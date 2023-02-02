لم يسبق لها مثيل..علماء صينيون يكتشفون سمكة أحادية القرن

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وطن– تم اكتشاف سمكة أحادية القرن من فصيلة “ساينوسايكلوكايليس” داخل كهف في مقاطعة قويتشو الجبلية بالصين، وفقا لما أورده موقع”viva.co.id“.

وقد تم نشر هذا الاكتشاف في المجلة العلمية ZooKeys وأكد العلماء أن هناك 76 نوعًا معروفًا من فصائل الأسماك هذه.



نوع جديد من الأسماك

ذكر الدكتور جيانغ زو وزملاؤه من جامعة قويتشو نورمال أن جميع مجموعات أنواع أسماك المياه العذبة تقريبًا تعيش في الكهوف أو حولها. ومعظمها ليس لها حراشف وتمتلك عيون صغيرة.



في المقابل، بعض أنواع أسماك “ساينوسايكلوكايليس” لها قرون صغيرة في مؤخرة رأسها. لكن وظيفة القرون لا تزال تمثل لغزًا للعلماء.

وقال العلماء ” تتخذ جنس الأسماك “ساينوسايكلوكايليس” المياه المظلمة للكهوف الصينية مسكنا لها، وتتوزع بشكل أساسي في مياه الكهوف الكارستية بجنوب غرب الصين، بما في ذلك مقاطعات Guangxi و Guizhou و Yunnan و Hubei”.

أحادية القرن



تتميز هذه السمكة ذات القرون المكتشفة حديثًا بشكلها البيضاوي، وعدم امتلاكها لحراشف، وعيون صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد على الجزء الخلفي من رأسها قرن له هيكل واحد طويل نسبيًا.

من خلال البحث الذي تم إجراؤه، وجد الباحثون أن تطور القرن يمكن أن يحدث في مسارين مستقلين على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور أيضًا على أنماط ظاهرية متغيرة للعين في نوع آخر من أسماك Sinocyclocheilus bicornuate.