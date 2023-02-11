السبت, فبراير 11, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةحقيقة اقتراب قطر من شراء نادي مانشستر يونايتد
رياضة

حقيقة اقتراب قطر من شراء نادي مانشستر يونايتد

تتجاوز قيمة صفقة شراء نادي مانشستر يونايتد أكثر من 6 مليارات دولار

كتب فارس أبو شيحة
شراء نادي مانشستر يونايتد watanserb.com
حقيقة اهتمام قطر في شراء نادي مانشستر يونايتد
- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اقترب صندوق قطر للاستثمارات الرياضية من شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونفى موقع (GOAL) العالمي بنسخته الفرنسية، كافة الأنباء المتداولة. عبر وسائل الإعلام البريطانية المختلفة، التي تحدثت عن اهتمام قطر بشراء نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة القادمة.

حقيقة استحواذ قطر على نادي مانشستر يونايتد

وأردف الموقع الرياضي، ” هناك شكوك حول قيام العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد، من خلال تغذية وسائل الإعلام بهذه الأنباء، من أجل رفع الطلب على شراء النادي”.

كما وأضاف الموقع، ” العرض من جانب صندوق قطر للاستثمارات الرياضية لم يحدث بعد، إلى جانب أن ملاك نادي باريس سان جيرمان يركزون في الوقت الحالي على نمو النادي الباريسي وتطويره بشكل أكبر”.

استثمار قطر في الدوري الإنجليزي

وتابع، ” صندوق قطر للاستثمارات لديه طموح في الاستثمار في أحد أندية الدوري الإنجليزي، نظراً لأنها البطولة الأكثر ازدهاراً على مستوى دوريات العالم”.

- Advertisement -

كما واستكمل، ” في حال تقدم صندوق استثمار قطر لشراء نادي مانشستر يونايتد أو حتى نادٍ آخر، فسيكون ذلك من الصندوق السيادي الذي يتولي مهامه محمد عبد الرحمن آل الثاني. وهو أحد أفراد العائلة المالكة في دولة قطر”.

بيع مانشستر يونايتد

وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن دخول مجموعة من المستثمرين في قطر، من أجل شراء النادي. كما أنهم قاموا بإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في نادي الشياطين الحمر الإنجليزي.

بينما ذكرت رابطة الصحافة البريطانية، بأن صندوق استثمارات قطر، يرغب في شراء حصة في نادي مانشستر يونايد أو حتى في نادٍ آخر خلال الفترة القادمة.

كما وانضمت شركة (إينوس)، التي تعود إلى الملياردير البريطاني جيم راتكليف، إلى دائرة الاهتمامات بشراء نادي مانشستر يونايتد. منذ شهر يناير الماضي.

حقيقة رغبة قطر في شراء نادي مانشستر يونايتد
حقيقة رغبة قطر في شراء نادي مانشستر يونايتد

وينتهي موعد تقديم العروض النهائية لشراء نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) الإنجليزي، في ال17 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

ومن الجدير بالذكر، بأن عائلة غلايزر الأمريكية. هي من تمتلك نادي مانشستر يونايتد، المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة في تاريخ مسيرته منذ عام 2005.

المصدروطن + GOAL + ديلي ميل + رابطة الصحافة البريطانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
تقارير

الغارديان: هذه خطة أمير قطر للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

رياضة

الدوري الإنجليزي 2023: أرسنال وليفربول ونيوكاسل يتعثرون واليونايتد يُواصل سكة انتصاراته

رياضة

تألق كاسيميرو.. مانشستر يونايتد للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

رياضة

مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على بيرنلي (فيديو)

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في كأس الرابطة الإنجليزية

رياضة

مانشستر يونايتد يحسم بقاء كريستيانو رونالدو بهذا القرار

رياضة

مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو بهذا القرار

رياضة

مانشستر يونايتد تفتح النار على رونالدو .. ماذا حصل؟!

رياضة

تصرف برونو فيرنانديز مع رونالدو أثناء مصافحته يُثير الجدل (فيديو)

رياضة

رد فعل تين هاج واليونايتد على تصريحات رونالدو المدوية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أنباء متداولة عن إطلاق سراح حازم أبو إسماعيل لتدهور وضعه الصحي

ما قصة المبنى الذي بقي صامداً وسط الدمار بمدينة قهرمان مرعش جراء الزلزال!؟

جدول مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

فشل مشروع نيوم.. ندرة المياه توجه رصاصة الرحمة لمحمد بن سلمان

ما فعلته أمطار الكويت بأرض مقبرة تاريخية لا يصدق (فيديو)

هذا ما فعله زلزال تركيا بعدد من الحيتان الضخمة على شواطىء قبرص (شاهد)

تشكيلة برشلونة ضد فياريال وموعد المباراة في الدوري الإسباني

وريثة عرش هولندا تعترف: أمضي أوقاتاً سيئة وصعبة بسبب المافيا المغربية! (شاهد)

كيف تكون لطيفًا مع فرض احترامك على الآخرين: 6 قواعد يجب اتباعها لتحقيق ذلك

جينيفر أنيستون.. ما هو المشهد الجنسي الذي حذفته النقابة الأمريكية لها وكان تصويره كابوساً!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC