الأمير على بن الحسين يستفز الأردنيين بما فعله مع منذر رياحنة بطل فيلم الحارة (شاهد)

وطن- في ظل حالة من الغضب الشعبي والبرلماني التي طالته بسبب فيلم “الحارة”، أطل الممثل “منذر رياحنة”، في صورة مع الأمير “على بن الحسين”، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني بالأردن، فيما بدا للكثيرين أنها إشارة “دعم ومساندة” في مواجهة الانتقادات التي يواجهها منذ بث الفيلم المثير للجدل.

ومنذر رياحنة، هو أحد أبطال فيلم “الحارة” الأردني الذي سبق وأثار جدلًا حادًا لدى الرأي العام في الدولة، بين مستائين من الصورة التي أظهر فيها المجتمع الأردني، وآخرين يدافعون عن حرية التعبير، ويرون أنه لم يخالف القانون.

تدور أحداث فيلم “الحارة” في “حي مخنوق حيث تسيطر النميمة والعنف على سلوك الناس”، والفيلم من إخراج باسل غندور، المرشح لجائزة الأوسكار، الذي شارك في تأليفه أيضًا.

وتعرض الفيلم، الذي يُعرض على شبكة نتفليكس منذ بداية يناير/كانون الثاني، لهجوم شديد من عدد كبير من المواطنين وبعض نواب البرلمان بسبب ما وصفوه بأنه تصوير فاحش للمجتمع، واستخدام بذيء للغة.

شارك الأمير علي بن الحسين، صورة له مع الممثل منذر رياحنة، وعلق عليها قائلا “مع أخي الفنان منذر رياحنة، عز وفخر الأردن“.

كثيرون رأو في تغريدة الأمير بداية لمحاولات حثيثة من قبل منتجي الفيلم وأبطاله تحفيف حدة الانتقادات التي طالتهم منذ بداية العرض في الصالات.

وهو ما تطرقت له “دينا” في تعقيبها على محتوى اللقاء الذي جمع الأمير علي والممثل منذر رياحنة.

حيث كتبت عبر حسابها على منصة تويتر: “الأمير علي على تويتر دافع عن بنطلون البنت الممزوع بحجة الموضة.. والان بقول فخرنا هو اللي طلع بفيلم كله قذف للأم والأخت بحجة مسبات واقعنا “.

