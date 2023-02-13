برشلونة يواصل الصدارة .. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وطن- يواصل فريق برشلونة التربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوزه الشاق على نظيره فياريال، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال21.

وأحرز النجم الإسباني الواعد بيدري هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني على منافسه فياريال (الغواصات الصفراء)، في الدقيقة ال18، بعد تمريرة رائعة من زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليسجلها اللاعب في الزاوية اليمنى داخل مرمى الفريق المنافس.

مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

وكان صاحب الأرض فياريال رغم خسارته أمام برشلونة، متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس الضيف برشلونة (البلوغرانا) إلى 6 تسديدات فقط، كما ونسبة استحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة ب46%.

كما وسيلتقي فريق برشلونة في المواجهة القوية القادمة، الخميس، أمام مانشستر يونايتد، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2023، على أرض ملعب ” الكامب نو”.

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كما وخاض برشلونة (البلوغرانا)، 21 مباراة في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في مبارتين.وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى يومنا هذا.

➕3⃣ برشلونة @fcbarcelona_ara يواصل سلسلة النتائج الإيجابية في #LaLigaSantander بعد العودة بالعلامة الكاملة من ملعب السيراميكا أمام "فياريال"#VillarrealBarça 0-1 pic.twitter.com/4wOxkvMUCU — LaLiga (@LaLigaArab) February 12, 2023

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب جدول الدوري الإسباني 2023، بعد فوز المتصدر برشلونة على فياريال، في منافسات الجولة ال21، كما يلي:

(1) برشلونة 56 نقطة.

(2) ريال مدريد 45 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 39 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 38 نقطة.

(5) ريال بيتيس 34 نقطة.

(6) رايو فاليكانو 33 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 32 نقطة.

(8) فياريال 31 نقطة.

(9) أوساسونا 30 نقطة.

(10) مايوركا 28 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني الهدافين 2023

كما ونضع بين يديكم أبرز جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 14 هدفاً.

(2) خوسيلو (إسبانيول) 11 هدفاً.

(3) كريم بنزيما (ريال مدريد) 9 أهداف.

(4) ألكسندر سورلوث (ريال سوسيداد) 8 أهداف.

(5) الفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 7 أهداف.