اختناق فتاة خلال أول قبلة مع صديقها.. قلد ما شاهده في الأفلام الإباحية!

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وطن- تعرضت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا للاختناق في أثناء قبلتها الأولى مع صديقها بعد أن كرّر -على ما يبدو- ما رآه في الأفلام الإباحية.

خنقها!

ادعى تقرير جديد نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن المراهق قد شاهد الفعل العدواني عبر الإنترنت واعتقد أنه أمر طبيعي.

وقالت مفوضية الأطفال في إنجلترا، راشيل دي سوزا: “لن أنسى أبدًا الفتاة التي أخبرتني عن قبلتها الأولى مع صديقها البالغ من العمر 12 عامًا، والذي خنقها، لقد شاهدها في المواد الإباحية واعتقد أنها طبيعية”.

تأتي هذه الادعاءات بعد أن وجدت دراسة جديدة أن عدد الأطفال الذين يشاهدون المواد الإباحية العنيفة على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، واحد من كل ثمانية يشاهد محتوًى فاضحًا قبل بلوغه الثامنة عشرة.

تطبيع العنف الجنسي

يدّعي التقرير أن هذا المستوى من التعرض يؤدي إلى تطبيع العنف الجنسي، والاعتقاد بأن شركاءهم يرغبون فيه.

تقول نصف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و21 عامًا، إنهن كان لديهن شريك يتوقعن أن ينطوي الجنس على عدوان جسدي مثل: الصفع والخنق.

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تقول دي سوزا إن التكنولوجيا تقدمت بسرعة كبيرة بحيث لم يتمكن الآباء من فهم كيفية حماية أطفالهم بشكل صحيح.

الإكراه والإهانة أمر شائع

وتابعت: “اسمحوا لي أن أكون واضحة تماماً: المواد الإباحية على الإنترنت لا تعادل مجلة” الرف العلوي. يمكن اعتبار محتوى البالغين الذي قد يصل إليه الآباء في شبابهم” غريبًا، “مقارنة بعالم المواد الإباحية عبر الإنترنت اليوم”.

وأردفت: “تصوير الإهانة والإكراه الجنسي والاعتداء والاستغلال أمر شائع. ويستهدف بشكل غير متناسب الفتيات المراهقات”.

وعبّرت دي سوزا عن قلقها الشديد بشأن تطبيع العنف الجنسي في المواد الإباحية على الإنترنت، والدور الذي يلعبه هذا في تشكيل فهم الأطفال للجنس والعلاقات.

قال شاب يبلغ من العمر 20 عامًا شارك في الاستطلاع، إنه شاهد المواد الإباحية لأول مرة في سن الـ12.

المرأة ليست شخصاً حقيقياً

وتابع: “المواد الإباحية، خاصة عند مشاهدتها في سن مبكرة، تلوّن التوقعات. وتعلم الأطفال أن ينظروا إلى المرأة على أنها شيء جنسي وليست شخصاً حقيقياً”.

وقالت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، شاركت أيضاً في المجموعة: “أتذكر الأشخاص الذين تم انتقاؤهم لأنهم لم يشاهدوا المواد الإباحية من قبل. وهذا نوع من التفكير الصادم الآن”.

يأتي هذا في الوقت الذي يشقّ فيه مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت طريقه من خلال البرلمان. على أمل تنظيم المواقع الإباحية من خلال تطبيق تحقق قوي من العمر لمنع الأطفال من الوصول إلى المواد الخاصة بالبالغين.