ملكة جمال كرواتيا بأجرأ فيديو على الإطلاق.. شبه عارية في “الجيم”! (شاهد)

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وطن– شاركت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، أحد أكثر فيديوهاتها إثارة، وهي تمارس التمارين الرياضية في الجيم.

جبمسوت شفاف

وبدت إيفانا نول وكأنها لا ترتدي شيئاً، وهي تمارس تمارين لكافة عضلات جسدها، قبل أن تسافر إلى وجهة لم تذكرها.

لكن نول كانت بالفعل ترتدي “جمبسوت” شفاف ضيق جداً، يجعل من يراها يعتقد أنها عارية.

ثم نشرت إيفانا فيديو آخر من المطار، وهي ترتدي ليجن أسود ضيق، وتوب نصف بطن، وأشارت إلى أنها مسافرة، قائلة: “احزروا إلى أين؟”.

إثارة وسط كالي

وتبين أن إيفانا توجهت إلى كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا.

حيث نشرت ملكة جمال كرواتيا، صوراً مثيرة من هناك، وهي ترتدي البكيني وتستعرض جسدها من فتحة سيارة وسط شارع عام.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

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وحسمت إيفانا في وقت سابق، طلب العديد من المعجبين لها لفتح حساب على موقع المحتوى للبالغين OnlyFans.

السمعة أهم شيء

وردا على سؤالها حول متى ستنضم لهذه لمنصة الإباحية. قالت إيفانا نول في مقابلة مع ميشيل بابوك ولوكاس ويدام على قناة ” تي. أم. زد” الأمريكية:”في معظم الأوقات لا آخذ كل ما يعرض علي. لأنني أحب العمل مع العلامات التجارية التي تعجبني ، وليس هناك الكثير ، لأنني أحب تقديم ما يعجبني حقًا ، وليس فقط ما يدفعونه”.

و استخدمت إيفانا نول المقابلة لشرح صعودها إلى الشهرة لوجودها في كأس العالم قطر 2022 قائلة: “أتلقى حوالي 10 مكالمات يوميًا و 20 رسالة بريد إلكتروني من وكالات لأنضم إلى منصة OnlyFans”.

لكن إيفانا نول واضحة بشأن قرارها بشأن هذه المسألة في الوقت الحال، حيث استبعدت فتح حساب OnlyFans ، لذلك سيتعين على معجبيها الاستمرار في الانتظار.

وقالت ايفانا نول : “أنا لا أتحدث عن الآخرين ، لكنني لست من هذا النوع من الأشخاص” . “الأمر ليس لي. حاولت أن أوضح أن الأمر لا يتعلق دائمًا بالمال ، أنا مهتمة بالسمعة.”

وكانت ملكة جمال كرواتيا السابقة، من أبرز المؤثرين خلال بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي استضافتها قطر.

و أثارت إيفانا نول، ضجة كبيرة مع وجودها في الملاعب في قطر واستحوذت أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركاتها.