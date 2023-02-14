على خطى داعش.. رجال عصابات يجزون رؤوس 5 من عصابة منافسة بالمناجل! (شاهد)

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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف يظهر مسلحين من عصابات المخدرات يستخدمون المناجل لإعدام خمسة أعضاء من عصابة منافسة اعترفوا بابتزاز واختطاف السكان المحليين في مقاطعة موتوزينتلا ، تشياباس بالمكسيك.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” التي نشرت تفاصيل الواقعة، فقد تم قطع رؤوس خمسة من قتلة عصابات المخدرات بوحشية من قبل خصومهم في فيديو شنيع لإعدامهم على غرار داعش .

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الرجال وهم يعترفون بابتزاز واختطاف السكان المحليين في موتوزينتلا ، تشياباس في المكسيك ، بمساعدة ضباط الشرطة الفاسدين.

وبحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت المقاطع ، تم التعرف على الرجال على أنهم قتلة من عصابة سينالوا .

وتعتبر عصابة “سينالوا كارتل” أكبر منظمة لتهريب المخدرات في البلاد وكان يقودها تاجر المخدرات سيئ السمعة، جوكوين إلكابو جوزمان، حتى اعتقاله في عام 2016.

وبحسب ما ورد اتهم القتلة بقتل ثلاثة رجال أعمال في تشياباس.

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ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه ليس من الواضح إلى أي كارتل ينتمي القتلة، حيث أنه من المعروف أن كارتل Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ، هو الكارتل الوحيد الذي ينافس كارتل “سينالوا” من حيث الحجم ، ووجوده في تشياباس، في حين أنه يمكن أن ينتمي الرجال أيضًا إلى مجموعة محلية.

وفي أحد المقاطع ، اعترف أحد الأسرى قائلاً: “كنا نعتقل مواطنين لدى الوزارات وشرطة الدولة والقطاع ، وذلك لأننا اتفقنا معهم ، وكنا نتقاضى رواتب منهم كل شهر”.

وأضاف:”كنا نختطف الأشخاص من الشركات. وكذلك خطف الأفراد من مواقع بيع المخدرات حيث يتم بيع الماريجوانا والكوكايين. حتى يعلوا معنا. اختفى كل من لا ينضم إلينا. وكنا نعمل بهذه الطريقة من أجل جعل مواطني موتوزينتلا يدفعون لنا ابتزازًا “.

ووفقا للفيديو، وفي ثانية واحدة يُرى الجلادين وهم يقطعون أعناق الأسرى بالمناجل في وقت واحد، حيث استغرق الأمر برمته 26 ثانية لقطع رأسهم تمامًا ، ورفع رؤوسهم عالياً بعد أن فصلوها عن أجسادهم.

وبحسب الفيديو، التفت أحدهم وهو يمسك برأسه ، إلى الكاميرا ويقول: “هذا يخرج إلى كل ابن ساقطة من مسلحي سينالوان الذين يحاولون المجيء ليقتلوا هنا”.

وأضاف قائلا: “مدينة موتوزينتلا لديها بالفعل ساحة ، لها مالكها أنتم أبناء العاهرات. احصلوا على f * k من هنا أيها f * kers”.

وتابع قائلا: “أبناء العاهرات القادمون الذين يحاولون القدوم إلى هنا سيواجهون مصيرًا أسوأ من هذا.”