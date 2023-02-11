السبت, فبراير 11, 2023
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اشتباكات عنيفة بين لاعبي “الكويت” و”كاظمة” بدوري اليد والمعلق: اللي يحب النبي يضرب (شاهد)

سبق وأن شهدت مباراة نهائي كأس الأمير لكرة القدم اشتباكات عنيفة بين الفريقين دفعت الاتحاد لإيقاع عقوبات شديدة ضد اللاعبين

كتب سالم حنفي
اشتباكات بين لاعبي الكويت وكاظمة watanserb.com
مباراة الكويت وكاظمة التي أقيمت في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يوثق لحظة اشتباك لاعبي نادي الكويت لكرة اليد ونظيره “كاظمة” خلال المبارة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وشهدت الثواني الأخيرة من مباراة الكويت وكاظمة التي أقيمت في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز لكرة اليد والتي انتهت لصالح فريق الكويت بنتيجة 31-25، اشتباكات عنيفة بين اللاعبين.

وبحسب الفيديو، فقد تشابك عدد من لاعبي الفريقين بالأيدي مما أسفرت الأحداث عن طرد محترفي نادي الكويت القطري فرانكيس والكوبي هرنانديز ولاعبي كاظمة مبارك دحل وسعد الحيدري.

وأثارت تصريحات المعلق على المبارة حالة من الجدل بين المغردين، بقوله “اللي يحب النبي يضرب”.
وقال إن هذا الحدث يجب أن يكون الضربة القاضية للاتحاد الكويتي.

اشتباكات سابقة بين لاعبي الفريقين في كأس الامير لكرة القدم

وليست هذه هي المرة الاولى التي تشهد اشتباكات بين الناديين ولكن في لعبة أخرى، حيث أوقعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم عقوبات صارمة تجاه اللاعبين المتسببين في المشاجرة التي شهدها اللقاء النهائي لمسابقة كأس الأمير بين فريقي الكويت وكاظمة، والذي أقيم على ملعب “جابر الأحمد” الدولي في فبراير/شباط 2017.

عقوبات كبيرة

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وقررت لجنة الانضباط، بعد الاطلاع على تقريري مراقب وحكم المباراة إيقاف مهاجم نادي الكويت، الإيفواري جمعة سعيد 10 مباريات وتغريمه 1500 ديناراً كويتياً وزميله السيراليوني محمد كمارا 5 مباريات وتغريمه 500 ديناراً.

كما قررت لجنة الانضباط حينها، التي اجتمعت برئاسة المحامي نواف الهزاع ،إيقاف مهاجم نادي كاظمة، يوسف ناصر 10 مباريات وتغريمه 1500 دينارا، وإيقاف زميليه طلال الفاضل وحمد حربي 8 مباريات مع تغريم الفاضل 800 دينارا وحربي 1000 دينارا، &وإيقاف ناصر فرج 4 مباريات وتغريمه 400 دينارا.

وأبقت لجنة الانضباط ملف المباراة مفتوحاً ومواصلة التحقيق بشأن هذه المباراة، مع استدعاء الحكم سعد الفضلي للإطلاع على بعض التفاصيل الأخرى.

يُشار أنّ المباراة قد انتهت بفوز نادي الكويت بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، وبالتالي تتويجه بلقب كأس الأمير.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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