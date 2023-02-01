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بعد حادثة السويد.. الشرطة الفنلندية تحظر حرق القرآن الكريم.. ماعلاقة أردوغان والناتو؟

اعتبرت فنلندا حرق المصحف الشريف جريمة يعاقب عليها القانون وأن منع ذلك يهدف حفظ السلام الديني والمجتمعي

كتب خالد الأحمد
الشرطة الفنلندية تحظر حرق القرآن الكريم watanserb.com
الشرطة الفنلندية تحظر حرق القرآن الكريم
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وطن- على خلفية انتشار دعوات لحرق المصحف الشريف من قبل نشطاء في فنلندا مؤخرا بعد حادثة مماثلة في السويد، قرر مجلس الشرطة الوطنية الفنلندية، الأربعاء، حظر حرق القرآن الكريم والكتب المقدسة واعتبار الفعل جريمة يعاقب عليها لحفظ السلام الديني والمجتمعي وبموجب القانون الفنلندي يعتبرا انتهاكا للسلم الديني.

متطرف سويدي يحرق القرآن الكريم

ويأتي هذا القرار بعد أن أيام من عملية حرق المصحف الشريف، التي قام بها زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف “راسموس بالودان”، في السويد، الدولة الجارة لفنلندا.

وأحرق بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي

الأمر الذي قُوبل بغضب واسع من قبل مختلف الدول الإسلامية ومنهم تركيا، التي قررت التصعيد على خلفية هذا الفعل، حتى أن بعض الأتراك أحرقوا العلم السويدي في اسطنبول.

متطرف سويدي يحرق القرآن الكريم
متطرف سويدي يحرق القرآن الكريم

فنلندا تحظر انتهاك السلم الديني

وقال رئيس مفتشي الشرطة “فيسا بيهاجوكي” لموقع “إتش سي في” الفنلندي أن القرار استند إلى مادة في القانون الفنلندي تحظر انتهاك السلم الديني.

وأضاف بيهاجوكي أنه إذا كان من المخطط حرق المصحف، فإن الشرطة ستبلغ منظم التظاهرة مقدمًا أنه لن يُسمح بذلك.

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علاوة على ذلك، إذا حدث النشاط المعني في مظاهرة أو في حالة أخرى تسترعي انتباه الشرطة ، فإن الشرطة ستتدخل.

ويوم الجمعة الماضي، أبلغت شرطة الحماية الفنلندية STT أن مثل الأحداث في العالم قد تلهم العمل في فنلندا أيضًا.

ومن هذا المنطلق قالت ذات الجهة “لذلك، لا يمكن للشرطة استبعاد إمكانية استخدام حرق القرآن أو شيء مشابه كوسيلة للضغط أو التأثير أيضًا في فنلندا في الدوائر المعارضة لتركيا أو عضوية فنلندا في الناتو” .

علقت هولندا على تمزيق القرآن الكريم
علقت هولندا على تمزيق القرآن الكريم

حرق القرآن الكريم جريمة

وبحسب أستاذ القانون الجنائي في جامعة هلسنكي كيمو نووتيو فإن “شخصًا يحرق القرآن في فنلندا قد يكون مسؤولاً جنائياً عن فعلته”.

وتختلف فنلندا عن بلدان الشمال الأوروبي الأخرى والعديد من الدول الأوروبية في أن القانون هنا يحتفظ بقسم يتعلق بانتهاك السلم الديني.

وأضاف نووتيو أن “حرق الكتب المقدسة والمصاحف ليس نوعًا من استخدام حرية التعبير والحق في الاحتجاج الذي سيحصل تلقائيًا على بعض الحماية، لأنه جريمة في الأساس”.

ويزداد عدد المسلمين من حوالي 1.6 مليار في عام 2010 إلى حوالي 2.2 مليار في عام 2030 ، حسب تقديرات مركز بيو للأبحاث.

لماذا منعت فنلندا حرق القرآن ؟

وعلى صعيد دولي، يمكن الإشارة أن الخطوة الفنلندية في علاقة بـ منع حرق المصحف الشريف تأتي تفاعلا مع حالة التصعيد في الموقف التركي من السويد.

يشار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لمح قبل أيام إلى أن تركيا لن توافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو مادامت “لاتحترم المعتقدات الإسلامية” على حد تعبيره.

وقد أعلن أردوغان، على ضوء ذلك، أن بلاده يمكن أن تعطي فنلندا “رسالة مختلفة” تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO).

المصدرموقع "إتش سي في" الفنلندي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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