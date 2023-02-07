النظام الغذائي: طريقة ثورية تُفقدك 34 كيلو في 10 شهور فقط

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وطن-نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وصحيّ، لفقدان الوزن الزائد والمحافظة عليه على المدى الطويل، بالإضافة إلى إمكانية فقدان ما لا يقل عن 34 كيلو من الوزن خلال 10 أشهر، لكن ينبغي اتباع التعاليم اللازمة وعدم الانسياق مع الحميات القاسية أو حرمان النفس مما تشتهيه.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، فإنه في الآونة الاخيرة أصبح معظم المؤثرين يشاركون على وسائل الواصل الاجتماعي تجاربهم في فقدان الوزن وخسارته بالتدقيق مع ذكر كلّ التفاصيل ذات الصلة.

وفيما يلي واحد منهم؛ وهو Myke Jay، الذي أخبر التابعين على شبكة “تيك توك”، كيف كانت عملية خسارته الوزن وتوليه للمسؤولية وأخذه بزمام الأمور حتى يتحكّم في وزنه ونظامه الغذائي.

يُذكر أنه في يوليو 2020، كان وزن الشاب لا يقل عن 124 كغم وكان الشاب البالغ من العمر 27 عامًا على علم بأن هذا الوزن يهدد صحته. لذلك، بعد أربعة أشهر، اتخذ قرارًا بتغيير طريقة حياته بشكل جذري. وقال مايكي في مقطع فيديو على حسابه على TikTok: “كل صبا ، سبعة أيام في الأسبوع، كنت أقوم بتمرين HIIT لمدة 30 دقيقة”.

كما أنه في أحد مقاطع الفيديو، شارك Myke صورة لتمرين مكتمل حيث أحرق 428 سعرة حرارية في 29 دقيقة. وأوضح: “من خلال القيام بهذا التمرين كل يوم وتقليل كمية السكريات والأشياء التي أكلتها، فقدت ما يقارب من 11 كغم في الشهر”.

“أهم شيء هو العثور على ما يناسبك”

بعد خمسة أشهر، فقد Myke بالفعل 30 كغم. من خلال مقاطع الفيديو الخاصة به، يريد الشاب إظهار أنه من الممكن أن يفقد المرء الكثير من الوزن، لاسيما عند التوقف عن تناول الوجبات السريعة وتقليل السكر والوجبات الخفيفة التي تزيد من السعرات الحرارية.

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وأوضح في هذا السياق: “أنت فقط من تقرر ما تضعه في جسمك وكم . وأضاف: “أهم شيء هو العثور على ما يناسبك، والسير وفقًا لوتيرتك الخاصة وعدم القيام بذلك من أجل شخص آخر؛ فنحن نفعل ذلك لأنفسنا”.

وختمت المجلة بالقول، إن الشاب أصبح اليوم مشهورًا جدًا في أستراليا بسبب فقدان وزنه، حيث أن خسارة 34 كيلوغرامًا في 10 أشهر أمر غير اعتيادي. الآن يواصل مايك جاي بذل جهوده للمحافظة على وزنه المثالي. وبالإضافة إلى روتينه الرياضي، يسعى الشاب إلى مراقبة كل ما يأكله دون الشعور بالذنب؛ وهي طريقة ورسالة ذات أهمية كبيرة في الوقت الحالي لجميع معجبيه، ليتبعو مساره نحو فقذان الوزن الزائد والمحافظة عليه، فضلا عن اتباع نظام غذائي صحيّ.