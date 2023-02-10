القدس: قتيلان وإصابات بعملية دهس .. من هو المنفذ!؟

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وطن- قتل مستوطنان حتى الآن، وأصيب آخرون في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة، فيما تحدثت مصادر عبرية في وقت لاحق عن استشهاد المنفذ.

وقالت مصادر عبرية، إن سائقا دهس عددا من المستوطنين عند محطة لانتظار الحافلات، قرب شفاط شمال غرب مدينة القدس المحتلة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

وأضافت المصادر أن مستوطنا قتل على الفور، بينما أصيب سبعة آخرون بجروح وصفت جروح أحدهم بالخطيرة جدا، واثنين آخرين بالخطيرة، وفي وقت لاحق أفادت شرطة الاحتلال بسقوط قتيلين في العملية.

يأتي هذا فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال شارع النبي صموئيل وشرعت بأعمال تمشيط في المكان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن منفذ عملية القدس هو شاب من العيساوية، عمره 30 عاماً.

#عاجل | مراسلة "العربي الجديد": جيش الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس بـ #القدس تابعوا آخر مستجدات الأخبار العربية والعالمية عبر تيلغرام العربي الجديد: https://t.co/5notZs37SD pic.twitter.com/KsmohyKAzA — العربي الجديد (@alaraby_ar) February 10, 2023

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يأتي هذا فيما وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعزيز الوجود الأمني في مدينة القدس المحتلة، كما نقلت قناة الجزيرة في نبأ عاجل.

وبثت وسائل إعلام، صورا ومقطع فيديو، على موقع تويتر، توثق اللحظات الأولى لهذه العملية، فيما شوهد المستوطنون الذين تعرضوا للدهس مستقلين على الأرض.

6 إصابات في صفوف الاحتلال الاسرائيلي في عملية دهس نفذها فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، واستشهاد المنفذ🇵🇸 pic.twitter.com/v1fkNBibQo — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) February 10, 2023

فيما انتشر مقطع فيديو، يُرجح أنه لجثمان الشهيد منفذ العملية وقد تدلى من السيارة بعد إطلاق النيران عليه.

عمليه تفغيص وليس دهس…

اثلجت قلوبنا🤍 pic.twitter.com/oL60Sx7RsC — مصطفى حويل𓂆🤍 (@GgHh30997178) February 10, 2023

#يوم_الجمعة

شاهد مقطع الفيديو الخاص يظهر

مقتل 2 واصابة 6 صهاينة اثنان منهم في حالة خطرة

عملية مزدوجة

"دهس وإطلاق نار" في حي راموت بالقدس المحتلة

اللهم أنصر الإسلام والمسلمين على الصهاينة والامريكان وعملائهم #البزنس65#الهلال_ريال_مدريد pic.twitter.com/kib0l2IULW — الخزعلي (@hussenn31331) February 10, 2023

العثور على جثة مستوطن

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت مساء الخميس، العثور على جثة مستوطن مقتولا في مدينة القدس المحتلة.

وقالت تقارير عبرية، إن شرطة الاحتلال عثرت على جثة مستوطن مقتولا طعنا بسكين قرب قرية “لفتا” قضاء القدس.

وأجرت شرطة الاحتلال عمليات تحقيق لمعرفة ظروف حادثة قتل المستوطن.