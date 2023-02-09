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إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال ونقلهم إلى أنقرة على متن طائرة أردوغان الرئاسية (شاهد)

أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي زارت الأطفال في مستشفى مدينة إتليك بأنقرة

كتب سالم حنفي
إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال watanserb.com
إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال
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وطن- قامت السلطات التركية بنقل 16 من الاطفل الذين تم العثور عليهم بمفردهم في أعقاب الزلزال الذي هز تركيا وسوريا وأودى بحياة الآلاف إلى أنقرة بأمان.

واستخدمت طائرة الرئيس رجب طيب أردوغان في نقل 16 طفلا من كهرمان ماراس إلى العاصمة التركية بعد الهزات الأرضية المدمرة التي بلغت قوتها 7.8 و 7.5 درجة يوم الاثنين.

وتم وضع الطائرة في وضع الاستعداد لاستخدامها في الأنشطة المتعلقة بالزلزال بما في ذلك نقل الفرق الطبية والمساعدات إلى مناطق البلاد، بحسب ما أكدته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما يتم استخدامه استخدام الطائرة لنقل المصابين بجروح خطيرة إلى أنقرة لتلقي العلاج.

إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال
إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال

أماكن العثور على الأطفال الـ 16

وتم العثور على جميع الأطفال الستة عشر الذين كانوا على متن الطائرة بمفردهم في مناطق الزلزال، و تم نقلهم من قبل الأمهات بالتبني من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية من الطائرة التي هبطت في مطار إيسينبوجا، ومن هناك تم نقلهم إلى مستشفى مدينة إتليك.

وتظهر الصور المفعمة بالحيوية الأطفال الرضع في أحضان رجال الإنقاذ على متن الطائرة ، ملفوفين في بطانيات وسط موجة البرد في البلاد.

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كما تُظهر الصور أشخاصًا متجمعين معًا على متن الطائرة وهم يحتضنون الأطفال الرضع ، وكثير منهم نائمون ، حيث يتم نقلهم إلى بر الأمان.

إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال
إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال

الاطفال سيتم رعايتهم من قبل منظمة تابعة لوزارة الأسرة

وسيتم الآن رعاية الأطفال ، الذين يُعتقد أنهم لم يصابوا بأذى ، في منظمة الأطفال التابعة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وبحسب الصحيفة، فقد تمت إزالة اثنين من الأطفال من الحطام الذي تسبب فيه الزلزال ، مما يعني أنه لم يتم التعرف عليهم بعد.

وكان الأربعة عشر الآخرون يتلقون العلاج في مستشفيات في كهرمانماراس وقت وقوع الزلزال لكن السلطات لم تتمكن بعد من الوصول إلى عائلاتهم.

الاطفال سيتم رعايتهم من قبل منظمة تابعة لوزارة الأسرة
الاطفال سيتم رعايتهم من قبل منظمة تابعة لوزارة الأسرة

أمينة أردوغان تزور الأطفال الـ16

وزارت زوجة الرئيس التركي ، أمينة أردوغان ، الأطفال في مستشفى مدينة إتليك ، الأربعاء.

وأكدت الأرقام الرسمية التي نشرت أمس مقتل 3500 شخص على الأقل خلال الزلزالين.

وشعر السكان بالزلزال في العديد من بلدان الشرق الأوسط ، وكانت تركيا وجارتها الجنوبية التي مزقتها الحرب ، سوريا ، الأكثر تضررا.

أمينة أردوغان تزور الأطفال الـ16
أمينة أردوغان تزور الأطفال الـ16

الزلزال خلف آلاف الضحايا

ومن المعروف أن الآلاف من الناس في كلا البلدين قد قتلوا، و في تركيا ، تحطمت مجمعات سكنية بأكملها على الأرض في غضون ثوانٍ بعد الزلازل ، مما أدى إلى محاصرة العائلات في الداخل ومقتل الآلاف.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أكثر من 60 زلزالًا وتوابع ارتدادية في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما عرضت دول من جميع أنحاء العالم المساعدة ، حيث يسافر جميع عمال الإنقاذ من أوروبا وآسيا والأمريكتين لمساعدة جهود خدمات الطوارئ.

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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