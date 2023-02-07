الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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زلزال تركيا وسوريا.. صور مؤلمة لطفلة سورية تحمي رأس شقيقها تحت الأنقاض

زلزال تركيا وسوريا خلف خسائر مرعبة على كل المستويات

كتب خالد السعدي
مشاهد مؤلمة زلزال سوريا watanserb.com
مشاهد مؤلمة من زلزال سوريا
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وطن – من بين عديد الصور التي وثقت مأساة الزلزال في سوريا، انتشرت صورة لطفلة سورية تضع يدها على وجه شقيقها لتحميه وهما أسفل أنقاض أحد المباني المدمرة.

الطفلة السورية وشقيقها الأصغر ظلّا تحت الأنقاض لأكثر من 17 ساعة إلى أن تم إنقاذهما، في ريف إدلب، واحدة من المناطق التي تضررت بشدة من جراء الزلزال.

طفلة سورية وشقيقها بقوا 17 ساعة تحت أنقاض منزلهم المهدم جراء زلزال تركيا وسوريا

وضجت مأساة زلزال سوريا بالعديد من اللقطات المؤلمة التي وثقت الفاجعة، بينها صورة أب يحتضن أبنه ويموتان معاً في ريف حلب.

وفي مشهد آخر، وثق مقطع فيديو لحظة ولادة طفل أنجبته والدته تحت أنقاض الزلزال في حلب وتوفيت الأم بعدها.

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مشهد مؤلم آخر تم تداوله، أظهر طفلا سوريا أصبح وحيدا بعد وفاة كل عائلته في الفاجعة.

زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزال آخر بنفس الشدة تقريبا وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

وصدرت إحصائية وقت كتابة هذه السطور، أفادت بأن عدد ضحايا الزلزال في سوريا وصل إلى 1602 قتيل بالإضافة إلى 3650 جريحا.

يأتي هذا فيما قالت مصادر طبية سورية، إن المستشفيات في شمال البلاد في وضع كارثي، محذرة من أن الإمكانات لا ترقى لمستوى الكارثة الطبيعية.

وأضافت المصادر الطبية أنه لا يزال هناك مئات المفقودين في الشمال بسبب الزلزال.

تحذيرات من حصيلة ضخمة

بدورها، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا و سوريا ، قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الذين يتم الإعلان عنهم.

وقالت مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، كاثرين سمولوود: “هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية، وغالباً ما نرى أرقاماً أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية”.

وأضافت: “نرى دائماً النمط نفسه مع الزلازل.. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن الضحايا أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال”.

وأوضحت سمولوود: “الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم سيجتمعون في أماكن عامة، وهذا سيطرح أيضاً مخاطر في حال لم تتوافر وسائل تدفئة “، متخوفة من انتشار أمراض الجهاز التنفسي.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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