جون سينا يصدم الجمهور بعد ظهوره بملابس نسائية.. وتقرير يكشف السبب (صور)

وطن- أثار المصارع الأمريكي وممثل هوليوود الشهير جون سينا صاحب الـ45 عاماً، الجدل بين جمهوره ومتابعيه في أرجاء العالم، بعد ظهور بملابس نسائية مثيرة.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر فيها ارتداء المصارع الأمريكي جون سينا، بطل العالم للوزن الثقيل (WWE) لـ3 مرات، تنورة قصيرة وكعباً أسود نسائياً عالياً وطويلاً وقبعة.

ولم يعتد جمهوره ومتابعوه مشاهدة المصارع الأمريكي سينا، بملابس نسائية مثيرة للجدل. لكنهم اعتادوا عليه بالتواجد داخل حلبة المصارعة أو الظهور في أفلام (أكشن).

وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فإن المصارع وممثل هوليوود جون سينا، ظهر في مدينة ملبورن بدولة أستراليا، حيث إنه يقوم بإعداد فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “ريكي ستانيكي”. وهو يرتدي بعض الملابس النسائية داخل الفيلم.

كما أردفت الصحيفة: “على ما يبدو بأن المصارع جون سينا، من خلال ظهوره بالملابس النسائية المثيرة للجدل، قرر الترويج لفيلمه الجديد”.

وتابعت: “قصة الفيلم تدور حول 3 أصدقاء يصنعون شخصية لإلقاء اللوم على سلوكهم السيئ بشكل كوميدي. كما أن الفيلم هو من إخراج بيتر فارلي وببطولة المصارع جون سينا”.

كما علّق الأمريكي جون سينا، على فيلمه الجديد (ريكي ستانيكي)، قائلاً: “أنا متحمس للمساعدة في إخراج هذه الشخصيات إلى الحياة سواء على الشاشة أو خارجها، مع فريق عمل مذهل”.

وليست المرة الأولى التي يصدم فيها المصارع جون سينا جمهوره ومتابعيه، فقد سبق وأن ظهر بالمكياج الأبيض الذي غطى أنحاء وجهه، مع حواجب سوداء وشفاه حمراء داكنة.

Getting to enter a franchise and the Toretto family was an incredible honor. #Fast9 allowed us fans to reconnect with characters we’ve missed and go on the adventure that ONLY @TheFastSaga can deliver. Excited for the #Fast10 trailer launch tomorrow!!! pic.twitter.com/FrhUqcFuRC

— John Cena (@JohnCena) February 9, 2023