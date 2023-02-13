جينيفر لوبيز توبخ بن أفليك للمرة الثانية بسبب دانكن دوناتس (فيديو)

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وطن– التقطت الكاميرات جينيفر لوبيز وهي توبخ زوجها بن أفليك مرة أخرى، هذه المرة بسبب إعلان “دانكن دوناتس” سوبر بول المضحك.

“ماذا تفعل”

وكانت جينيفر لوبيز (53 عاماً)، قد التقطتها الكاميرات مؤخراً أثناء حفل توزيع جوائز “جرامي“. وهي توبخ زوجها.

وتتفاجأ جينيفر لوبيز عندما وصلت إلى سلسلة القهوة والمخبوزات فقط للعثور على بن أفليك ، 50 عامًا ، يعمل على النافذة.

تسأله جينيفر ‘ماذا تفعل؟ هل هذا ما تفعله عندما تقول إنك ستعمل طوال اليوم؟”.

موظف مثالي

بدت لوبيز رائعة كما كانت دائمًا ، مرتدية سترة بيضاء منفوخة وهي تتجه نحو النافذة. وفي الوقت نفسه ، كان بن بمثابة الموظف المثالي في دانكن ، حيث كان يرتدي قميصًا يحمل شعاره وقبعة واقية مطابقة.

في الفيديو ، تم تصوير أفليك وهو يفاجئ العملاء المتواضعين ، مع كاميرا خفية تسجله وهو يتلقى الطلبات.

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يسأل بن أحد الزبائن بحماس شديد “هل أبدو مألوفًا؟” ليجيب الرجل: لا.

في النهاية ، يتفاجأ بلوبيز التي طلبت منه أن تأخذ بعض الدونات، لكنه يرفع لافتة يُعلن أنه توقف عن العمل.

فرصة للعودة

تحدث أفليك عن الإعلان التجاري لمجلة بيبول وقال: “أعتقد أن الناس يعتقدون نوعًا ما أنني أعمل في Dunkin”. في بوسطن”.

وتابع: “كانت صفقة كبيرة. أعتقد أنني أصبحت مرتبطًا بها نوعًا ما ، وبدا هذا بمثابة فرصة ممتعة للعب مع هذا الارتباط ، وفرصة للعودة إلى هنا لتصويرها في المنزل في بوسطن”.

جاء ذلك بعدما أصبح الزوجان مثار الاهتمام، بعد رصد لحظة محرجة في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2023.

كن أكثر ودية

كشف قارئ شفاه منذ ذلك الحين ما قاله الاثنان بالفعل خلال اللحظة المحرجة التي انتشرت بسرعة كبيرة.

قالت له لوبيز “توقف”. “كن أكثر ودية. كن متحفزًا. يجيب أفليك: “سأحاول”.

كان الزوجان من بين العديد من المشاهير الذين ظهروا في مواقع سوبر بول التجارية المرغوبة. حيث يمكن أن يتكلف إعلان مدته 30 ثانية ما بين 6 ملايين دولار و 7 ملايين دولار.