الخميس, فبراير 2, 2023
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رياضة

تشكيلة الأهلي ضد سوندرز والموعد في كأس العالم للأندية 2023

منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي ضد ساوندرز watanserb.com
تشكيلة الأهلي ضد ساوندرز
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وطن- يستعد وصيف دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري، السبت، لملاقاة سياتل ساوندرز الأمريكي، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف ملعب (طنجة)، مباراة الأهلي وسوندرز في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الأهلي وسوندرز

كما وستقام المباراة بوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر. عند الساعة السادسة مساءً.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

فيما ستكون المباراة القوية والحاسمة في ذات الوقت، في تمام الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الأهلي ضد سوندرز

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي وسياتل سوندرز الأمريكي، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المعلق السعودي حماد العنزي، على قنوات (SCC) السعودية الرياضية.

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كما وستنقل أحداث المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

سياتل ساوندرز
سياتل ساوندرز

تشكيلة الأهلي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية 2023

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه سياتل سوندرز الأمريكي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة (المارد الأحمر): علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديينغ، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

كما وفي مركز الهجوم: محمد شريف (محمود عبد المنعم كهربا).

وكان فريق الأهلي المصري قد استهل مشواره في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، بفوز نظيف على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد، الأسبوع المنصرم.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي الأهلي المصري + كأس العالم للأندية 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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