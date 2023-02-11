السبت, فبراير 11, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدهذا ما فعله زلزال تركيا بعدد من الحيتان الضخمة على شواطىء قبرص...
الهدهد

هذا ما فعله زلزال تركيا بعدد من الحيتان الضخمة على شواطىء قبرص (شاهد)

الزلزال المدمر شعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا

كتب سالم حنفي
الحيتان الضخمة وزلزال تركيا watanserb.com
حيتان ضخمة على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا
- Advertisement -

وطن– قالت السلطات في جزيرة قبرص الشمالية إن عددا من الحيتان ماتت على السواحل الشمالية لقبرص، بسبب تضررها من الزلازل الهائلة التي ضربت تركيا وسوريا الجارتين هذا الأسبوع.

وذكرت إدارة مصايد الأسماك والبحوث البحرية في قبرص أنه تم العثور على ستة حيتان بمنقار ميتة يوم الجمعة ، بينما عثر على جراب مكون من أربعة حيتان على الشاطئ يوم الخميس، بحسب ما نقلته “رويترز“.

وأضافت في بيان أن ثلاثة من الأربعة الذين ظهروا يوم الخميس عادوا إلى البحر بينما توفي الرابع، مضيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت المجموعة الميتة التي عُثر عليها يوم الجمعة تشمل الحيتان من يوم الخميس التي أعيدت إلى البحر.

الحيتان المرصودة تتمتع بنظم تحديد المواقع بالصدى

وقال يانيس يوانو من قسم مصايد الأسماك والبحوث البحرية لتلفزيون سيجما: “هذه الحيوانات لديها نظام تحديد الموقع بالصدى يتأثر بضوضاء البحر ؛ يمكن أن تكون تدريبات عسكرية أو تدريبات زلزالية أو زلزالًا طبيعيًا في المنطقة”.

حيتان ميت على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا
حيتان ميت على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا
حيتان ميت على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا
حيتان ميت على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا
حيتان ميت على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا
حيتان ميت على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا

وحددت السلطات الحوت باسم ziphius cavirostris ، أو المعروف باسم الحوت المنقاري Cuvier، إنه ليس شائعًا جدًا في قبرص.

حوت بمنقار ميت على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا
حوت بمنقار ميت على شواطئ قبرص اثر زلزال تركيا

وتم العثور على الحيتان في جزء صغير نسبيًا من الساحل الشمالي لقبرص تحت سيطرة حكومة الجزيرة المعترف بها دوليًا، حيث تسيطر دولة قبرصية تركية على الجزء الأطول من الساحل.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا وتشعر به العديد من الدول

- Advertisement -

وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين الماضي، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا.

وقد خلف الزلزال آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار الآلاف تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية، في حين يساهم الجيش التركي في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

يأتي ذلك في حين أعلن صباح اليوم السبت عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 20 ألفا و665 شخصا وأكثر من 80 ألف مصاب، وفي سوريا إلى 3553 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.

المصدررويترز ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

زلزال تركيا.. فيديو مؤلم لجثث أسرة يمنية توفيت تحت الأنقاض

الهدهد

بكاء أحد رجال الحماية الجزائريين بعد إنقاذه طفلا تركيا من تحت الأنقاض (فيديو)

الهدهد

لقطات مبكية للقاء أشهر طفل سوري مصاب في كارثة الزلزال مع والده

الهدهد

عنصريون يجبرون السوريين على مغادرة مخيماتهم وبيوتهم لإسكان الأتراك بدلا منهم! (شاهد)

الهدهد

صورة للأقمار الصناعية تظهر تحرك تركيا من 3-4 أمتار باتجاه الغرب بفعل الزلزال (شاهد)

الهدهد

مراسل يتخلى عن البث المباشر لإنقاذ فتاة من زلزال تركيا (فيديو)

الهدهد

مصري يستغيث لإنقاذ أسرته العالقة تحت الأنقاض ويشكو تركيا والعالم (فيديو)

الهدهد

تعليق مؤثر من حفيظ دراجي على تأخر وصول المساعدات لشمالي سوريا بعد الزلزال المدمر

الهدهد

إنقاذ 16 طفلاً من أنقاض الزلزال ونقلهم إلى أنقرة على متن طائرة أردوغان الرئاسية (شاهد)

الهدهد

قميص رونالدو للبيع في مزاد علني لدعم ضحايا الزلزال.. كم يبلغ ثمنه؟(شاهد)

حياتنا

دقيقة صمت بمباراة الأهلي وريال مدريد حدادا على ضحايا الزلزال (شاهد)

الهدهد

فيديو مخيف لارتفاع مستوى سطح البحر في تركيا وغرق الشوارع (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جدول مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

فشل مشروع نيوم.. ندرة المياه توجه رصاصة الرحمة لمحمد بن سلمان

ما فعلته أمطار الكويت بأرض مقبرة تاريخية لا يصدق (فيديو)

تشكيلة برشلونة ضد فياريال وموعد المباراة في الدوري الإسباني

وريثة عرش هولندا تعترف: أمضي أوقاتاً سيئة وصعبة بسبب المافيا المغربية! (شاهد)

كيف تكون لطيفًا مع فرض احترامك على الآخرين: 6 قواعد يجب اتباعها لتحقيق ذلك

جينيفر أنيستون.. ما هو المشهد الجنسي الذي حذفته النقابة الأمريكية لها وكان تصويره كابوساً!

زلزال تركيا.. فيديو مؤلم لجثث أسرة يمنية توفيت تحت الأنقاض

سعودية دعاها زوجها للمطعم ليخبرها بزواجه الثاني.. شاهد ما فعلته به وأثار سخرية المغردين!

أجمل امرأة على الكوكب.. جاذبية ميشيل كيغان الجنسية تثير غرائز متابعيها (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC