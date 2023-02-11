حقيقة اقتراب قطر من شراء نادي مانشستر يونايتد

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وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اقترب صندوق قطر للاستثمارات الرياضية من شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونفى موقع (GOAL) العالمي بنسخته الفرنسية، كافة الأنباء المتداولة. عبر وسائل الإعلام البريطانية المختلفة، التي تحدثت عن اهتمام قطر بشراء نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة القادمة.

حقيقة استحواذ قطر على نادي مانشستر يونايتد

وأردف الموقع الرياضي، ” هناك شكوك حول قيام العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد، من خلال تغذية وسائل الإعلام بهذه الأنباء، من أجل رفع الطلب على شراء النادي”.

كما وأضاف الموقع، ” العرض من جانب صندوق قطر للاستثمارات الرياضية لم يحدث بعد، إلى جانب أن ملاك نادي باريس سان جيرمان يركزون في الوقت الحالي على نمو النادي الباريسي وتطويره بشكل أكبر”.

عائلة "غليزر" التي تمتلك نادي #مانشستر_يونايتد، تنتظر من الراغبين في شراء النادي تقديم عروضهم التي تتضمن القيمة المالية والحصة التي يريدون الحصول عليها بحلول يوم الجمعة المقبل الموافق 17 فبراير، في ظل وجود 5 عروض جادة لشراء النادي

12#الشرق_رياضة#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/nmJehCdLga — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) February 11, 2023

استثمار قطر في الدوري الإنجليزي

وتابع، ” صندوق قطر للاستثمارات لديه طموح في الاستثمار في أحد أندية الدوري الإنجليزي، نظراً لأنها البطولة الأكثر ازدهاراً على مستوى دوريات العالم”.

صحيفة "ديلي ميل"🗞️

🗨️مجموعة مستثمرين قطريين يرغبون في شراء مانشستر يونايتد من عائلة جلايزرز الأمريكية المالكة الحالية للنادي، حيث تعتبر المجموعة بمثابة الفريق جوهرة في تاج كرة القدم 🔥🔴 pic.twitter.com/1oiNDbUazJ — kora11.com (@kora11) February 8, 2023

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كما واستكمل، ” في حال تقدم صندوق استثمار قطر لشراء نادي مانشستر يونايتد أو حتى نادٍ آخر، فسيكون ذلك من الصندوق السيادي الذي يتولي مهامه محمد عبد الرحمن آل الثاني. وهو أحد أفراد العائلة المالكة في دولة قطر”.

بيع مانشستر يونايتد

وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن دخول مجموعة من المستثمرين في قطر، من أجل شراء النادي. كما أنهم قاموا بإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في نادي الشياطين الحمر الإنجليزي.

بينما ذكرت رابطة الصحافة البريطانية، بأن صندوق استثمارات قطر، يرغب في شراء حصة في نادي مانشستر يونايد أو حتى في نادٍ آخر خلال الفترة القادمة.

🚨 سانتي أونا – فوت ميركاتو | • الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يُـريد بقوة الإستحواذ على مانشستر يونايتد 🔴🇶🇦. • السير جيم راتكليف لا يُـريد أن يُقدم عرضاً يفوق [4] مليار باوند فيما يطلب الغلايزرز [6] مليار 💰. pic.twitter.com/LteNhlUp5g — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFCNET) February 11, 2023

كما وانضمت شركة (إينوس)، التي تعود إلى الملياردير البريطاني جيم راتكليف، إلى دائرة الاهتمامات بشراء نادي مانشستر يونايتد. منذ شهر يناير الماضي.

وينتهي موعد تقديم العروض النهائية لشراء نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) الإنجليزي، في ال17 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

ومن الجدير بالذكر، بأن عائلة غلايزر الأمريكية. هي من تمتلك نادي مانشستر يونايتد، المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة في تاريخ مسيرته منذ عام 2005.