الأحد, فبراير 12, 2023
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أمير قطر نشر صورة خاصة مع أردوغان وكشف تفاصيل لقاء مغلق بقصر وحيد الدين (شاهد)

سافر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا والتقى أردوغان في إسطنبول مؤكدا على دعمه للدولة التركية في أزمتها عقب الزلزال المدمر

كتب باسل النجار
رجب طيب أردوغان و تميم بن حمد watanserb.com
رجب طيب أردوغان و تميم بن حمد
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وطن- وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا، الأحد، واستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا في قصر وحيد الدين الرئاسي بإسطنبول.

أمير قطر يلتقي أردوغان في إسطنبول

وتأتي زيارة الشيخ تميم لتركيا تعبيرا منه عن دعمه الكامل ودعم الشعب القطري للدولة التركية، في أزمتها عقب الزلزال المدمر الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ونشر أمير قطر صورة خاصة من لقائه بأردوغان عبر حسابه الرسمي بتويتر، بحسب ما رصدت (وطن).

أمير قطر يلتقي أردوغان في إسطنبول
أمير قطر يلتقي أردوغان في إسطنبول

وعلق الشيخ تميم على الصورة بقوله:”التقينا اليوم بأخي الرئيس أردوغان، واطلعنا في هذه الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.”

وتابع الأمير القطري:”ونؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة.”

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وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قد ذكرت في بيان لها، أن “الأمير تميم غادر أرض الوطن، صباح الأحد، برفقة وفد رسمي متوجها إلى الجمهورية التركية الشقيقة، في زيارة عمل”.

وأوضحت أن الأمير تميم سيلتقي خلال الزيارة “أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية”.

أمير قطر أول زعيم يزور تركيا عقب الزلزال

ويعتبر الشيخ تميم هو أول زعيم يزور تركيا عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وقد أورد الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بحث -خلال الزيارة مع أردوغان- علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

أمير قطر أو زعيم يزور تركيا عقب الزلزال
أمير قطر أو زعيم يزور تركيا عقب الزلزال

كما عبّر عن صادق تعازيه لضحايا الزلزال، وعن تضامن دولة قطر مع الشعب التركي، مؤكدا مواصلة تقديم كامل أوجه الدعم لتركيا لتجاوز تداعيات الزلزال.

وكان تميم بن حمد، قد وجه بتسيير جسر جوي لدعم تركيا، وتخصيص 10 آلاف منزل متنقل للمناطق المتضررة من الزلزال.

كما تبرع أمير قطر بـ 50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

جدير بالذكر أن حجم تبرعات حملة “سند وعون” القطرية، بلغت أمس الأول: 168 مليون ريال (46 مليون دولار) في يومها الأول، عبر تلفزيون قطر الرسمي لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

ومساء الأحد، اختتم أمير قطر زيارة رسمية إلى إسطنبول استمرت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعد الزيارة الأولى لزعيم أجنبي إلى تركيا، منذ زلزال الإثنين.

وجدد الشيخ تميم بن حمد “صادق تعازيه للرئيس التركي في ضحايا الزلزال“، معربا عن “تضامن دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب التركي الشقيق، ومواصلة تقديمها كامل أوجه الدعم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة”.

ويشار إلى أنه في فجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات.

وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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