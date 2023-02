ممثل شهير يخرج عن صمته ويفضح الأمير هاري: “أعرف المرأة التي فقد عذريته معها” (شاهد)

- Advertisement -

وطن – اتهم الممثل البريطاني روبرت إيفريت، الأمير هاري بالكذب عندما كشف في كتاب “سبير” الذي تضمن مذكراته مؤخراً، عن أنّه فقد عذريته مع “امرأة أكبر منه سنا”، مدعيا أنه يعرف الحقيقة.

في كتاب “سبير”، كشف دوق ساسكس السابق، أنه فقد عذريته في العام 2001 عندما كان مراهقا بعمر السابعة عشرة، مع امرأة تكبره سنا خلف حانة في مدينة مانشستر.

وأشار إلى أنه كان عُرضة لتحقيقات ملكية رسمية بسبب فقدانه لعذريته بتلك الطريقة الغريبة. واصفا تلك اللحظات بأنها كانت تجربة “مُذلة”.

وأوضح هاري إنه يشتبه في أن هناك من سمع أو رأى لحظة فقدانه عذريته في مانشستر، قائلا: “كنت أشتبه في أن ماركو (حارس شخصي حقق معه) كان يشير إلى فقدان عذريتي مؤخرًا”.

لكن وفقًا للممثل روبرت إيفريت، فإن ما كتبه هاري في الكتاب غير صحيح، ويدعي أنه يعرف الحقيقة.

ينفي روبرت إيفريت، الذي اشتهر عن دوره في فيلم My Best Friend Wedding إلى جانب جوليا روبرتس، رواية أن هاري فقد عذريته “أمام امرأة أكبر سناً وراء حانة”.

في مقابلة أجراها مع التلغراف، أكد إيفريت أنه يعرف الحقيقة: “بالمناسبة، أعرف من هي المرأة التي فقد عذريته من أجلها. ولم يكن وراء حانة”. كما نقلت “ماركا” الإسبانية

ومع ذلك، لم يكشف الممثل في المقابلة عن المرأة التي، حسب قوله، فقد دوق ساسكس عذريته معها.

بعد ادعاءات إيفريت، قال مصدر مقرب من هاري: “لا يصدق أنه يعرف مثل هذه التفاصيل الشخصية أفضل من الأمير هاري نفسه”.

📚 Rupert Everett: I know who Prince Harry really lost his virginity to https://t.co/52zPvmKYFi

— The Telegraph (@Telegraph) February 3, 2023