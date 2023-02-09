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وفاة حماة محمد بن زايد.. من هي مريم الفلاسي والدة زوجته الشيخة سلامة؟

نعى الديوان الرئاسي في الإمارات وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله الفلاسي، والدة زوجة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان

كتب باسل النجار
وفاة مريم الفلاسي watanserb.com
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان
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وطن – أعلن الديوان الرئاسي في الإمارات، الخميس، وفاة حماة رئيس الدولة وحاكم أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي.

وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله الفلاسي حماة الرئيس الإماراتي

والشيخة الراحلة مريم الفلاسي، هي والدة زوجة محمد بن زايد الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

وجاء في بيان الرئاسة الإماراتي الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) ورصدته (وطن) ما نصه: “ديوان الرئاسة ينعى المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة والتي وافتها المنية اليوم.”

وانهالت الدعوات من قبل العديد من الشخصيات الإماراتية البارزة والمواطنين، للمتوفاة الشيخة مريم بنت عبدالله الفلاسي، مقدمين أيضا واجب العزاء لرئيس الدولة في وفاة حماته.

وفي هذا السياق علق الكاتب الإماراتي علي السعد:”الله يرحمها ويغفر لها ويجعل الجنة مثواها – ويربط على قلوب أبنائها وبناتها.”

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فيما دون الشاعر والكاتب حسين بن سوده:”الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ، ويحفظ ذريتها ويبارك فيهم.”

سلطان عمان يعزي رئيس الإمارات في وفاة حماته الشيخة مريم

من جانبه بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي.

وأعرب السلطان العماني في برقيته “عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.”

كما تقدم بالعزاء للرئيس الإماراتي أيضا ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،رئيس مجلس الوزراء، حيث بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الشيخ محمد بن زايد، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لرئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخة مريم. سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

سبب وفاة الشيخة مريم الفلاسي حماة محمد بن زايد

وعن سبب وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والذي تساءل عنه الكثيرون، لم يشر بيان الديوان الرئاسي الإماراتي إلى سبب الوفاة.

لكن صفحات إماراتية تحدثت عن أزمة صحية كانت تعاني منها الشيخة مريم مؤخرا بسبب كبر السن، والتي نتج عنها في النهاية وفاتها بعد صراع مع المرض.

هذا وظهر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في مقطع مصور وهو يتقبل التعازي من المسؤولين والشيوخ والمواطنين، في وفاة والدة زوجته الشيخة مريم الفلاسي.

كما تقبل العزاء إلى جانبه في قصر المشرف، الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ خليفة بن حمدان، والشيخ سعيد بن حمدان.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ووثقت صور أخرى متداولة عبر حسابات إماراتية، ظهور الشيوخ والمواطنون يؤدون صلاة الجنازة على الشيخة مريم الفلاسي.

وفاة مريم الفلاسي
الشيوخ والمواطنون يؤدون صلاة الجنازة على الشيخة مريم الفلاسي
وفاة مريم الفلاسي
صلاة الجنازة على الشيخة مريم الفلاسي

من هي الشيخة سلامة بنت حمدان زوجة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد؟

ومعروف أن الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، التي توفيت والدتها الشيخة مريم الفلاسي اليوم، هي أحد أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات وزوجة محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبو ظبي.

وتزوج ابن زايد من الشيخة سلامة بنت حمدان عام 1981، وأنجبت منه تسعة أبناء.

وفاة مريم الفلاسي
سلامة بنت حمدان زوجة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

وعرفت الشيخة سلامة زوجة ابن زايد بأنشطتها الخيرية ورعايتها للفنون، حيث أنها مؤسسة ورئيسة مؤسسة خيرية باسمها (مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان) ومقرها أبو ظبي.

وهي أيضًا رئيسة لجنة مضيف فن أبوظبي وصاحبة العديد من اللوحات الهامة التي أنتجها “بابلو بيكاسو ورودولف إرنست” وكذلك اللوحات المصرية الحديثة بالإضافة إلى الخزف الإسلامي. وفي عام 2010، اشترت عملاً لدامين هيرست من معرض المكعب الأبيض مقابل 4 ملايين دولار.

وتشمل أدوار الشيخة سلامة زوجة الرئيس الإماراتي العامة الأخرى، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات.

المصدر وكالات إماراتية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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