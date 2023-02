طلب غريب من مراسلة بريطانية لرئيس أوكرانيا ورد فعل الأخير (فيديو)

- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو مثير، يرصد تصرفا غريبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في العاصمة لندن.

وكان زيلينسكي ينتظر سماع سؤال من المراسلة الصحفية التي فاجأته بأن طلبت منها أن يسمح لها بأن تحتضنه، فبادر الرئيس الأوكراني بتلبية طلبها وغادر موقعه وتحرك إليها، واحتضنا بعضهما البعض.

أثارت هذه الواقعة تفاعلا كبيرا بين الحاضرين بالمؤتمر الصحفي، وتحديدا سوناك الذي أبدى سعادة شديدة وانغمس في تصفيق حار.

"Mr. President, I would really like to hug you but I am not allowed"

"Why not?"

President Volodymyr Zelenskiy hugs a reporter during a press conference with UK Prime Minister Rishi Sunak (via @bloomberguk) https://t.co/xyKC2DQiyQ pic.twitter.com/bGZ8ZAoCRw

— Bloomberg TV (@BloombergTV) February 8, 2023