تشكيلة الأهلي ضد سوندرز والموعد في كأس العالم للأندية 2023

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وطن- يستعد وصيف دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري، السبت، لملاقاة سياتل ساوندرز الأمريكي، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف ملعب (طنجة)، مباراة الأهلي وسوندرز في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الأهلي وسوندرز

كما وستقام المباراة بوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر. عند الساعة السادسة مساءً.

فيما ستكون المباراة القوية والحاسمة في ذات الوقت، في تمام الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الأهلي ضد سوندرز

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي وسياتل سوندرز الأمريكي، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المعلق السعودي حماد العنزي، على قنوات (SCC) السعودية الرياضية.

THE CCL CHAMPS HAVE ARRIVED IN MOROCCO 🔥 pic.twitter.com/X4wu6p8nxD — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) February 3, 2023

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كما وستنقل أحداث المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيلة الأهلي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية 2023

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه سياتل سوندرز الأمريكي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة (المارد الأحمر): علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديينغ، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

كما وفي مركز الهجوم: محمد شريف (محمود عبد المنعم كهربا).

وكان فريق الأهلي المصري قد استهل مشواره في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، بفوز نظيف على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد، الأسبوع المنصرم.

🎥إليكم كواليس الفوز على أوكلاند سيتي بالامس ..لنصبح ثاني الأكثر تحقيقًا للفوز في مونديال الأندية بعد ريال مدريد 🦅🔝😍#كأس_العالم_للأندية #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/mpIbIWdrC8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 2, 2023

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.