الأحد, فبراير 12, 2023
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رياضة

جون سينا يصدم الجمهور بعد ظهوره بملابس نسائية.. وتقرير يكشف السبب (صور)

المصارع الأمريكي سينا يروّج لفيلمه الجديد "ريكي ستانيكي" بعد ظهوره بملابس نسائية

كتب فارس أبو شيحة
المصارع الأمريكي جون سينا watanserb.com
جون سينا يظهر بملابس نسائية
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وطن- أثار المصارع الأمريكي وممثل هوليوود الشهير جون سينا صاحب الـ45 عاماً، الجدل بين جمهوره ومتابعيه في أرجاء العالم، بعد ظهور بملابس نسائية مثيرة.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر فيها ارتداء المصارع الأمريكي جون سينا، بطل العالم للوزن الثقيل (WWE) لـ3 مرات، تنورة قصيرة وكعباً أسود نسائياً عالياً وطويلاً وقبعة.

جون سينا يصدم الجمهور بعد ظهوره بملابس نسائية

ولم يعتد جمهوره ومتابعوه مشاهدة المصارع الأمريكي سينا، بملابس نسائية مثيرة للجدل. لكنهم اعتادوا عليه بالتواجد داخل حلبة المصارعة أو الظهور في أفلام (أكشن).

وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فإن المصارع وممثل هوليوود جون سينا، ظهر في مدينة ملبورن بدولة أستراليا، حيث إنه يقوم بإعداد فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “ريكي ستانيكي”. وهو يرتدي بعض الملابس النسائية داخل الفيلم.

جون سينا يظهر بملابس نسائية
جون سينا يظهر بملابس نسائية

كما أردفت الصحيفة: “على ما يبدو بأن المصارع جون سينا، من خلال ظهوره بالملابس النسائية المثيرة للجدل، قرر الترويج لفيلمه الجديد”.

وتابعت: “قصة الفيلم تدور حول 3 أصدقاء يصنعون شخصية لإلقاء اللوم على سلوكهم السيئ بشكل كوميدي. كما أن الفيلم هو من إخراج بيتر فارلي وببطولة المصارع جون سينا”.

تعليق المصارع الأمريكي جون سينا

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كما علّق الأمريكي جون سينا، على فيلمه الجديد (ريكي ستانيكي)، قائلاً: “أنا متحمس للمساعدة في إخراج هذه الشخصيات إلى الحياة سواء على الشاشة أو خارجها، مع فريق عمل مذهل”.

المصارع جون سينا
المصارع جون سينا

وليست المرة الأولى التي يصدم فيها المصارع جون سينا جمهوره ومتابعيه، فقد سبق وأن ظهر بالمكياج الأبيض الذي غطى أنحاء وجهه، مع حواجب سوداء وشفاه حمراء داكنة.

ألقاب جون سينا في عالم المصارعة الحرة

وتوّج المصارع الأمريكي الشهير جون سينا، بكثير من الألقاب والإنجازات، خلال مشواره في عالم المصارعة الحرة (WWE)، الذي بدأ في موسم عام 2002-2003.

جون سينا
جون سينا

لعل أبرز الألقاب التي توّج بها الأمريكي سينا خلال مسيرته، بطل العالم للوزن الثقيل 3 مرات، وبطل العالم للفرق مرتين، وبطل الولايات المتحدة الأمريكية 5 مرات، وفاز في رويل رامبل في عام 2008 و2023، وبطل دبيلو دبيلو أي 16 مرة وغيرها.

كما نال العديد من الجوائر الفردية، كأفضل شخصية عام 2003، وأفضل مصارع 4 مرات وغيرها من الجوائز.

المصدروطن + نيويورك بوست + جون سينا تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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