الإثنين, فبراير 13, 2023
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حياتنا

جينيفر لوبيز توبخ بن أفليك للمرة الثانية بسبب دانكن دوناتس (فيديو)

بدت لوبيز رائعة مرتدية سترة بيضاء منفوخة وهي تتجه نحو النافذة بينما كان بن بمثابة الموظف المثالي في دانكن

كتب رفيف عبدالله
جينيفر لوبيز توبخ بن افليك للمرة الثانية بسبب دانكن دوناتس (فيديو) watanserb.com
جينيفر لوبيز وبن أفليك
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وطن– التقطت الكاميرات جينيفر لوبيز وهي توبخ زوجها بن أفليك مرة أخرى،  هذه المرة بسبب إعلان “دانكن دوناتس” سوبر بول المضحك.

“ماذا تفعل”

وكانت جينيفر لوبيز (53 عاماً)، قد التقطتها الكاميرات مؤخراً أثناء حفل توزيع جوائز “جرامي“. وهي توبخ زوجها.

تم تصوير جينيفر لوبيز وهي توبخ زوجها بن أفليك مرة أخرى – هذه المرة لإعلان Dunkin ‘Donuts Super Bowl المضحك
فوجئت جينيفر بزوجها يبيع الدونات

وتتفاجأ جينيفر لوبيز عندما وصلت إلى سلسلة القهوة والمخبوزات فقط للعثور على بن أفليك ، 50 عامًا ، يعمل على النافذة.

تسأله جينيفر ‘ماذا تفعل؟ هل هذا ما تفعله عندما تقول إنك ستعمل طوال اليوم؟”.

موظف مثالي

بدت لوبيز رائعة كما كانت دائمًا ، مرتدية سترة بيضاء منفوخة وهي تتجه نحو النافذة. وفي الوقت نفسه ، كان بن بمثابة الموظف المثالي في دانكن ، حيث كان يرتدي قميصًا يحمل شعاره وقبعة واقية مطابقة.

في الفيديو ، تم تصوير أفليك وهو يفاجئ العملاء المتواضعين ، مع كاميرا خفية تسجله وهو يتلقى الطلبات.

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يسأل بن أحد الزبائن بحماس شديد “هل أبدو مألوفًا؟” ليجيب الرجل: لا.

جينيفر لوبيز توبخ بن أفليك
بعد ذلك تأمره لوبيز بإعطاءها الدونات

في النهاية ، يتفاجأ بلوبيز التي طلبت منه أن تأخذ بعض الدونات، لكنه يرفع لافتة يُعلن أنه توقف عن العمل.

فرصة للعودة

تحدث أفليك عن الإعلان التجاري لمجلة بيبول وقال: “أعتقد أن الناس يعتقدون نوعًا ما أنني أعمل في Dunkin”. في بوسطن”.

وتابع: “كانت صفقة كبيرة. أعتقد أنني أصبحت مرتبطًا بها نوعًا ما ، وبدا هذا بمثابة فرصة ممتعة للعب مع هذا الارتباط ، وفرصة للعودة إلى هنا لتصويرها في المنزل في بوسطن”.

جينيفر لوبيز توبخ بن أفليك
كان بن بمثابة الموظف المثالي في Dunkin ، حيث كان يرتدي قميصًا يحمل شعاره وقبعة واقية مطابقة
جينيفر لوبيز توبخ بن أفليك
شوهد بن وهو يخدم العملاء المتواضعين قبل أن تقطع زوجته يوم عمله

جاء ذلك بعدما أصبح الزوجان مثار الاهتمام، بعد رصد لحظة محرجة في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2023.

كن أكثر ودية

كشف قارئ شفاه منذ ذلك الحين ما قاله الاثنان بالفعل خلال اللحظة المحرجة التي انتشرت بسرعة كبيرة.

قالت له لوبيز “توقف”. “كن أكثر ودية. كن متحفزًا. يجيب أفليك: “سأحاول”.

كان الزوجان من بين العديد من المشاهير الذين ظهروا في مواقع سوبر بول التجارية المرغوبة. حيث يمكن أن يتكلف إعلان مدته 30 ثانية ما بين 6 ملايين دولار و 7 ملايين دولار.

المصدربيبول- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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