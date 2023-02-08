الأربعاء, فبراير 8, 2023
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قميص رونالدو للبيع في مزاد علني لدعم ضحايا الزلزال.. كم يبلغ ثمنه؟(شاهد)

اللاعب التركي ميريح ديميرال قرر بيع قميص لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مُوقع بإسمه تضامنا مع متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

كتب فهمي الورغمي
قميص رونالدو للبيع في مزاد watanserb.com
قميص رونالدو للبيع في مزاد
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وطن- قرر لاعب كرة قدم تركي، بيع قميص مُوقع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدف التبرع بالعائدات إلى المتضررين والمنكوبين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، فجر يوم الإثنين الماضي.

لاعب تركي يبيع قميصا موقعا من رونالدو دعما للمتضررين من الزلزال

وقال اللاعب التركي ميريح ديميرال عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمس الثلاثاء: “لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدًا لما حدث في تركيا”.

لاعب تركي يبيع قميصا موقعا من رونالدو دعما للمتضررين من الزلزال
لاعب تركي يبيع قميصا موقعا من رونالدو دعما للمتضررين من الزلزال

وأضاف: “نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال”.

ولفت ديميرال أنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

وتطرق اللاعب التركي إلى أنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد، مشيرا أن الأرباح ستذهب إلى إغاثة المتضررين من زلزال تركيا الذي راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

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هذه البادرة الإنسانية من ميريح ديميرال، أثارت استحسانا واسعا في صفوف الرياضيين حول العالم، حيث عبر كثيرون عن رغبتهم في مساعدة المتضررين من الزلزال.

يُذكر أن ديميرال، قد لعب رفقة رونالدو في فريق يوفنتوس الإيطالي سابقاً، قبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي، نادي أتالانتا.

تفاعل واسع مع ميريح ديميرال

وفي سياق ردود الأفعال، تفاعل الحساب الرسمي للفيفا مع قرار اللاعب التركي، مشيرا إلى دعمه الصريح لهذه المبادرة.

وتفاعل الصحفي الرياضي الشهير “فابريزيو رومانو” مع بادرة اللاعب التركي، وعبر في تعليق عبر تويتر عن دعمه للجهود التركية في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

من جانبه علق الحساب الرسمي لـ الدروي الإسباني لكرة القدم، الليغا، قائلا “كرة القدم تغير كل شي حول العالم”.

كما وأشار اللاعب التركي في تغريدة أخرى إلى أن سعر القميص المعروض في المزاد، بلغ إلى حدود الساعة 23.45 من مساء أمس، الثلاثاء، بحسب توقيت تركيا، إلى سعر 14.862 يورو.

زلزال تركيا وسوريا المدمر

هذا وتتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين في مختلف المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا وجنوب تركيا، بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف إنسان في البلدين وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس، ناهيك عن الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب معطيات محينة ووفقًا لآخر التطورات في المناطق المتضررة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد القتلى في تركيا إلى 9 آلاف و57، والجرحى إلى 52 ألفا و979، فيما بلغ عدد المباني المنهارة 6 آلاف و444.

فيما أكدت الخوذ البيضاء في الشمال السوري، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى ألفين و902، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 5 آلاف.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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