الجمعة, فبراير 10, 2023
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طلب غريب من مراسلة بريطانية لرئيس أوكرانيا ورد فعل الأخير (فيديو)

زيلينسكي أجرى زيارة مهمة إلى لندن بحثا عن دعم أكبر في مواجهة روسيا

كتب خالد السعدي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي watanserb.com
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وطن- انتشر مقطع فيديو مثير، يرصد تصرفا غريبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في العاصمة لندن.

وكان زيلينسكي ينتظر سماع سؤال من المراسلة الصحفية التي فاجأته بأن طلبت منها أن يسمح لها بأن تحتضنه، فبادر الرئيس الأوكراني بتلبية طلبها وغادر موقعه وتحرك إليها، واحتضنا بعضهما البعض.

أثارت هذه الواقعة تفاعلا كبيرا بين الحاضرين بالمؤتمر الصحفي، وتحديدا سوناك الذي أبدى سعادة شديدة وانغمس في تصفيق حار.

طلب غريب من مراسلة بريطانية لرئيس أوكرانيا
طلب غريب من مراسلة بريطانية لرئيس أوكرانيا

زيارة زيلينسكي إلى بريطانيا

وكان زيلينسكي، قد أجرى يوم الأربعاء، زيارة إلى بريطانيا في ثاني رحلة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده قبل عام تقريباً، وقد وصل الرئيس الأوكراني على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، واستقبله رئيس الوزراء ريشي سوناك على المدرج.

عقوبات بريطانية على روسيا

بالتزامن مع الزيارة، فرضت المملكة المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الدفاع الروسي، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

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وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، إن العقوبات الجديدة تطال المنظمات التي يعتمد عليها الجيش الروسي، وتستهدف بشكل خاص ستة كيانات تزود معدات عسكرية مثل المسيرات، وثمانية أفراد ومنظمة مرتبطة بشبكات مالية.

أهداف زيلينسكي من الزيارة

يأتي هذا فيما أفاد محللون بأن زيارة زيلينسكي إلى بريطانيا سعت للحصول على أسلحة أكثر تقدمًا من بريطانيا، في ظل الاستعداد لهجوم روسي متوقع وهجمات مضادة أوكرانية محتملة لاستعادة الأراضي.

وبريطانيا تعتبر ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، حيث خصصت أكثر من 2.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ فبراير 2022 وتعهدت بمطابقة ذلك هذا العام، وفقًا للبرلمان البريطاني.

وكان سوناك قد تعهد في وقت سابق، بإرسال دبابات “تشالنجر 2” لأوكرانيا، قبل أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة وألمانيا عن دعمهما لأوكرانيا بدبابات، ووصل عدد من أفراد القوات الأوكرانية إلى بريطانيا في 29 يناير للتدريب على دبابات القتال البريطانية، إلا أن أوكرانيا خطت الآن خطوة إلى الأمام، حيث تحاول الضغط من أجل الحصول على طائرات حربية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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