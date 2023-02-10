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القدس: قتيلان وإصابات بعملية دهس .. من هو المنفذ!؟

نتنياهو وجه بتعزيز الوجود الأمني في القدس بعد العملية

كتب خالد السعدي
عملية الدهس في القدس watanserb.com
عملية الدهس في القدس
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وطن- قتل مستوطنان حتى الآن، وأصيب آخرون في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة، فيما تحدثت مصادر عبرية في وقت لاحق عن استشهاد المنفذ.

وقالت مصادر عبرية، إن سائقا دهس عددا من المستوطنين عند محطة لانتظار الحافلات، قرب شفاط شمال غرب مدينة القدس المحتلة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

وأضافت المصادر أن مستوطنا قتل على الفور، بينما أصيب سبعة آخرون بجروح وصفت جروح أحدهم بالخطيرة جدا، واثنين آخرين بالخطيرة، وفي وقت لاحق أفادت شرطة الاحتلال بسقوط قتيلين في العملية.

يأتي هذا فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال شارع النبي صموئيل وشرعت بأعمال تمشيط في المكان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن منفذ عملية القدس هو شاب من العيساوية، عمره 30 عاماً.

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يأتي هذا فيما وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعزيز الوجود الأمني في مدينة القدس المحتلة، كما نقلت قناة الجزيرة في نبأ عاجل.

وبثت وسائل إعلام، صورا ومقطع فيديو، على موقع تويتر، توثق اللحظات الأولى لهذه العملية، فيما شوهد المستوطنون الذين تعرضوا للدهس مستقلين على الأرض.

6 إصابات في صفوف الاحتلال الاسرائيلي في عملية دهس نفذها فلسطيني في مدينة القدس المحتلة
6 إصابات في صفوف الاحتلال الاسرائيلي في عملية دهس نفذها فلسطيني في مدينة القدس المحتلة
6 إصابات في صفوف الاحتلال الاسرائيلي في عملية دهس نفذها فلسطيني في مدينة القدس المحتلة
6 إصابات في صفوف الاحتلال الاسرائيلي في عملية دهس نفذها فلسطيني في مدينة القدس المحتلة

فيما انتشر مقطع فيديو، يُرجح أنه لجثمان الشهيد منفذ العملية وقد تدلى من السيارة بعد إطلاق النيران عليه.

العثور على جثة مستوطن

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت مساء الخميس، العثور على جثة مستوطن مقتولا في مدينة القدس المحتلة.

وقالت تقارير عبرية، إن شرطة الاحتلال عثرت على جثة مستوطن مقتولا طعنا بسكين قرب قرية “لفتا” قضاء القدس.

وأجرت شرطة الاحتلال عمليات تحقيق لمعرفة ظروف حادثة قتل المستوطن.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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