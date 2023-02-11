هذا ما فعله زلزال تركيا بعدد من الحيتان الضخمة على شواطىء قبرص (شاهد)

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وطن– قالت السلطات في جزيرة قبرص الشمالية إن عددا من الحيتان ماتت على السواحل الشمالية لقبرص، بسبب تضررها من الزلازل الهائلة التي ضربت تركيا وسوريا الجارتين هذا الأسبوع.

وذكرت إدارة مصايد الأسماك والبحوث البحرية في قبرص أنه تم العثور على ستة حيتان بمنقار ميتة يوم الجمعة ، بينما عثر على جراب مكون من أربعة حيتان على الشاطئ يوم الخميس، بحسب ما نقلته “رويترز“.

وأضافت في بيان أن ثلاثة من الأربعة الذين ظهروا يوم الخميس عادوا إلى البحر بينما توفي الرابع، مضيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت المجموعة الميتة التي عُثر عليها يوم الجمعة تشمل الحيتان من يوم الخميس التي أعيدت إلى البحر.

الحيتان المرصودة تتمتع بنظم تحديد المواقع بالصدى

وقال يانيس يوانو من قسم مصايد الأسماك والبحوث البحرية لتلفزيون سيجما: “هذه الحيوانات لديها نظام تحديد الموقع بالصدى يتأثر بضوضاء البحر ؛ يمكن أن تكون تدريبات عسكرية أو تدريبات زلزالية أو زلزالًا طبيعيًا في المنطقة”.

وحددت السلطات الحوت باسم ziphius cavirostris ، أو المعروف باسم الحوت المنقاري Cuvier، إنه ليس شائعًا جدًا في قبرص.

وتم العثور على الحيتان في جزء صغير نسبيًا من الساحل الشمالي لقبرص تحت سيطرة حكومة الجزيرة المعترف بها دوليًا، حيث تسيطر دولة قبرصية تركية على الجزء الأطول من الساحل.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا وتشعر به العديد من الدول

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وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين الماضي، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا.

وقد خلف الزلزال آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار الآلاف تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية، في حين يساهم الجيش التركي في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

يأتي ذلك في حين أعلن صباح اليوم السبت عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 20 ألفا و665 شخصا وأكثر من 80 ألف مصاب، وفي سوريا إلى 3553 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.