قميص رونالدو للبيع في مزاد علني لدعم ضحايا الزلزال.. كم يبلغ ثمنه؟(شاهد)

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وطن- قرر لاعب كرة قدم تركي، بيع قميص مُوقع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدف التبرع بالعائدات إلى المتضررين والمنكوبين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، فجر يوم الإثنين الماضي.

لاعب تركي يبيع قميصا موقعا من رونالدو دعما للمتضررين من الزلزال

وقال اللاعب التركي ميريح ديميرال عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمس الثلاثاء: “لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدًا لما حدث في تركيا”.

Az önce @Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

وأضاف: “نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال”.

ولفت ديميرال أنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

وتطرق اللاعب التركي إلى أنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد، مشيرا أن الأرباح ستذهب إلى إغاثة المتضررين من زلزال تركيا الذي راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

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هذه البادرة الإنسانية من ميريح ديميرال، أثارت استحسانا واسعا في صفوف الرياضيين حول العالم، حيث عبر كثيرون عن رغبتهم في مساعدة المتضررين من الزلزال.

يُذكر أن ديميرال، قد لعب رفقة رونالدو في فريق يوفنتوس الإيطالي سابقاً، قبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي، نادي أتالانتا.

تفاعل واسع مع ميريح ديميرال

وفي سياق ردود الأفعال، تفاعل الحساب الرسمي للفيفا مع قرار اللاعب التركي، مشيرا إلى دعمه الصريح لهذه المبادرة.

وتفاعل الصحفي الرياضي الشهير “فابريزيو رومانو” مع بادرة اللاعب التركي، وعبر في تعليق عبر تويتر عن دعمه للجهود التركية في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

💪🏻🇹🇷 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2023

من جانبه علق الحساب الرسمي لـ الدروي الإسباني لكرة القدم، الليغا، قائلا “كرة القدم تغير كل شي حول العالم”.

Football really changes the world❤️🙏 — LaLigaLand (@LaLigaLand) February 7, 2023

كما وأشار اللاعب التركي في تغريدة أخرى إلى أن سعر القميص المعروض في المزاد، بلغ إلى حدود الساعة 23.45 من مساء أمس، الثلاثاء، بحسب توقيت تركيا، إلى سعر 14.862 يورو.

زلزال تركيا وسوريا المدمر

هذا وتتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين في مختلف المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا وجنوب تركيا، بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف إنسان في البلدين وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس، ناهيك عن الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب معطيات محينة ووفقًا لآخر التطورات في المناطق المتضررة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد القتلى في تركيا إلى 9 آلاف و57، والجرحى إلى 52 ألفا و979، فيما بلغ عدد المباني المنهارة 6 آلاف و444.

فيما أكدت الخوذ البيضاء في الشمال السوري، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى ألفين و902، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 5 آلاف.