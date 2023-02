تشكيلة الأهلي ضد سوندرز والموعد في كأس العالم للأندية 2023

- Advertisement -

وطن- يستعد وصيف دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري، السبت، لملاقاة سياتل ساوندرز الأمريكي، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف ملعب (طنجة)، مباراة الأهلي وسوندرز في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستقام المباراة بوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر. عند الساعة السادسة مساءً.

فيما ستكون المباراة القوية والحاسمة في ذات الوقت، في تمام الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي وسياتل سوندرز الأمريكي، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المعلق السعودي حماد العنزي، على قنوات (SCC) السعودية الرياضية.

THE CCL CHAMPS HAVE ARRIVED IN MOROCCO 🔥 pic.twitter.com/X4wu6p8nxD

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) February 3, 2023