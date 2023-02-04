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ممثل شهير يخرج عن صمته ويفضح الأمير هاري: “أعرف المرأة التي فقد عذريته معها” (شاهد)

في كتاب "سبير''، كشف دوق ساسكس السابق، أنه فقد عذريته في العام 2001 عندما كان مراهقا بعمر السابعة عشرة، مع امرأة تكبره سنا خلف حانة في مدينة مانشستر.

كتب أنس السالم
الأمير هاري فقد عذريته مع امرأة أكبر منه سناً كما اعترف في كتاب سبير watanserb.com
الأمير هاري فقد عذريته مع امرأة أكبر منه سناً كما اعترف في كتاب سبير
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وطن – اتهم الممثل البريطاني روبرت إيفريت، الأمير هاري بالكذب عندما كشف في كتاب “سبير” الذي تضمن مذكراته مؤخراً، عن أنّه فقد عذريته مع “امرأة أكبر منه سنا”، مدعيا أنه يعرف الحقيقة.

في كتاب “سبير”، كشف دوق ساسكس السابق، أنه فقد عذريته في العام 2001 عندما كان مراهقا بعمر السابعة عشرة، مع امرأة تكبره سنا خلف حانة في مدينة مانشستر.

كتاب سبير يتضمن مذكرات الأمير هاري
كتاب سبير يتضمن مذكرات الأمير هاري

وأشار إلى أنه كان عُرضة لتحقيقات ملكية رسمية بسبب فقدانه لعذريته بتلك الطريقة الغريبة. واصفا تلك اللحظات بأنها كانت تجربة “مُذلة”.

وأوضح هاري إنه يشتبه في أن هناك من سمع أو رأى لحظة فقدانه عذريته في مانشستر، قائلا: “كنت أشتبه في أن ماركو (حارس شخصي حقق معه) كان يشير إلى فقدان عذريتي مؤخرًا”.

الأمير هاري وقضيبه watanserb.com
الامير هاري كشف في مذكراته انه فقد عذريته مع امرأة اكبر منه سناً

لكن وفقًا للممثل روبرت إيفريت، فإن ما كتبه هاري في الكتاب غير صحيح، ويدعي أنه يعرف الحقيقة.

ينفي روبرت إيفريت، الذي اشتهر عن دوره في فيلم My Best Friend Wedding إلى جانب جوليا روبرتس، رواية أن هاري فقد عذريته “أمام امرأة أكبر سناً وراء حانة”.

روبرت إيفريت: أعرف من هي المرأة التي فقد عذريته معها الأمير هاري!

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في مقابلة أجراها مع التلغراف، أكد إيفريت أنه يعرف الحقيقة: “بالمناسبة، أعرف من هي المرأة التي فقد عذريته من أجلها. ولم يكن وراء حانة”. كما نقلت “ماركا” الإسبانية

ومع ذلك، لم يكشف الممثل في المقابلة عن المرأة التي، حسب قوله، فقد دوق ساسكس عذريته معها.

روبرت إيفريت
روبرت إيفريت

بعد ادعاءات إيفريت، قال مصدر مقرب من هاري: “لا يصدق أنه يعرف مثل هذه التفاصيل الشخصية أفضل من الأمير هاري نفسه”.

وأضاف إيفريت في المقابلة أن المذكرات جعلته يشعر “بالحزن” و “التعاطف” مع هاري.

واختتم حديثه قائلاً: “كنت غاضبًا من قبل والآن أشعر بالحزن الشديد والحزن على هاري. شعرت بالكثير من التعاطف معه على مر السنين وما زلت أشعر بذلك الآن”.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، تسبب الأمير هاري مرة أخرى في زلزال إعلامي جديد من خلال نشر مذكراته في جميع أنحاء العالم، لتقوم الصحف البريطانية المحلية والعالمية بجعل ما ورد فيها على رأس عناوينها، ليتحول الكتاب إلى ظاهرة، في أعقاب فيلمه الوثائقي على “نتفليكس” الذي نشر مؤخراً.

المصدرتيليغراف - ماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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