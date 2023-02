قميص رونالدو للبيع في مزاد علني لدعم ضحايا الزلزال.. كم يبلغ ثمنه؟(شاهد)

- Advertisement -

وطن- قرر لاعب كرة قدم تركي، بيع قميص مُوقع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدف التبرع بالعائدات إلى المتضررين والمنكوبين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، فجر يوم الإثنين الماضي.

وقال اللاعب التركي ميريح ديميرال عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمس الثلاثاء: “لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدًا لما حدث في تركيا”.

وأضاف: “نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال”.

ولفت ديميرال أنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

وتطرق اللاعب التركي إلى أنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد، مشيرا أن الأرباح ستذهب إلى إغاثة المتضررين من زلزال تركيا الذي راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

هذه البادرة الإنسانية من ميريح ديميرال، أثارت استحسانا واسعا في صفوف الرياضيين حول العالم، حيث عبر كثيرون عن رغبتهم في مساعدة المتضررين من الزلزال.

يُذكر أن ديميرال، قد لعب رفقة رونالدو في فريق يوفنتوس الإيطالي سابقاً، قبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي، نادي أتالانتا.

وفي سياق ردود الأفعال، تفاعل الحساب الرسمي للفيفا مع قرار اللاعب التركي، مشيرا إلى دعمه الصريح لهذه المبادرة.

وتفاعل الصحفي الرياضي الشهير “فابريزيو رومانو” مع بادرة اللاعب التركي، وعبر في تعليق عبر تويتر عن دعمه للجهود التركية في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

من جانبه علق الحساب الرسمي لـ الدروي الإسباني لكرة القدم، الليغا، قائلا “كرة القدم تغير كل شي حول العالم”.

Football really changes the world❤️🙏

— LaLigaLand (@LaLigaLand) February 7, 2023