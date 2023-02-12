أمير قطر نشر صورة خاصة مع أردوغان وكشف تفاصيل لقاء مغلق بقصر وحيد الدين (شاهد)

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وطن- وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا، الأحد، واستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا في قصر وحيد الدين الرئاسي بإسطنبول.

أمير قطر يلتقي أردوغان في إسطنبول

وتأتي زيارة الشيخ تميم لتركيا تعبيرا منه عن دعمه الكامل ودعم الشعب القطري للدولة التركية، في أزمتها عقب الزلزال المدمر الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ونشر أمير قطر صورة خاصة من لقائه بأردوغان عبر حسابه الرسمي بتويتر، بحسب ما رصدت (وطن).

التقينا اليوم بأخي الرئيس @RTErdogan، واطلعنا في هذه الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ونؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة. pic.twitter.com/xkZNazpTxw — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 12, 2023

وعلق الشيخ تميم على الصورة بقوله:”التقينا اليوم بأخي الرئيس أردوغان، واطلعنا في هذه الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.”

وتابع الأمير القطري:”ونؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة.”

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وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قد ذكرت في بيان لها، أن “الأمير تميم غادر أرض الوطن، صباح الأحد، برفقة وفد رسمي متوجها إلى الجمهورية التركية الشقيقة، في زيارة عمل”.

وأوضحت أن الأمير تميم سيلتقي خلال الزيارة “أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية”.

أمير قطر أول زعيم يزور تركيا عقب الزلزال

ويعتبر الشيخ تميم هو أول زعيم يزور تركيا عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وقد أورد الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بحث -خلال الزيارة مع أردوغان- علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة يبحثان العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بقصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول. https://t.co/gLQYLPw9bM pic.twitter.com/J4LYvKzDpo — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 12, 2023

كما عبّر عن صادق تعازيه لضحايا الزلزال، وعن تضامن دولة قطر مع الشعب التركي، مؤكدا مواصلة تقديم كامل أوجه الدعم لتركيا لتجاوز تداعيات الزلزال.

وكان تميم بن حمد، قد وجه بتسيير جسر جوي لدعم تركيا، وتخصيص 10 آلاف منزل متنقل للمناطق المتضررة من الزلزال.

كما تبرع أمير قطر بـ 50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

جدير بالذكر أن حجم تبرعات حملة “سند وعون” القطرية، بلغت أمس الأول: 168 مليون ريال (46 مليون دولار) في يومها الأول، عبر تلفزيون قطر الرسمي لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

ومساء الأحد، اختتم أمير قطر زيارة رسمية إلى إسطنبول استمرت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعد الزيارة الأولى لزعيم أجنبي إلى تركيا، منذ زلزال الإثنين.

وجدد الشيخ تميم بن حمد “صادق تعازيه للرئيس التركي في ضحايا الزلزال“، معربا عن “تضامن دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب التركي الشقيق، ومواصلة تقديمها كامل أوجه الدعم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة”.

ويشار إلى أنه في فجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات.

وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.