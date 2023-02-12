الأحد, فبراير 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدزلزال سوريا.. لحظات لا تصدق لإنقاذ رضيعة افتدتها شقيقتها المتوفاة (فيديو)
الهدهد

زلزال سوريا.. لحظات لا تصدق لإنقاذ رضيعة افتدتها شقيقتها المتوفاة (فيديو)

عدد المتضررين جراء زلزال سوريا وتركيا بلغ 26 مليونا

كتب خالد السعدي
إنقاذ رضيعة سورية watanserb.com
انقاذ طفلة سورية تحت أنقاض منزلها في جنديرس بريف حلب
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر جدا، يوثق لحظة إنقاذ رضيعة سورية تحت الأنقاض، وهي في حضن أختها الأكبر التي افتدتها بنفسها، خلال انهيار أحد المباني من جراء الزلزال المدمر.

وشوهد في الفيديو، رضيعة سورية وهي تبكي بحرقة، بينما كانت تعلوها أختها الأكبر، وقد توفيت بالفعل، لكن وجودها في حضن أختها الرضيعة أنقذ الأخيرة من الموت، وذلك بمدينة جنديرس شمالي حلب.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 29 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، في حين تتواصل جهود البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

أضرار بالغة لزلزال تركيا وسوريا

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، نداء عاجلاً لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.

- Advertisement -

وكانت المنظمة قد أطلقت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وكانت قد أفادت بأن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 23 مليون شخص، لكن هذا العدد ارتفع السبت إلى 26 مليوناً، بواقع 15 مليوناً في تركيا و11 مليوناً في سوريا.

وهناك أكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر، وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.

وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4000 مبنى في الزلزال، وبتعرّض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.

وتزداد صعوبة المأساة في سوريا، حيث يعاني النظام الصحي من انهيار في الأساس، من جراء الحرب التي فتكت بالبلاد، ومع الزلزال المدمر تعرّضت 20 منشأة صحية على الأقل في شمال غربي البلاد، بينها أربعة مستشفيات، لأضرار، ويفاقم هذا الوضع صعوبة تقديم المساعدات لعشرات آلاف الأشخاص الذين أصيبوا في الكارثة.

وفي الوقت الذي تتدفق فيه أعداد كبيرة من الجرحى على أقسام الطوارئ، فقد حذّرت منظمة الصحة العالمية من تعطّل حاد لخدمات صحية أساسية، وقالت إن هناك حاجة ماسة لتقديم الرعاية الفورية للمصابين بصدمات، والرعاية التأهيلية لمراحل ما بعد الصدمة، والأدوية الأساسية، والوقاية لمنع تفشي الأمراض والسيطرة عليها وتلقي رعاية صحية ذهنية.

وأضافت أن “هدف منظمة الصحة العالمية هو إنقاذ الأرواح بعد الكارثة مباشرة، والتقليل إلى أدنى حد من عواقبها الصحية في نهاية المطاف، بما في ذلك الصحة الذهنية، وإعادة توفير الخدمات الصحية الأساسية سريعاً لجميع السكان المتضررين من الزلزال”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أكاديمي مصري يهاجم دول الخليج: أغنياء لكنهم لا يعرفون الإنسانية

الهدهد

لحظة إنقاذ ضابط تركي من تحت الأنقاض بأعجوبة وهو يردد أواخر سورة البقرة (شاهد)

حياتنا

أحلام تسخر من تبرع نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتصفه بالنفاق!

حياتنا

حقيقة تبرع ميسي بملايين الدولارات لمساعدة المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا

الهدهد

ثواني الرعب الأعظم.. سوري وثق لحظة حدوث الزلزال بكاميرا هاتفه (فيديو)

الهدهد

جابر الحرمي يكشف مصير المساعدات المقدمة للسوريين بعد الزلزال (رسالة نارية)

الهدهد

فيديو مؤلم لسوريين يفترشون الأرصفة بعد الزلزال المدمر

الهدهد

شارلي إيبدو تسخر من ضحايا زلزال تركيا وتعيد للأذهان واقعة إيطاليا (كاريكاتير)

الهدهد

تعليق مؤثر من حنان ترك على زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

الهدهد

زلزال جديد يضرب تركيا بعد يوم من هزة الاثنين المدمرة وتضارب حول قوته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

صحفي مصري يكشف ما طلبته الرياض من القاهرة لإنهاء أزمة التراشق وعلاقة أحمد موسى

وسام بن يدر في الصدارة .. جدول هدافين الدوري الفرنسي 2023

تغيّر المناخ قضى على هذه الحضارة العريقة.. فماذا ينتظرنا اليوم؟

هبة عبوك تحتفل بعيد ميلاد ابنها ببكيني مثير! (فيديو)

البلاستيك الشفاف..7 استخدامات غير متوقعة لم تسمع بها من قبل

محمد بن سلمان عُزل وطُرد من الديوان الملكي لسوء سلوكه .. ABC News تنشر قصة صعوده السلطة

جون سينا يصدم الجمهور بعد ظهوره بملابس نسائية.. وتقرير يكشف السبب (صور)

انعكاس المرآة يفضح حلا شيحة ويفجر أزمة الحجاب من جديد (شاهد)

فيديو صادم لموظفة في متجر أمريكي شهير تستقيل عبر الإذاعة الداخلية وتسب المدير

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC