلك سيتعين على معجبيها الاستمرار في الانتظار.

وقالت ايفانا نول : “أنا لا أتحدث عن الآخرين ، لكنني لست من هذا النوع من الأشخاص” . “الأمر ليس لي. حاولت أن أوضح أن الأمر لا يتعلق دائمًا بالمال ، أنا مهتمة بالسمعة.”

وكانت ملكة جمال كرواتيا السابقة، من أبرز المؤثرين خلال بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي استضافتها قطر.

و أثارت إيفانا نول، ضجة كبيرة مع وجودها في الملاعب في قطر واستحوذت أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركاتها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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