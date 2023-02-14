الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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الهدهد

على خطى داعش.. رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة منافسة بالمناجل! (شاهد)

المجني عليهم اعترفوا بابتزاز واختطاف سكان محليين بتواطؤ مع رجال شرطة فاسدين

كتب سالم حنفي
رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة watanserb.com
رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف يظهر مسلحين من عصابات المخدرات يستخدمون المناجل لإعدام خمسة أعضاء من عصابة منافسة اعترفوا بابتزاز واختطاف السكان المحليين في مقاطعة موتوزينتلا ، تشياباس بالمكسيك.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” التي نشرت تفاصيل الواقعة، فقد تم قطع رؤوس خمسة من قتلة عصابات المخدرات بوحشية من قبل خصومهم في فيديو شنيع لإعدامهم على غرار داعش .

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الرجال وهم يعترفون بابتزاز واختطاف السكان المحليين في موتوزينتلا ، تشياباس في المكسيك ، بمساعدة ضباط الشرطة الفاسدين.

وبحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت المقاطع ، تم التعرف على الرجال على أنهم قتلة من عصابة سينالوا .

رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة منافسة بالمناجل
رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة منافسة بالمناجل

وتعتبر عصابة “سينالوا كارتل” أكبر منظمة لتهريب المخدرات في البلاد وكان يقودها تاجر المخدرات سيئ السمعة، جوكوين إلكابو جوزمان، حتى اعتقاله في عام 2016.

وبحسب ما ورد اتهم القتلة بقتل ثلاثة رجال أعمال في تشياباس.

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ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه ليس من الواضح إلى أي كارتل ينتمي القتلة، حيث أنه من المعروف أن كارتل Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ، هو الكارتل الوحيد الذي ينافس كارتل “سينالوا” من حيث الحجم ، ووجوده في تشياباس، في حين أنه يمكن أن ينتمي الرجال أيضًا إلى مجموعة محلية.

رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة منافسة بالمناجل
رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة منافسة بالمناجل

وفي أحد المقاطع ، اعترف أحد الأسرى قائلاً: “كنا نعتقل مواطنين لدى الوزارات وشرطة الدولة والقطاع ، وذلك لأننا اتفقنا معهم ، وكنا نتقاضى رواتب منهم كل شهر”.

وأضاف:”كنا نختطف الأشخاص من الشركات. وكذلك خطف الأفراد من مواقع بيع المخدرات حيث يتم بيع الماريجوانا والكوكايين. حتى يعلوا معنا. اختفى كل من لا ينضم إلينا. وكنا نعمل بهذه الطريقة من أجل جعل مواطني موتوزينتلا يدفعون لنا ابتزازًا “.

ووفقا للفيديو، وفي ثانية واحدة يُرى الجلادين وهم يقطعون أعناق الأسرى بالمناجل في وقت واحد، حيث استغرق الأمر برمته 26 ثانية لقطع رأسهم تمامًا ، ورفع رؤوسهم عالياً بعد أن فصلوها عن أجسادهم.

رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة منافسة بالمناجل
رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة منافسة بالمناجل

وبحسب الفيديو، التفت أحدهم وهو يمسك برأسه ، إلى الكاميرا ويقول: “هذا يخرج إلى كل ابن ساقطة من مسلحي سينالوان الذين يحاولون المجيء ليقتلوا هنا”.

وأضاف قائلا: “مدينة موتوزينتلا لديها بالفعل ساحة ، لها مالكها أنتم أبناء العاهرات. احصلوا على f * k من هنا أيها f * kers”.

وتابع قائلا: “أبناء العاهرات القادمون الذين يحاولون القدوم إلى هنا سيواجهون مصيرًا أسوأ من هذا.”

المصدرصحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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