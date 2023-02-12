الأمير على بن الحسين يستفز الأردنيين بما فعله مع منذر رياحنة بطل فيلم الحارة (شاهد)

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وطن- في ظل حالة من الغضب الشعبي والبرلماني التي طالته بسبب فيلم “الحارة”، أطل الممثل “منذر رياحنة”، في صورة مع الأمير “على بن الحسين”، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني بالأردن، فيما بدا للكثيرين أنها إشارة “دعم ومساندة” في مواجهة الانتقادات التي يواجهها منذ بث الفيلم المثير للجدل.

فيلم الحارة يُشعل الجدل في الأردن

ومنذر رياحنة، هو أحد أبطال فيلم “الحارة” الأردني الذي سبق وأثار جدلًا حادًا لدى الرأي العام في الدولة، بين مستائين من الصورة التي أظهر فيها المجتمع الأردني، وآخرين يدافعون عن حرية التعبير، ويرون أنه لم يخالف القانون.

تدور أحداث فيلم “الحارة” في “حي مخنوق حيث تسيطر النميمة والعنف على سلوك الناس”، والفيلم من إخراج باسل غندور، المرشح لجائزة الأوسكار، الذي شارك في تأليفه أيضًا.

وتعرض الفيلم، الذي يُعرض على شبكة نتفليكس منذ بداية يناير/كانون الثاني، لهجوم شديد من عدد كبير من المواطنين وبعض نواب البرلمان بسبب ما وصفوه بأنه تصوير فاحش للمجتمع، واستخدام بذيء للغة.

الأمير على في صورة مستفزة مع بطل فيلم الحارة

شارك الأمير علي بن الحسين، صورة له مع الممثل منذر رياحنة، وعلق عليها قائلا “مع أخي الفنان منذر رياحنة، عز وفخر الأردن“.

مع اخي الفنان @RayahnehMonther عز و فخر الاردن pic.twitter.com/CWQ3Nhvp2q — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) February 12, 2023

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كثيرون رأو في تغريدة الأمير بداية لمحاولات حثيثة من قبل منتجي الفيلم وأبطاله تحفيف حدة الانتقادات التي طالتهم منذ بداية العرض في الصالات.

وهو ما تطرقت له “دينا” في تعقيبها على محتوى اللقاء الذي جمع الأمير علي والممثل منذر رياحنة.

حيث كتبت عبر حسابها على منصة تويتر: “الأمير علي على تويتر دافع عن بنطلون البنت الممزوع بحجة الموضة.. والان بقول فخرنا هو اللي طلع بفيلم كله قذف للأم والأخت بحجة مسبات واقعنا “.

الأمير علي على تويتر دافع عن بنطلون البنت الممزوع بحجة الموضة والان بقول فخرنا هو اللي طلع بفيلم كله قذف للأم والأخت بحجة

" مسبات واقعنا " .. If you know you know .SHIT . https://t.co/XMudnaHhmy — Dilason (@tinaallv) February 12, 2023

وفي سياق دينا أيضا، ولكن بنبرة أكثر حدة علق حساب آخر على تويتر على الصورة التي جمعت الأمير علي والممثل رياحنة.

وجاء في نص التعليق ما مفاده: “لا عجب في ذلك ، الطيور على اشكالها تقع ، و الامير علي دائما سّباق لهكذا تفاهات ومواضيع لا تمت لمجتمعاتنا بصلة.”

وتابع مهاجما الأمير الأردني:”انا داري هيك اشكال لا شغلة و لا عملة و بطلعله راتب شهري و مخصصات على حسابنا!”.

لا عجب في ذلك ، الطيور على اشكالها تقع ، و الامير علي دائما سّباق لهكذا تفاهات و مواضيع لا تمت لمجتمعاتنا بصلة . انا داري هيك اشكال لا شغلة و لا عملة و بطلعله راتب شهري و مخصصات على حسابنا ! — زعل (@zl45447831) February 12, 2023

“ليان الطروانة” هي الأخرى قررت توجيه نقد لاذع بطريقتها الخاصة إلى الأمير علي.

وعلقت على الصورة التي شاركها قائلة “الأمير علي كل يوم يثبت للأردنيين انه انسان متخلف”.

الأمير علي كل يوم يثبت للأردنيين انه انسان متخلف https://t.co/ar09qq3LNW — لَيان الطراونة 🇯🇴 (@layanTarawneh1) February 12, 2023

لماذا الجدل حول فيلم الحارة في الأردن؟

تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الشعبية من العاصمة الأردنية عمّان وتنتشر في هذا الحي حسب رواية الفيلم النميمة والعنف والبلطجة والبطالة والفقر.

يقوم “علي”، وهو شاب يقطن هذا الحي، بفعل المستحيل ليكون مع حبيبته “لانا”، لكن والدتها “أسيل” تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما.

وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة يقودها مجرم خطير “عباس” لتضع حداً لما يحدث.

قائد العصابة “عباس” يقوم بتهديد وضرب “علي” محذراً إياه من الاقتراب من “لانا” بالإضافة لمنعه من العمل في الملاهي الليلية.

بدأ “علي” بالتخطيط للانتقام من “عباس” وبالتوازي مع ذلك الهروب مع حبيبته ليتزوجا بعيداً عن الحي. وفعلاً نفذ علي خطته وسرق أموال “عباس” وشوه لسانه، ثم هرب مع حبيبته لأحد الفنادق.

لكن “لانا” رفضت السرقة والكذب الذي قام به “علي” فعادت لبيتها، وفي محاولة “علي” لإعادتها قامت والدتها بطعنه أثناء ثورة غضب، لتقوم الأم “أسيل” بإخفاء الجريمة برفقة زوجها السابق “توتو”.

لكن الجريمة أيضاً تم تصويرها، لتبدأ قصة جديدة مع الابتزاز ومحاولة أكثر من شخصية السيطرة على المال الذي سرقه علي.

كل ما سبق من أحداث درامية متسارعة ومتلاحقة، أثارت ردود فعل واسعة بلغت قبة البرلمان، حيث أكد النائب محمد أبو صعيليك أن “حرية التعبير موصونة بالدستور، وحريتك تنتهي حينما تصل إلى حرية الآخرين، حينما تصل حريتك إلى الاعتداء على الآخرين تقف حريتك، هذا اعتداء صارخ على حرية الآخرين وقيمهم ودينهم ومعتقداتهم، ينبغي أن يحاسب صاحب هذا الفيلم وكل مموليه”.

شاهد 🎬 النائب محمد أبو صعيليك: الهيئة الملكية للأفلام تدعم إنتاج أعمال تسيء للأردن وتروج للانحطاط.#أخبار_حسنى pic.twitter.com/unKImCop6n — إذاعة حسنى (@husna_radio) January 16, 2023

وتابع “لو كنت من أهالي الحي لرفعت قضية أمام المحاكم الأردنية على كل من مول وأنفق على هذا الفيلم الذي صور هذا الحي وهذا المجتمع بهذه الصورة البئيسة الكئيبة التي هي ليست على الحقيقة، نحن عشنا بهذه الأحياء نحن مواليد من هذه الأحياء، هذه ليست هذه أحياءنا وليس هذا شعبنا وليس هذا مواطنا يستحقون العقاب بالحقيقة”.